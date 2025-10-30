Getty Images Sport
"Pilihan Bodoh, Tapi..." - Arne Slot Tanggapi Kritik Soal Pilihan Starting XI-nya Saat Liverpool Dibantai Crystal Palace Di Piala Liga
Liverpool tersingkir dari Piala Ligaa tapi Slot membela pemilihan starting XI-nya
Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit panjang berbunyi, Slot mengklaim ia tidak punya banyak pilihan selain memberi kesempatan kepada pemain muda dan pemain cadangan untuk memulai pekan yang penting bagi timnya. Ia mengatakan akan menjadi "pilihan bodoh" jika seorang pemain inti mengalami cedera di pertandingan Piala Liga.
The Reds akan menghadapi Aston Villa, Real Madrid – termasuk kemungkinan kembalinya Trent Alexander-Arnold – dan Manchester City dalam kurun waktu delapan hari ke depan karena mereka ingin segera memulihkan performa musim mereka. Namun, kekalahan keenam dalam tujuh pertandingan tidak akan memperbaiki atmosfer klub setelah The Eagles meninggalkan Anfield dengan kemenangan telak tiga gol tanpa balas.
Pilihan pemain bertahan Slot sangat mencolok, dengan Freddie Woodman melakukan debut di posisi penjaga gawang, Calvin Ramsay kembali dari masa pemulihan untuk menjadi bek kanan dan Wataru Endo serta Andy Robertson memulai pertandingan di posisi bek tengah bersama Joe Gomez. Fakta bahwa Milos Kerkez yang performanya sedang buruk adalah satu-satunya pemain yang mempertahankan tempatnya di starting XI justru menimbulkan pertanyaan lebih lanjut – meskipun manajer Palace Oliver Glasner mengklaim akan "tidak sopan" jika mengklaim Liverpool menurunkan tim yang lebih lemah.
Tiga pemain muda juga mendapatkan kesempatan bermain, Rio Ngumoha dan Trey Nyoni mendapatkan kesempatan untuk mengesankan, sementara Kieran Morrison yang berusia 18 tahun menjalani debutnya untuk klub. Beberapa pemain muda lainnya masuk dari bangku cadangan, termasuk Amara Nallo – yang diusir keluar lapangan setelah menerima kartu merah kedua dalam dua penampilan dan hanya bermain selama 16 menit untuk tim senior Liverpool.
- Getty
Tanggapan Slot
"Semua orang boleh berpendapat tentang hal itu, tetapi dengan skuad yang kami miliki – mungkin 15, 16 pemain tim utama yang tersedia – inilah pilihan yang saya buat," ujar Slot kepada Sky Sports.
Namun ia mengakui: "Kekalahan lima dari enam pertandingan, atau enam dari tujuh pertandingan, bukanlah standar Liverpool."
"Terakhir kali kami melawan Southampton di Piala Liga, Giovanni Leoni cedera, dan kami tidak memiliki skuad sebesar yang mungkin orang-orang katakan, karena terlalu banyak fokus pada jumlah uang yang kami belanjakan [di musim panas]."
"Orang-orang tiba-tiba berpikir kami memiliki 25 pemain yang tersedia, tetapi sebenarnya kami memiliki 20 pemain, lalu kami mengalami empat cedera. Saya hanya punya satu bek kanan, Conor Bradley, misalnya, dan setiap kali saya harus memainkannya dua kali dalam tiga hari atau tiga kali dalam tujuh hari [musim lalu], itu membuatnya... saya harus menariknya keluar karena cedera hamstring atau hal lainnya."
"Apakah Anda bersedia mengambil risiko itu dengan pekan yang begitu penting? Terakhir kali saya memainkan pemain yang belum sepenuhnya siap - kami pikir dia siap tetapi tidak - Alexander Isak, dia cedera."
Slot menyebut pertandingan melawan Southampton sebagai situasi yang harus dihindari
"Terakhir kali kami melawan Southampton, Leoni cedera dan itu adalah kartu merah untuk Hugo Ekitike. Itulah hal-hal yang tidak bisa kami gunakan untuk menghadapi pekan penting mendatang," tambahnya.
"Tapi selalu ada pilihan. Bagaimana jika saya memainkan Virgil [van Dijk] dan Ibou [Konate], misalnya, jika salah satu dari mereka cedera, orang-orang pasti akan berkata, 'pilihan yang bodoh'."
"Dan juga dengan mereka [para pemain tim utama], sangat sulit bagi kami, bagi para pemain inti kami, untuk mengalahkan Palace karena ini bukan pertama kalinya kami kalah melawan mereka."
- AFP
Pertandingan mendatang bisa menjadi pembuktian atas keputusan Slot
Dengan pekan penting yang akan datang, Slot bisa dimaklumi jika melakukan perubahan susunan pemain, di mana bintang-bintang tim utamanya segera kembali ke jalur kemenangan. Tidak diragukan lagi, pemilihan ahli taktik asal Belanda itu hanya akan menambah tekanan yang mungkin akan segera ia hadapi.
Mantan gelandang Liverpool Jamie Redknapp mengatakan: "Itu tim yang salah. Jangan salah. Dia memilih tim hari ini yang membuatnya sangat sulit. Anda tidak membantu para pemain muda karena pemain-pemain di sekitar mereka. Anda telah membuat sepuluh perubahan dari Brentford."
"Anda tidak bisa mengatakan bahwa dia memilih tim itu hari ini dan para pemain pengganti itu berpikir 'itu akan memberi saya hasil melawan Crystal Palace yang sangat bagus'. Anda mungkin berharap Anda bisa. Saya tidak percaya sedetik pun mereka bisa mengalahkan mereka. Dia membuat kesalahan hari ini."
Iklan