Pintu masih terbuka untuk Mauricio Pochettino! Tottenham menyetujui kesepakatan sementara dengan Igor Tudor tanpa opsi bagi mantan manajer Juventus untuk menjadi manajer permanen
Solusi sementara menjaga opsi musim panas tetap tersedia.
Tottenham telah bertindak tegas untuk menghentikan penurunan drastis mereka di klasemen Premier League dengan mencapai kesepakatan verbal dengan Tudor. Setelah pemecatan Thomas Frank pada Rabu, jajaran petinggi klub mengidentifikasi Tudor sebagai kandidat ideal untuk menstabilkan situasi secara sementara.
Namun, dalam langkah yang akan menarik perhatian para pendukung, kesepakatan dengan pria berusia 47 tahun ini bersifat sementara. Laporan mengonfirmasi bahwa kontrak Tudor akan berlaku hingga musim panas dan, yang lebih penting, tidak termasuk opsi untuk menjadikan penunjukannya permanen. Strategi ini, yang dipimpin oleh CEO Vinai Venkatesham dan direktur teknis Johan Lange, menunjukkan bahwa Spurs sedang menahan diri untuk penunjukan besar di musim panas. Dengan membawa opsi sementara tanpa komitmen jangka panjang, klub London Utara ini secara efektif menjaga pintu terbuka lebar untuk kembali ke pool kandidat yang lebih luas pada Juni.
Mantan manajer Spurs, Pochettino, kemungkinan besar akan masuk dalam daftar tersebut, meskipun ia memiliki komitmen musim panas dengan timnas AS di Piala Dunia. Pelatih asal Argentina ini telah berulang kali menyatakan cintanya pada klub London tersebut sejak kepergiannya dan kembali melakukannya baru-baru ini saat ia mengkritik ambisi mereka. Bahkan dilaporkan pekan ini bahwa ia adalah orang yang diinginkan dewan direksi untuk ditunjuk sebagai manajer permanen, namun mereka harus menunggu hingga jauh ke dalam musim panas sebelum dapat membawanya kembali ke ibu kota Inggris.
Tudor ditugaskan untuk menyelamatkan kampanye yang berantakan.
Mandat bagi mantan pelatih Juventus dan Marseille, Tudor, sangat jelas: menyelamatkan musim ini. Tudor datang ke klub yang sedang dalam krisis, dengan Tottenham saat ini terpuruk di peringkat ke-16 di Premier League. Masa jabatan Frank yang buruk telah membuat The Lilywhites hanya lima poin di atas zona degradasi, sebuah kenyataan yang tampaknya tak terbayangkan di awal musim.
Tudor dikenal karena kemampuannya untuk memberikan dampak instan, sebuah sifat yang sangat diharapkan oleh Venkatesham dan Lange untuk direplikasi di London Utara. Pelatih Kroasia ini dikenal dengan pendekatan yang tegas dan gaya bermain berintensitas tinggi, kualitas yang sangat dibutuhkan selama periode di mana Spurs gagal menang dalam delapan pertandingan liga terakhir. Meskipun performa domestik sangat buruk, Tudor juga mewarisi paradoks aneh; meskipun berjuang untuk menghindari degradasi, ia akan memimpin klub ke babak 16 besar Liga Champions, memberikan secercah harapan di tengah musim yang suram.
Pertandingan Derby London Utara yang penuh tantangan menanti.
Tidak akan ada masa transisi yang mudah bagi manajer interim yang akan datang. Dalam sebuah kebetulan yang hanya bisa ditulis oleh sepak bola, pertandingan pertama Tudor di bangku cadangan akan menjadi Derby London Utara melawan rival abadi Arsenal pada akhir pekan depan. Ini adalah ujian berat yang sesungguhnya, namun juga kesempatan unik untuk segera memenangkan hati para pendukung yang kecewa.
Waktu persiapan akan sangat minim, namun pengalaman Tudor di klub-klub besar seperti Galatasaray, Marseille, dan Juventus seharusnya membantunya menghadapi atmosfer panas derby. Para pemain harus segera menyesuaikan diri dengan metodenya jika ingin menyelamatkan harga diri melawan The Gunners. Pemecatan Frank terjadi setelah kekalahan kandang 2-1 yang mengecewakan melawan Newcastle, dan skuad membutuhkan suntikan kepercayaan diri yang drastis sebelum menghadapi rival sekota mereka.
Dari keputusasaan Juventus hingga misi penyelamatan di Premier League
Tudor datang dengan tekad untuk membuktikan diri. Mantan bek ini telah menganggur sejak Oktober, setelah dipecat oleh Juventus setelah hanya tujuh bulan menjabat. Masa jabatannya di Turin berakhir dengan buruk, dengan Juventus berada di peringkat kedelapan Serie A setelah delapan pertandingan tanpa kemenangan - statistik yang secara aneh mirip dengan performa yang membuat Frank kehilangan pekerjaannya di Spurs.
Namun, riwayat kepelatihannya lebih dari sekadar masa jabatan singkat itu. Setelah karier bermain yang membawanya meraih dua gelar Serie A bersama Juve, ia memulai karir kepelatihannya dengan mengelola Hajduk Split, PAOK, dan Udinese, sebelum mencatatkan periode impresif di Hellas Verona dan Marseille.
