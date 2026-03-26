Inilah saatnya: dalam lima hari ke depan, semua tim Eropa yang akan berlaga di Piala Dunia 2026 akan terungkap. Dari 16 tim yang masih bersaing, termasuk Italia, hanya empat yang akan lolos, yaitu pemenang dari empat grup yang menjadi bagian dari babak playoff. Mari kita lihat bagaimana sistemnya bekerja.
Diterjemahkan oleh
Playoff Piala Dunia UEFA: cara kerjanya dan semua pertandingan yang dijadwalkan untuk babak semifinal
KOMPOSISI PLAYOFF
Untuk Eropa, jumlah slot yang tersedia bertambah dari 13 menjadi 16: karena babak kualifikasi dibagi menjadi 12 grup, juara masing-masing grup langsung lolos ke Piala Dunia; tim-tim lainnya harus berjuang, berharap bisa lolos "di menit-menit terakhir". Dan di sinilah babak playoff berperan.
4 tempat tersisa yang tersedia untuk UEFA dialokasikan melalui sistem playoff yang menjadi kesempatan terakhir bagi tim yang gagal finis di puncak grupnya.
Sebanyak 16 tim berpartisipasi dalam babak playoff. Komposisinya jelas:
-12 tim yang menempati posisi kedua di babak kualifikasi grup;
-4 tim dari Nations League, dipilih dari pemenang atau setidaknya peringkat teratas di berbagai liga yang belum lolos secara langsung atau melalui posisi kedua.
Di antara mereka ada Italia, yang sekali lagi harus bertaruh segalanya dalam pertandingan hidup-mati.
BAGAIMANA CARA KERJA PLAYOFF
Ke-16 tim tersebut dibagi ke dalam empat jalur (Jalur A, B, C, dan D), masing-masing terdiri dari empat tim nasional. Pembagian ini dilakukan dengan mempertimbangkan peringkat FIFA dan asal tim (kualifikasi atau Nations League), sehingga terbentuk empat kelompok:
-tim-tim teratas dalam peringkat;
-tim-tim terbaik kedua;
-tim-tim lain yang lolos dari babak penyisihan grup;
-tim-tim yang lolos dari Nations League.
Melalui undian, dibentuklah empat mini-bracket, yang masing-masing memperebutkan satu tempat di Piala Dunia. Setiap jalur merupakan semacam turnamen sistem gugur dalam pertandingan tunggal: untuk lolos ke Piala Dunia, diperlukan dua kemenangan dalam dua pertandingan, pada 26 Maret di semifinal di kandang tim dengan peringkat tertinggi dan pada 31 Maret di final di kandang pemenang undian. Siapa yang kalah, tersingkir, tanpa banding. Siapa yang menang akan segera mengetahui lawan-lawannya di ajang Piala Dunia:
-Pemenang Jalur A (Italia) akan masuk ke Grup B bersama Kanada, Qatar, dan Swiss
-Pemenang Jalur B akan masuk ke Grup F bersama Belanda, Jepang, dan Tunisia
-Pemenang Jalur C akan masuk ke Grup D bersama AS, Paraguay, dan Australia
-Pemenang Jalur D akan berada di Grup A bersama Meksiko, Afrika Selatan, dan Korea Selatan
PERTANDINGAN SEMIFINAL (26 MARET)
Jalur A
Semifinal 1: Italia vs Irlandia Utara, Bergamo
Semifinal 2: Wales vs Bosnia dan Herzegovina, Cardiff
Jalur B
Semifinal 3: Ukraina vs Swedia, Valencia
Semifinal 4: Polandia vs Albania, Warsawa
Jalur C
Semifinal 5: Turki vs Rumania
Semifinal 6: Slovakia vs Kosovo
Jalur D
Semifinal 7: Denmark vs Makedonia Utara
Semifinal 8: Republik Ceko vs Republik Irlandia