Pindah Antoine Griezmann ditunda sementara setelah kemenangan atas Barcelona memicu perubahan dalam rencana transfer Antoine Griezmann ke Orlando City
Transfer MLS yang ditunda
Menurut ESPN, Griezmann telah menunda kemungkinan kepindahannya ke klub MLS Orlando City musim ini. Klub yang berbasis di Florida tersebut telah berusaha untuk segera menuntaskan kesepakatan, dengan tawaran yang dilaporkan bergantung pada kedatangan Griezmann sebelum batas waktu jendela transfer MLS utama pada 26 Maret.
Namun, kemajuan Atletico Madrid ke final Copa del Rey, yang akan digelar pada 18 April, menimbulkan konflik jadwal langsung. Mengetahui bahwa Orlando mungkin akan menjajaki alternatif lain saat jendela transfer musim panas dibuka pada Juli, Griezmann tetap memilih untuk memprioritaskan komitmen olahraga saat ini di ibu kota Spanyol.
Memburu trofi terakhir
Motivasi utama di balik keputusan Griezmann adalah keinginannya yang kuat untuk meraih gelar besar bersama Diego Simeone. Meskipun telah mencetak rekor 210 gol untuk klub, gelar besar terakhir yang diraih pemain Prancis ini bersama Los Rojiblancos adalah UEFA Super Cup 2018, dan ia absen dalam kemenangan LaLiga 2021 tim tersebut selama masa baktinya di Barcelona.
Atletico mencapai final meskipun kalah 3-0 dari Barcelona dalam leg kedua semifinal di Camp Nou pada Selasa, dan kini akan menghadapi mantan klubnya Real Sociedad atau Athletic Club. Tetap di Atletico memungkinkan Griezmann untuk mengejar ambisi pribadi yang mendalam untuk meraih trofi dan menikmati perpisahan yang mungkin penuh makna.
Simeone menghormati keputusan tersebut.
Simeone telah sangat terbuka tentang masa depan pemain bintangnya, mengakui bahwa Griezmann telah berhak menentukan arah karirnya sendiri. Setelah pertandingan sengit melawan Barcelona, manajer asal Argentina itu mengungkapkan rasa sayangnya yang mendalam terhadap pemain tersebut. "Saya harap dia bermain di final; dia pantas mendapatkannya lebih dari siapa pun," kata Simeone.
Pihak manajemen klub juga berbagi pandangan ini. Direktur sepak bola Mateu Alemany baru-baru ini menegaskan bahwa pemain tersebut berkomitmen pada tujuan jangka pendek mereka, termasuk laga Liga Champions melawan Tottenham. "Antoine memiliki kontrak dengan kami untuk musim ini dan dua musim lagi, dan dia benar-benar fokus pada apa yang akan datang," kata Alemany.
Rekan tim menanti keputusannya.
Ketidakpastian mengenai masa depan Griezmann telah merasuki ruang ganti Atletico Madrid, dengan para pemain senior mengakui bahwa mereka masih belum tahu apa yang akan terjadi. Kapten tim Koke mengaku: "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Antoine. Kami semua ingin dia mengakhiri karirnya di Atletico de Madrid, tapi itu adalah keputusan yang harus dia buat."
Rekan setim lainnya menekankan dukungan mereka yang tak tergoyahkan untuk penyerang senior tersebut. Bek Marcos Llorente berkomentar: "Dia akan memutuskan apa yang terbaik untuknya, dan kami akan mendukungnya." Sementara itu, kiper Juan Musso memuji warisannya, menambahkan: "Apa pun yang dia lakukan, saya akan berterima kasih padanya seumur hidup. Untuk segala yang dia berikan kepada kami."
