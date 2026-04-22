Pindah ke Real Madrid? Sebastian Hoeneß dari VfB Stuttgart menanggapi rumor sensasional tersebut

Dalam laga melawan Sport-Club, pelatih juara bertahan harus bermain tanpa bek tengah Finn Jeltsch. Pemain berusia 19 tahun itu mengalami cedera otot perut saat timnya kalah 2-4 dari FC Bayern di Bundesliga akhir pekan lalu. Hoeneß mengonfirmasi absennya Jeltsch pada Rabu: "Dalam beberapa hari ke depan akan ada pemeriksaan, barulah kita mungkin bisa memperjelas berapa lama ia akan absen."

Antusiasme Hoeneß menjelang laga melawan Sport-Club tidak terpengaruh oleh hal ini. "Kami semua sangat bersemangat," tegas pria berusia 43 tahun itu; setelah meraih gelar piala tahun lalu, klub ini "telah merasakan manisnya kemenangan. Meraih gelar adalah yang terbaik. "Berada di Berlin itu luar biasa," kata Hoeneß merujuk pada final melawan Arminia Bielefeld (4-2) tahun lalu, "mengangkat trofi ke udara itu luar biasa. Kami ingin mengalaminya lagi."

Namun, Freiburg adalah lawan yang "berani". Tim asal Breisgau itu lolos ke semifinal Liga Europa pekan lalu dan karenanya masih memiliki peluang ganda untuk meraih gelar. "Mereka telah berkembang dengan baik," puji Hoeneß terhadap Sport-Club, "mereka menjalani musim yang sangat bagus. Namun, kami akan berusaha mengalahkan mereka besok."