Pindah Antoine Griezmann ditunda sementara setelah kemenangan atas Barcelona memicu perubahan dalam rencana transfer Antoine Griezmann ke Orlando City

Menurut ESPN, Griezmann telah menunda kemungkinan kepindahannya ke klub MLS Orlando City musim ini. Klub yang berbasis di Florida tersebut telah berusaha untuk segera menuntaskan kesepakatan, dengan tawaran yang dilaporkan bergantung pada kedatangan Griezmann sebelum batas waktu jendela transfer MLS utama pada 26 Maret.

Namun, kemajuan Atletico Madrid ke final Copa del Rey, yang akan digelar pada 18 April, menimbulkan konflik jadwal langsung. Mengetahui bahwa Orlando mungkin akan menjajaki alternatif lain saat jendela transfer musim panas dibuka pada Juli, Griezmann tetap memilih untuk memprioritaskan komitmen olahraga saat ini di ibu kota Spanyol.