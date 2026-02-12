Pimpinan Atletico Madrid mengirimkan pesan tegas kepada Barcelona di tengah spekulasi transfer Julian Alvarez.

Spekulasi semakin menguat dalam beberapa pekan terakhir bahwa Barcelona telah mengidentifikasi Alvarez sebagai kandidat impian mereka untuk memimpin lini serang setelah Lewandowski hengkang. Dengan masa depan pemain veteran Polandia itu yang tidak pasti setelah musim ini dan ulang tahun ke-38-nya yang semakin dekat, laporan di Catalonia menyarankan Barca sedang merencanakan serangan berani terhadap rival mereka di La Liga. Namun, Presiden Atleti, Cerezo, bergerak cepat untuk membantah kabar tersebut.

Berbicara kepada media dalam sebuah acara di Madrid, bos Atletico tersebut dengan tegas menanggapi rumor yang mengaitkan pemain nomor 19-nya dengan kepindahan ke Camp Nou. "Julian adalah pemain yang terikat kontrak dengan Atletico Madrid dan dia bahagia," katanya kepada stasiun televisi Mesir Win Win. "Tidak ada yang dari Barcelona yang secara resmi menghubungi kami tentang penandatanganan dia, dan itu saja."