FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Pilihan satu-satunya bagi Barcelona setelah pengaduan UEFA

Barcelona mengajukan keluhan resmi kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) terkait tidak diberikannya tendangan penalti untuk timnya saat melawan Atlético Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Dalam keluhannya, Barça meminta agar dilakukan penyelidikan terhadap kinerja wasit, termasuk kemungkinan untuk mengakses percakapan antara wasit lapangan dan wasit video. 

Surat kabar "Mundo Deportivo" mengungkapkan bahwa sangat tidak mungkin UEFA akan menyerahkan rekaman tersebut kepada Barcelona, karena tidak ada preseden serupa sebelumnya. 

Namun, pilihan satu-satunya bagi Barcelona mungkin adalah mendatangi markas UEFA di kota Nyon untuk mendengarkan rekaman tersebut secara langsung, seperti yang juga terjadi di Spanyol, di mana Komite Wasit mengizinkan klub-klub untuk mendengarkan rekaman di markasnya tanpa menyebarkannya.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Apakah UEFA akan menjatuhkan sanksi kepada wasit Kovač?

    Mengenai kemungkinan dijatuhkannya sanksi terhadap wasit asal Rumania, Stefan Kovac, laporan tersebut menjelaskan bahwa hal itu bergantung pada interpretasinya terhadap situasi di lapangan, yang mungkin tidak dianggap sebagai alasan yang cukup untuk menjatuhkan sanksi disiplin, begitu pula halnya dengan tidak digunakannya teknologi VAR.

    Meskipun ada kontroversi, pertanyaan tetap muncul mengenai apakah wasit asal Rumania tersebut, yang telah memimpin final tiga turnamen klub Eropa, akan ditunjuk untuk memimpin salah satu pertandingan semifinal Liga Champions, Liga Europa, atau Liga Konferensi.

    Barcelona kalah dari tamunya, Atletico Madrid, dengan skor 0-2 pada leg pertama perempat final Liga Champions.

    Barcelona bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-44 setelah pemainnya, Pau Cubarsi, diusir dari lapangan.

    Pertandingan antara Barcelona dan Atlético Madrid akan dilanjutkan pada Selasa mendatang, dalam leg kedua perempat final, di Stadion Metropolitano.

