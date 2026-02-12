Getty Images Sport
Pimpinan Atletico Madrid mengirimkan pesan tegas kepada Barcelona di tengah spekulasi transfer Julian Alvarez.
Cerezo menampik kabar transfer Barcelona.
Spekulasi semakin menguat dalam beberapa pekan terakhir bahwa Barcelona telah mengidentifikasi Alvarez sebagai kandidat impian mereka untuk memimpin lini serang setelah Lewandowski hengkang. Dengan masa depan pemain veteran Polandia itu yang tidak pasti setelah musim ini dan ulang tahun ke-38-nya yang semakin dekat, laporan di Catalonia menyarankan Barca sedang merencanakan serangan berani terhadap rival mereka di La Liga. Namun, Presiden Atleti, Cerezo, bergerak cepat untuk membantah kabar tersebut.
Berbicara kepada media dalam sebuah acara di Madrid, bos Atletico tersebut dengan tegas menanggapi rumor yang mengaitkan pemain nomor 19-nya dengan kepindahan ke Camp Nou. "Julian adalah pemain yang terikat kontrak dengan Atletico Madrid dan dia bahagia," katanya kepada stasiun televisi Mesir Win Win. "Tidak ada yang dari Barcelona yang secara resmi menghubungi kami tentang penandatanganan dia, dan itu saja."
Meskipun masa depannya menjadi bahan perdebatan, performa Alvarez di lapangan juga mendapat sorotan. Mantan pemain Manchester City ini mengalami musim dingin yang sulit, gagal mencetak gol di La Liga sejak November dan saat ini sedang dalam tren 10 pertandingan tanpa gol di semua kompetisi.
Kegagalannya tersebut telah menimbulkan kritik di media, yang membuat pelatih Simeone frustrasi. Ketika ditanya apakah para penggemar masih harus percaya pada kemampuan Alvarez untuk memimpin serangan, Simeone menjawab dengan tegas bulan lalu: "Benarkah? Apakah Anda benar-benar bertanya itu? Faktanya, Julian Alvarez berbicara untuk dirinya sendiri, karena nama besarnya, otoritas yang dimilikinya, dan karier yang telah ia bangun, bukan?"
Kagum Simeone terhadap Alvarez jelas, begitu pula kagumnya bek Barcelona Ronald Araujo, yang secara terbuka memujinya pekan ini, mengatakan: "Dia pemain hebat; bagi saya, dia salah satu striker terbaik di dunia. Kamu bisa melihat kualitas yang dimilikinya."
Pencarian Barcelona untuk striker baru (No.9)
Minat Barcelona terhadap Alvarez muncul karena kebutuhan mendesak. Dengan Lewandowski yang mendekati akhir masa jabatannya yang gemilang di klub, Blaugrana secara aktif mencari pengganti kelas dunia yang dapat memimpin lini serang untuk tahun-tahun mendatang. Alvarez, dengan gaya permainan pressing tinggi, kemampuan teknis, dan rekam jejak yang terbukti di level tertinggi, dianggap oleh direktur olahraga Deco sebagai profil ideal untuk sistem Barcelona.
Namun, realitas finansial membuat kesepakatan ini hampir mustahil. Batasan ekonomi Barcelona tetap menjadi hambatan besar, dan mereka kemungkinan besar harus melakukan penjualan besar-besaran untuk membiayai transfer pemain sekelas Alvarez.
Situasi kontrak menciptakan hambatan yang tak tergoyahkan.
Mungkin hambatan terbesar bagi calon pembeli adalah situasi kontrak Alvarez. Penyerang tersebut terikat dengan Los Colchoneros hingga Juni 2030, setelah menandatangani kontrak enam tahun saat kedatangannya. Perjanjian tersebut mencakup klausul pelepasan yang dilaporkan bernilai sekitar €500 juta, yang secara efektif melindungi Atletico dari tawaran yang tidak diinginkan.
Bahkan jika Atletico bersedia bernegosiasi, yang menurut Cerezo tidak mereka lakukan, laporan menunjukkan mereka akan meminta biaya awal jauh di atas €100 juta. Bagi Barcelona yang masih berjuang dengan peraturan batas gaji La Liga yang ketat, biaya tersebut kemungkinan besar tidak terjangkau. Untuk saat ini, Alvarez tetap menjadi wajah masa depan Atletico, dan Cerezo bertekad untuk mempertahankannya.
