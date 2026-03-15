Pisa vs Cagliari, penilaian pemain dari CM

Tim tuan rumah yang mungkin memainkan pertandingan terbaik mereka musim ini, meski bermain dengan pemain lebih sedikit selama sebagian besar pertandingan, membuktikan bahwa mereka masih memiliki semangat juang yang tinggi.

Nicolas 6,5: dia tak bisa berbuat banyak atas gol yang kebobolan, namun secara keseluruhan tampil solid.

Calabresi 6,5: bermain sangat meyakinkan, percaya diri dalam duel-duel pertahanan, dan mampu naik dengan baik saat serangan balik. Ia harus keluar karena cedera di akhir babak pertama. (Mulai menit ke-1 babak kedua, Albiol 6: pada momen gol, ia sedikit tergeser oleh Pavoletti, namun secara keseluruhan masuk ke lapangan dengan baik.)

Caracciolo 8: pertandingan yang akan diingatnya dalam waktu lama. Di fase bertahan, ia adalah tembok yang kokoh, namun hari ini ia menorehkan sejarah dalam kariernya, dan siapa tahu juga untuk musim ini, di area penalti lawan, di mana ia berhasil mencetak dua gol yang penuh karakter.

Canestrelli 7: penampilan luar biasa di kedua fase permainan. Sangat berharga dalam melakukan tekanan ganda.

Leris 7: penampilan yang lengkap. Berlari sangat banyak, membantu rekan-rekannya di belakang garis tengah lapangan dan memberikan ide-ide bagus di setengah lapangan lawan. (Mulai menit ke-45 babak kedua: Toure: s.v.)

Marin: s.v. (dari menit ke-16 babak pertama Hoejholt 6,5: memberikan dampak yang bagus pada pertandingan. Percaya diri dalam duel, menunjukkan kehadirannya.)

Aebischer 7: sangat kuat di area lapangan yang berisiko tinggi, terutama saat kalah jumlah pemain.

Angori 7,5: menyentuh bola dalam jumlah yang mengesankan, berlari dan menekan sepanjang pertandingan. Komunikasi yang sangat baik dengan Moreo dan juga hebat dalam tendangan bebas.

Moreo 8: salah satu penampilan terbaiknya sejauh ini. Menunjukkan karakter yang luar biasa, mencetak gol pembuka pertandingan dan membuktikan dirinya berbahaya dalam beberapa kesempatan lainnya. Keluar lapangan diiringi tepuk tangan meriah dari penontonnya.

Tramoni 6,5: bermain baik dalam kerja sama dengan rekan-rekan di lini depan, bahkan mencoba beberapa tendangan dari luar kotak penalti. (Mulai menit ke-27 babak kedua, Akinsanmiro 6,5: membantu rekan-rekannya dengan baik,)

Durosinmi 4,5: membuat kesalahan besar di babak pertama yang membuat timnya bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit hampir sepanjang pertandingan.

Pelatih Hiljemark 7,5: Pisa tampil gigih dan terorganisir dengan baik, hampir tidak mengalami kesulitan meski bermain dengan sepuluh pemain sejak babak pertama. Pembacaan pertandingan yang sangat baik, dengan pergantian pemain yang tepat pada waktu yang tepat.