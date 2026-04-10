Pilihan satu-satunya bagi Barcelona setelah pengaduan UEFA

Barcelona mengajukan keluhan resmi kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) terkait tidak diberikannya tendangan penalti untuk timnya saat melawan Atlético Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Dalam keluhannya, Barça meminta agar dilakukan penyelidikan terhadap kinerja wasit, termasuk kemungkinan untuk mengakses percakapan antara wasit lapangan dan wasit video.

Surat kabar "Mundo Deportivo" mengungkapkan bahwa sangat tidak mungkin UEFA akan menyerahkan rekaman tersebut kepada Barcelona, karena tidak ada preseden serupa sebelumnya.

Namun, pilihan satu-satunya bagi Barcelona mungkin adalah mendatangi markas UEFA di kota Nyon untuk mendengarkan rekaman tersebut secara langsung, seperti yang juga terjadi di Spanyol, di mana Komite Wasit mengizinkan klub-klub untuk mendengarkan rekaman di markasnya tanpa menyebarkannya.

