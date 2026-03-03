Portugal Cristiano Ronaldo tersingkir? Neymar kembali untuk Brasil? Lionel Messi vs. Kylian Mbappé untuk sejarah - Prediksi Piala Dunia 2026 yang berani 100 hari sebelum kickoff

Korea Selatan mengalami nasib buruk di Piala Dunia 1954. Mereka dihancurkan 9-0 oleh Hungaria asuhan Ferenc Puskas dalam pertandingan pembuka mereka, sebelum menderita kekalahan 7-0 dalam pertandingan kedua melawan Turki, yang mengakibatkan mereka tersingkir. Hingga saat ini, meskipun ada perluasan dan perubahan format, 16 gol tersebut tetap menjadi rekor terbanyak yang pernah kebobolan oleh sebuah tim dalam satu Piala Dunia.

Apakah hal itu bisa berubah musim panas ini? Bahan-bahan untuk beberapa tim mengalami kekalahan telak memang ada.

Dengan perluasan menjadi 48 tim, beberapa negara yang sebelumnya tidak pernah lolos ke Piala Dunia kini ikut serta musim panas ini. Empat tim - Cape Verde, Curaçao, Yordania, dan Uzbekistan - akan berpartisipasi dalam turnamen ini untuk pertama kalinya, yang berarti mereka akan menghadapi kualitas lawan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Curacao, misalnya, akan berhadapan dengan Jerman, Pantai Gading, dan Ekuador. Uzbekistan akan menghadapi Portugal dan Kolombia, sementara Yordania harus berhadapan dengan Argentina, Aljazair, dan Austria.

Situasi bisa menjadi lebih buruk. Meskipun membutuhkan beberapa kejutan, Suriname dan New Caledonia juga memiliki peluang untuk lolos melalui babak playoff. Mereka masing-masing berada di peringkat 123 dan 149 dunia.

Perbedaan kualitas yang mencolok akan menyebabkan beberapa kekalahan telak. Kekalahan telak tersebut juga bisa bersifat historis, karena tim-tim yang lebih lemah di turnamen ini berusaha menghindari meniru rekor sial Korea Selatan.