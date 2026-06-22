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platini vialli mauro golf cup
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Platini: "Maradona lebih baik dariku? Dia bermain dua cabang olahraga, sepak bola dan bola basket..."

Juventus

Mantan peraih Ballon d'Or dari Juventus ini berbicara tentang Bianconeri, dan tidak hanya itu...

Michel Platini, yang sedang berada di Italia untuk edisi ke-21 Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, berbicara tentang Juventus, dan tidak hanya itu…


Tentang Juventus:“Selama saya masih hidup, jangan ada yang menyentuhnya… klub ini adalah keluarga Agnelli,” lapor Gazzetta.it. “Kembalinya saya? Saya sudah jelaskan beberapa waktu lalu, saya tidak memikirkannya, tidak mengharapkannya. Di usia tujuh puluh tahun, saya masih punya rencana untuk mengembangkan dunia saya, tapi sudah cukup dengan peran institusional dan hal-hal serupa di sebuah klub. Saya memikirkan kasih sayang para penggemar yang selalu hidup, kelompok yang pernah kita bentuk, sang Avvocato, dan saya pikir jika kita mengalahkan Fiorentina, sekarang kita akan berada di sini membicarakan musim yang secara keseluruhan positif. Sepak bola terdiri dari siklus-siklus, sebentar lagi akan dimulai babak baru bagi Bianconeri...”


Dan lagi: “Apakah saya akan memberi lebih banyak waktu kepada seseorang seperti David? Saya bisa katakan bahwa bagi yang bermain di posisi yang dulu saya tempati, gelandang, proses adaptasi bisa jadi lebih mudah: di lini tengah, kita menyentuh ribuan bola; sedangkan di lini serang, itu tergantung pada tim. Bagaimana dengan peran saya? Kelompok itu sangat mengagumi Liam Brady, tetapi, di saat yang sama, mereka tidak pernah membuat saya merasa terbebani karena menggantikan posisinya… Apakah saya akan kembali ke Juve? Tidak. Apakah saya akan kembali ke dunia sepak bola? Ya, tetapi dengan cara yang berbeda".



  • Tentang Piala Dunia dengan 48 tim: "Memang tepat untuk memperluasnya, tepat juga memberi kesempatan kepada negara-negara baru: saya tidak tahu apakah 48 tim itu sedikit atau terlalu banyak, tapi saya tahu bahwa memang harus ada langkah yang diambil untuk mendukung negara-negara seperti negara-negara Afrika, dan, selain itu, saya merasa momen lagu kebangsaan dengan para pemain berbaris seperti itu sangat mengesankan... Siapa yang akan menang? Di atas kertas, Prancis adalah yang terkuat, tapi saya akan bertaruh satu euro untuk Portugal...".


    Tentang Maradona:Maradona lebih menonjol daripada saya, dan lagi, dia bermain di dua cabang olahraga, sepak bola dan bola basket (tersenyum, red.). Jika Anda ingin tahu mengapa Diego berada di level yang jauh lebih tinggi daripada saya, saya bisa katakan bahwa dia selalu dipandang seperti Che Guevara: dia menjalani kehidupan yang unik, tetapi, terlepas dari segalanya, dia adalah pemuda yang sangat baik. Kita sedang membicarakan seorang fenomena...”.


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