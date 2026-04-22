Sebastian HoeneßGetty Images
Pindah ke Real Madrid? Sebastian Hoeneß dari VfB Stuttgart menanggapi rumor sensasional tersebut

Pelatih VfB Stuttgart, Sebastian Hoeneß, menanggapi dengan hati-hati rumor yang beredar mengenai ketertarikan Real Madrid

"Hal itu tidak terlalu memengaruhi saya," katanya menjelang pertandingan semifinal Piala DFB melawan SC Freiburg pada Kamis, ia justru "fokus pada fase akhir" musim ini.

Seperti dilaporkan oleh Sport Bild, Hoeneß dikabarkan menjadi salah satu kandidat yang sedang dibahas oleh Real Madrid untuk menggantikan pelatih saat ini, Alvaro Arbeloa, pada musim panas mendatang.

  • Arbeloa, yang bersama Real Madrid tampaknya akan mengakhiri musim ini tanpa gelar, baru saja mengambil alih jabatan dari Xabi Alonso yang baru saja dipecat pada pertengahan Januari. Meskipun kontrak pria berusia 43 tahun ini masih berlaku hingga 2027, namun sejak tersingkir di perempat final Liga Champions melawan FC Bayern München, kecenderungan untuk berpisah sudah terlihat bahkan setelah musim ini berakhir. The Athletic bahkan menyebut kemungkinan Arbeloa hengkang pada musim panas mendatang sebagai "sangat mungkin" pekan lalu.

    Untuk membangun tim sukses baru, Real tampaknya kini mempertimbangkan Hoeneß di antara opsi lainnya. Menurut Sport Bild, pihak Madrid sedang mengamati pria Jerman berusia 43 tahun itu dengan sangat cermat. Gaya permainan Stuttgart yang berani dan kemampuan Hoeneß dalam mengembangkan tim yang solid tanpa harus membeli bintang-bintang siap pakai dilaporkan telah meninggalkan kesan mendalam pada para petinggi Real.

  • Pelatih VfB Hoeneß menanti-nantikan final Piala kedua berturut-turut: "Semua pemain sudah tak sabar"

    Dalam laga melawan Sport-Club, pelatih juara bertahan harus bermain tanpa bek tengah Finn Jeltsch. Pemain berusia 19 tahun itu mengalami cedera otot perut saat timnya kalah 2-4 dari FC Bayern di Bundesliga akhir pekan lalu. Hoeneß mengonfirmasi absennya Jeltsch pada Rabu: "Dalam beberapa hari ke depan akan ada pemeriksaan, barulah kita mungkin bisa memperjelas berapa lama ia akan absen."

    Antusiasme Hoeneß menjelang laga melawan Sport-Club tidak terpengaruh oleh hal ini. "Kami semua sangat bersemangat," tegas pria berusia 43 tahun itu; setelah meraih gelar piala tahun lalu, klub ini "telah merasakan manisnya kemenangan. Meraih gelar adalah yang terbaik. "Berada di Berlin itu luar biasa," kata Hoeneß merujuk pada final melawan Arminia Bielefeld (4-2) tahun lalu, "mengangkat trofi ke udara itu luar biasa. Kami ingin mengalaminya lagi."

    Namun, Freiburg adalah lawan yang "berani". Tim asal Breisgau itu lolos ke semifinal Liga Europa pekan lalu dan karenanya masih memiliki peluang ganda untuk meraih gelar. "Mereka telah berkembang dengan baik," puji Hoeneß terhadap Sport-Club, "mereka menjalani musim yang sangat bagus. Namun, kami akan berusaha mengalahkan mereka besok."

