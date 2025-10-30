"Pilihan Bodoh, Tapi..." - Arne Slot Tanggapi Kritik Soal Pilihan Starting XI-nya Saat Liverpool Dibantai Crystal Palace Di Piala Liga

Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit panjang berbunyi, Slot mengklaim ia tidak punya banyak pilihan selain memberi kesempatan kepada pemain muda dan pemain cadangan untuk memulai pekan yang penting bagi timnya. Ia mengatakan akan menjadi "pilihan bodoh" jika seorang pemain inti mengalami cedera di pertandingan Piala Liga.

The Reds akan menghadapi Aston Villa, Real Madrid – termasuk kemungkinan kembalinya Trent Alexander-Arnold – dan Manchester City dalam kurun waktu delapan hari ke depan karena mereka ingin segera memulihkan performa musim mereka. Namun, kekalahan keenam dalam tujuh pertandingan tidak akan memperbaiki atmosfer klub setelah The Eagles meninggalkan Anfield dengan kemenangan telak tiga gol tanpa balas.

Pilihan pemain bertahan Slot sangat mencolok, dengan Freddie Woodman melakukan debut di posisi penjaga gawang, Calvin Ramsay kembali dari masa pemulihan untuk menjadi bek kanan dan Wataru Endo serta Andy Robertson memulai pertandingan di posisi bek tengah bersama Joe Gomez. Fakta bahwa Milos Kerkez yang performanya sedang buruk adalah satu-satunya pemain yang mempertahankan tempatnya di starting XI justru menimbulkan pertanyaan lebih lanjut – meskipun manajer Palace Oliver Glasner mengklaim akan "tidak sopan" jika mengklaim Liverpool menurunkan tim yang lebih lemah.

Tiga pemain muda juga mendapatkan kesempatan bermain, Rio Ngumoha dan Trey Nyoni mendapatkan kesempatan untuk mengesankan, sementara Kieran Morrison yang berusia 18 tahun menjalani debutnya untuk klub. Beberapa pemain muda lainnya masuk dari bangku cadangan, termasuk Amara Nallo – yang diusir keluar lapangan setelah menerima kartu merah kedua dalam dua penampilan dan hanya bermain selama 16 menit untuk tim senior Liverpool.