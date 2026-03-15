Pisa vs Cagliari, penilaian pemain dari CM
Tim tuan rumah yang mungkin memainkan pertandingan terbaik mereka musim ini, meski bermain dengan pemain lebih sedikit selama sebagian besar pertandingan, membuktikan bahwa mereka masih memiliki semangat juang yang tinggi.
Nicolas 6,5: dia tak bisa berbuat banyak atas gol yang kebobolan, namun secara keseluruhan tampil solid.
Calabresi 6,5: bermain sangat meyakinkan, percaya diri dalam duel-duel pertahanan, dan mampu naik dengan baik saat serangan balik. Ia harus keluar karena cedera di akhir babak pertama. (Mulai menit ke-1 babak kedua, Albiol 6: pada momen gol, ia sedikit tergeser oleh Pavoletti, namun secara keseluruhan masuk ke lapangan dengan baik.)
Caracciolo 8: pertandingan yang akan diingatnya dalam waktu lama. Di fase bertahan, ia adalah tembok yang kokoh, namun hari ini ia menorehkan sejarah dalam kariernya, dan siapa tahu juga untuk musim ini, di area penalti lawan, di mana ia berhasil mencetak dua gol yang penuh karakter.
Canestrelli 7: penampilan luar biasa di kedua fase permainan. Sangat berharga dalam melakukan tekanan ganda.
Leris 7: penampilan yang lengkap. Berlari sangat banyak, membantu rekan-rekannya di belakang garis tengah lapangan dan memberikan ide-ide bagus di setengah lapangan lawan. (Mulai menit ke-45 babak kedua: Toure: s.v.)
Marin: s.v. (dari menit ke-16 babak pertama Hoejholt 6,5: memberikan dampak yang bagus pada pertandingan. Percaya diri dalam duel, menunjukkan kehadirannya.)
Aebischer 7: sangat kuat di area lapangan yang berisiko tinggi, terutama saat kalah jumlah pemain.
Angori 7,5: menyentuh bola dalam jumlah yang mengesankan, berlari dan menekan sepanjang pertandingan. Komunikasi yang sangat baik dengan Moreo dan juga hebat dalam tendangan bebas.
Moreo 8: salah satu penampilan terbaiknya sejauh ini. Menunjukkan karakter yang luar biasa, mencetak gol pembuka pertandingan dan membuktikan dirinya berbahaya dalam beberapa kesempatan lainnya. Keluar lapangan diiringi tepuk tangan meriah dari penontonnya.
Tramoni 6,5: bermain baik dalam kerja sama dengan rekan-rekan di lini depan, bahkan mencoba beberapa tendangan dari luar kotak penalti. (Mulai menit ke-27 babak kedua, Akinsanmiro 6,5: membantu rekan-rekannya dengan baik,)
Durosinmi 4,5: membuat kesalahan besar di babak pertama yang membuat timnya bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit hampir sepanjang pertandingan.
Pelatih Hiljemark 7,5: Pisa tampil gigih dan terorganisir dengan baik, hampir tidak mengalami kesulitan meski bermain dengan sepuluh pemain sejak babak pertama. Pembacaan pertandingan yang sangat baik, dengan pergantian pemain yang tepat pada waktu yang tepat.
Cagliari
Tim tamu yang, meski bermain dengan keunggulan jumlah pemain hampir sepanjang pertandingan, tak pernah mampu menguasai permainan, namun sebaliknya justru jarang sekali mendapat ancaman serius. Dengan demikian, rangkaian hasil negatif ini terus berlanjut; terlepas dari posisi klasemen, hal ini perlu dianalisis secara mendalam.
Caprile 6: meskipun kebobolan gol, ia menyelamatkan sejumlah peluang berbahaya sehingga mencegah kekalahan yang mungkin lebih telak.
Zé Pedro 5,5: tidak sepenuhnya meyakinkan hari ini, terutama kesulitan menghadapi Moreo. Kurang menonjol juga dalam fase serangan. (dari menit 31 babak kedua Albarracin: s.v.)
Dossena 5: mengalami banyak kesulitan dalam membaca umpan-umpan tinggi lawan. Terlalu kurang waspada pada tendangan bebas.
Mina 5,5: beberapa kesalahan dalam membaca permainan bertahan merusak penampilannya. Diganti untuk memperkuat lini serang. (Mulai menit ke-1 babak kedua: Zappa 6: masuk dengan baik. Mencoba menerobos ke ruang kosong, meski terkadang kurang didukung.)
Palestra 5: hari ini kurang terlihat dalam permainan. Selain beberapa umpan silang, dari pemain sekelasnya tentu diharapkan lebih banyak.
Adopo 5,5: tidak mampu menjaga ritme pertandingan dengan baik, tampil terlalu tenang. (Mulai menit ke-1 babak kedua, Pavoletti 6,5: masuk untuk menambah ancaman dalam serangan dan langsung membalas dengan gol yang luar biasa. Teladan bagi rekan-rekannya.)
Gaetano 5,5: harus bermain lebih ke belakang karena kehadiran Moreo yang terus-menerus menekan di area tersebut. (Mulai menit ke-19 babak kedua, Mazzitelli 6: menonjol dengan beberapa umpan vertikal yang bagus.)
Sulemana 5: benar-benar tidak dalam performa terbaik dan terlepas dari alur permainan. Tidak pernah benar-benar masuk ke dalam permainan, terlalu jauh di sayap, menyia-nyiakan beberapa peluang yang berpotensi berbahaya.
Obert 5: di babak pertama permainannya tidak terlalu buruk, tetapi di babak kedua terlihat bahwa ia terlalu gugup dan sering terlambat dalam melakukan tekel. Bahkan, pada 15 menit terakhir ia menendang Leris tanpa pernah menyentuh bola dan diusir keluar lapangan karena mendapat kartu kuning kedua.
Folorunsho 5: bagi dia pun ini pertandingan yang harus dilupakan. Di lini belakang, dia hampir tidak pernah bisa menutup ruang seperti seharusnya, sementara di lini depan dia terlalu banyak membuang peluang.
Kilicsoy 5,5: beberapa tendangan yang tidak akurat dan tidak lebih dari itu. (Mulai menit ke-19 babak kedua, Trepy 6: penampilan yang secara keseluruhan memadai.)
Pelatih Pisacane 5,5: meskipun unggul jumlah pemain hampir sepanjang pertandingan, ia tidak mampu memaksimalkan potensi tim yang tampaknya telah kehilangan konsentrasi dan kondisi fisik yang optimal. Ia mencoba melakukan pergantian pemain untuk memperkuat serangan, namun permainan tim tampak tidak terorganisir dengan baik.