Goal.com
Live
WC predictions GOAL
Ryan Tolmich dan Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Portugal Cristiano Ronaldo tersingkir? Neymar kembali untuk Brasil? Lionel Messi vs. Kylian Mbappé untuk sejarah - Prediksi Piala Dunia 2026 yang berani 100 hari sebelum kickoff

GOAL menyoroti kisah-kisah menarik yang berpotensi menjadi sorotan utama musim panas ini, dengan prediksi yang melibatkan bintang-bintang terbesar dalam olahraga tersebut.

Piala Dunia selalu penuh kejutan. Cukup satu kesalahan saja untuk membuat tim besar tumbang. Cukup satu kejutan saja untuk membuat tim underdog muncul dan menancapkan namanya dalam sejarah Piala Dunia selamanya. 

Memprediksi turnamen ini, oleh karena itu, adalah hal yang bodoh - terutama dalam format baru dengan 48 tim yang menampilkan bintang-bintang seperti Harry Kane hingga Christian Pulisic. Untungnya, ada orang-orang yang bersedia mencoba dengan prediksi besar dan berani untuk kekacauan yang tak terhindarkan di musim panas ini.

Menjelang Piala Dunia, Tom Hindle dan Ryan Tolmich dari GOAL telah membuat tiga prediksi berani tentang bagaimana turnamen ini akan memperlakukan beberapa bintang terbesar dalam sepak bola - dan beberapa yang terkecil pun.

  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Hindle: Neymar masuk skuad Brasil... dan bermain.

    Tentu saja dia harus melakukannya, kan? Begini masalahnya dengan Neymar: dia selalu saja bertahan. Dan meskipun Carlo Ancelotti adalah seorang pelatih yang tegas, dia juga peduli pada keharmonisan tim. Dan inilah masalahnya: Brasil benar-benar mencintai Neymar. Bukan hanya tim, tapi seluruh negara. Rodrygo mengatakan awal pekan ini bahwa inclusion Neymar seharusnya menjadi "hal yang jelas", dan, menurut semua laporan, pemulihannya dari cedera lutut yang tampaknya cukup serius berjalan dengan baik.

    Sekarang, bagian yang rumit adalah apa yang terjadi ketika dia ada di sana. Sulit untuk membenarkan Neymar duduk di bangku cadangan, memberikan jabat tangan, dan bersantai selama istirahat hidrasi. Anda mungkin berpikir bahwa jika gelandang serang ini ada di sana, dia harus bermain. Dan kebetulan, Selecao membutuhkan sedikit semangat dan kreativitas di lini tengah, serta mungkin seseorang untuk meringankan beban yang tidak adil ditanggung oleh Vinicius. Jika saja ada seseorang yang tersedia... tunggu saja. 

    • Iklan
  • Cape Verde World Cup qualification 2025Getty

    Tolmich: Rekor baru untuk gol yang kebobolan

    Korea Selatan mengalami nasib buruk di Piala Dunia 1954. Mereka dihancurkan 9-0 oleh Hungaria asuhan Ferenc Puskas dalam pertandingan pembuka mereka, sebelum menderita kekalahan 7-0 dalam pertandingan kedua melawan Turki, yang mengakibatkan mereka tersingkir. Hingga saat ini, meskipun ada perluasan dan perubahan format, 16 gol tersebut tetap menjadi rekor terbanyak yang pernah kebobolan oleh sebuah tim dalam satu Piala Dunia.

    Apakah hal itu bisa berubah musim panas ini? Bahan-bahan untuk beberapa tim mengalami kekalahan telak memang ada.

    Dengan perluasan menjadi 48 tim, beberapa negara yang sebelumnya tidak pernah lolos ke Piala Dunia kini ikut serta musim panas ini. Empat tim - Cape Verde, Curaçao, Yordania, dan Uzbekistan - akan berpartisipasi dalam turnamen ini untuk pertama kalinya, yang berarti mereka akan menghadapi kualitas lawan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Curacao, misalnya, akan berhadapan dengan Jerman, Pantai Gading, dan Ekuador. Uzbekistan akan menghadapi Portugal dan Kolombia, sementara Yordania harus berhadapan dengan Argentina, Aljazair, dan Austria.

    Situasi bisa menjadi lebih buruk. Meskipun membutuhkan beberapa kejutan, Suriname dan New Caledonia juga memiliki peluang untuk lolos melalui babak playoff. Mereka masing-masing berada di peringkat 123 dan 149 dunia.

    Perbedaan kualitas yang mencolok akan menyebabkan beberapa kekalahan telak. Kekalahan telak tersebut juga bisa bersifat historis, karena tim-tim yang lebih lemah di turnamen ini berusaha menghindari meniru rekor sial Korea Selatan.

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    Hindle: Portugal tidak pernah menang dalam pertandingan sistem gugur.

    Portugal adalah tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka, tanpa diragukan lagi, memiliki beberapa talenta serangan terbaik di dunia. Lini tengah mereka menakutkan. Pemain sayap mereka sangat cepat dan lincah. Memang, mereka sedikit lemah di sisi kanan pertahanan, dan posisi bek tengah mungkin menjadi masalah. Tapi di lapangan ini, ada bintang-bintang di mana-mana. 

    Namun, ada satu masalah besar yang mencolok, dan dia berusia 40 tahun, bermain di Liga Pro Saudi. Ronaldo, pada titik ini, hanyalah pengumpul statistik. Dia ingin mencetak 1.000 gol. Dia ingin memenangkan segala sesuatu yang mungkin. Dia ingin membuktikan, di Piala Dunia ini, bahwa dia bisa menyamai pencapaian puncak Lionel Messi dalam sepak bola. Tapi Ronaldo menghancurkan keseimbangan tim ini. 

    Tim mana pun yang cukup terorganisir untuk menetralisirnya dan cukup atletis untuk menyerang balik bisa menghancurkan Portugal dalam transisi. Jadi, ya, banyak hal bergantung pada grup ini. Jika Kolombia sebagus yang diharapkan - lebih lanjut tentang itu nanti - Portugal akan menghadapi lawan yang sulit di babak 32 besar. Kroasia, misalnya, adalah kemungkinan. Itu mungkin tidak akan indah.  

  • Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Tolmich: Italia kembali gagal...

    Sedikit curang di sini dan membuat prediksi sebelum Piala Dunia, tapi prediksi ini akan sangat mengubah dinamika Grup B.

    Tim nasional Italia telah mengalami penurunan performa dalam beberapa waktu terakhir. Gli Azzurri gagal lolos ke dua Piala Dunia terakhir. Mereka hanya memenangkan satu pertandingan Piala Dunia sejak meraih trofi 20 tahun yang lalu. Kini, mereka kembali harus melalui babak playoff, dan siapa pun yang mengikuti tim ini tahu bahwa itu bukanlah jaminan.

    Kekurangan sepak bola Italia telah dianalisis berkali-kali, dan kekurangan tersebut telah menyebabkan penurunan kualitas baik di Serie A maupun tim nasional. Saat menilai grup tim nasional ini, kelemahan-kelemahan tersebut sangat jelas. Italia belum menghasilkan penyerang dinamis sejati dalam satu generasi. Penyerang terbaik tim, Mateo Retegui, bermain di Arab Saudi. Para bek tidak sebanding dengan kualitas legenda masa lalu. Ketika fakta-fakta ini digabungkan, hasilnya adalah tim medioker yang dihajar oleh Norwegia dalam kualifikasi hingga terjebak dalam situasi ini.

    Bisakah mereka keluar dari situasi ini? Tentu saja, tapi jangan bertaruh pada itu. Marginnya tipis, dan Italia tidak memiliki pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan, yang berarti mereka rentan terhadap perubahan jalannya pertandingan pada saat-saat terburuk, dengan Piala Dunia dipertaruhkan.

  • Luis Diaz Colombia 2025Getty Images

    Hindle: Kolombia sedang dalam tren positif.

    Jadi, ini mungkin akan rumit. Apa yang dianggap sebagai "run" di Piala Dunia ini? Tentu saja, ada lebih banyak tim daripada sebelumnya. Hal itu seharusnya membuat fase grup menjadi lebih mudah. Namun, hal itu juga bisa berarti pertandingan knockout yang lebih sulit - dan lebih banyak peluang untuk hal-hal yang bisa salah. Namun, Kolombia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi pesaing sejati di Piala Dunia yang bisa membuat hal-hal terjadi. Mereka kokoh di lini belakang, dilatih dengan baik, berpengalaman, dan memiliki bintang sejati dalam diri Luis Diaz. Lihat tim ini, dan tidak ada celah yang nyata. Dukungan mereka di Amerika Serikat juga akan sangat besar. 

    Mereka membuktikan di Copa America 2024 bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim besar - kekalahan di perpanjangan waktu melawan Argentina di final bukanlah hal yang memalukan. Dan mereka bisa melakukannya lagi di sini. Jika mereka memenangkan grup mereka, maka mereka akan melaju ke babak berikutnya. Mereka akan membutuhkan hasil yang menguntungkan di sini dan di sana untuk menghindari Argentina di perempat final. Tapi dengan sedikit keberuntungan, ini adalah tim semifinal - dan tim yang sangat disukai, pula. 

  • Lionel Messi Kylian Mbappe 2022 World CupGetty

    Tolmich: Messi tidak memecahkan rekor pencetak gol, tetapi Mbappe melakukannya.

    Dengan 16 gol di Piala Dunia, Miroslav Klose tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Lionel Messi juga mengintai. Dia hanya membutuhkan tiga gol musim panas ini untuk menyamai Klose dan semakin mengukuhkan warisannya di panggung besar.

    Namun, jika dilihat dari segala aspek, Messi bukanlah yang paling mungkin memecahkan rekor Klose musim panas ini; justru Kylian Mbappe yang lebih berpeluang.

    Berada tepat di belakang Messi dengan 12 gol, Mbappe jelas berada di jalur yang tepat untuk melampaui baik Argentina maupun Jerman musim panas ini. Dia mencetak enam gol di Piala Dunia 2018, termasuk dua di final. Dia mencetak delapan gol di 2022, dengan sorotan utama adalah hat-trick di final tersebut. Bisa dibilang, bahkan di usia 27 tahun, Mbappe bisa mengukuhkan warisannya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di Piala Dunia dalam turnamen mendatang.

    Melampaui Messi untuk mengalahkan Klose akan menjadi kunci, mengukuhkan posisi Mbappe dalam sejarah sementara dia masih memiliki banyak tenaga tersisa.

  • Lamine Yamal Spaingetty

    Hindle: Lamine Yamal kehabisan bahan bakar

    Lamine Yamal telah tampil luar biasa untuk Barcelona musim ini. Banyak yang membandingkannya dengan Lionel Messi, tetapi dia mungkin lebih mirip Neymar - penuh trik, sentuhan, dan putaran. Jika dia bukan pemain terbaik di dunia, dia pasti masuk dalam tiga besar. 

    Namun, ada juga risiko kelelahan yang besar bagi pemain muda. Yamal telah bermain di level tertinggi untuk Barcelona selama lebih dari dua tahun. Dia tanpa ragu adalah andalan utama Blaugrana. Hal itu membawa risiko kelelahan dan cedera. Tidak ada penyerang yang bermain lebih banyak menit untuk Barca di La Liga. Jika diperluas ke semua kompetisi, situasinya terlihat lebih mengkhawatirkan. Saat ini bulan Maret, dan dia telah bermain hampir 3.000 menit musim ini. 

    Singkatnya, kelelahan bisa saja datang. Jika Barcelona tetap bertahan di Liga Champions dan berjuang untuk gelar La Liga, pemain Spanyol ini bisa saja tiba di Piala Dunia setelah bermain dalam 60 pertandingan. Kaki lelah dan terik matahari Amerika? Piala Dunia pertama Lamine mungkin tidak akan menjadi pertunjukan yang banyak orang harapkan.

0