Playoff Piala Dunia UEFA: cara kerjanya dan semua pertandingan yang dijadwalkan untuk babak semifinal

Untuk Eropa, jumlah slot yang tersedia bertambah dari 13 menjadi 16: karena babak kualifikasi dibagi menjadi 12 grup, juara masing-masing grup langsung lolos ke Piala Dunia; tim-tim lainnya harus berjuang, berharap bisa lolos "di menit-menit terakhir". Dan di sinilah babak playoff berperan.

4 tempat tersisa yang tersedia untuk UEFA dialokasikan melalui sistem playoff yang menjadi kesempatan terakhir bagi tim yang gagal finis di puncak grupnya.

Sebanyak 16 tim berpartisipasi dalam babak playoff. Komposisinya jelas:

-12 tim yang menempati posisi kedua di babak kualifikasi grup;

-4 tim dari Nations League, dipilih dari pemenang atau setidaknya peringkat teratas di berbagai liga yang belum lolos secara langsung atau melalui posisi kedua.

Di antara mereka ada Italia, yang sekali lagi harus bertaruh segalanya dalam pertandingan hidup-mati.