"Sudah Punya Gaun Pengantin" - Arsenal Diharapkan Benar-Benar Akhirnya Juara Premier League & Mendominasi Liga Selama 20 Tahun Ke Depan
Kebangkitan Arsenal
The Gunners telah menikmati awal musim yang menakjubkan dan para penggemar saat ini bermimpi mengakhiri kekeringan yang berlangsung sejak 2004, ketika tim Arsene Wenger memenangkan gelar. Pasukan Arteta duduk lima poin di depan Manchester City di posisi kedua - sebelum tim Pep Guardiola bermain melawan Fulham pada Selasa malam - dan Morgan percaya bahwa klub dapat memulai dekade dominasi jika mereka mengangkat trofi tersebut.
Permohonan Morgan
Morgan, dalam wawancara dengan Sky Sports, mengatakan: "Selama 21, hampir 22 tahun, itu adalah penderitaan yang diperparah oleh fakta bahwa dalam tiga tahun terakhir kita sudah tiga kali menjadi pengiring, tetapi tidak pernah menjadi mempelai yang seharusnya.
"Sekarang kita bisa merasakannya, sekarang kita bisa merasakannya, sekarang kita sudah mendapatkan gaun pengantin.
"Sekarang kita berasumsi kita memiliki peluang terbaik untuk menjadi mempelai dan pesan saya untuk Arsenal adalah: Tolong, tolong, menangkan liga.
"Tutup mulut semua pesaing kita. Berikan saya sesuatu. Karena ini adalah peluang terbaik yang kita miliki."
Dia juga percaya mereka dapat melanjutkan untuk menjadi salah satu tim terbaik yang pernah ada di liga, seperti The Invincibles.
Dia menambahkan: "Saya akan memberitahu Anda. Ini adalah skuad terbaik yang pernah saya tahu dimiliki Arsenal sepanjang hidup saya mendukung mereka. Jadi ini sejak 1971, saya belum pernah melihat skuad yang lebih baik dalam hal kedalaman.
"Dan saya pikir dalam hal pemain tertentu, [Bukayo] Saka, Declan Rice, [William] Saliba, Gabriel [Magalhaes], [David] Raya, mungkin beberapa lainnya, mungkin [Viktor] Gyokeres, kita lihat saja, kita bisa memiliki pemain yang akhirnya menjadi legenda Arsenal.
"Beberapa sudah dalam perjalanan mereka dan saya baru-baru ini memilih tim Invincibles dan tim saat ini. Berapa banyak yang akan masuk ke tim gabungan? Enam-lima Invincibles saat ini.
"Itu bisa berubah jika kita memenangkan liga. Waktu yang mengasyikkan untuk menjadi penggemar Arsenal."
Bisakah Arsenal menyelesaikannya?
The Gunners telah berada dalam posisi ini sebelumnya, dan telah memimpin klasemen liga di berbagai tahap sejak 2004, tetapi gagal mencapai garis akhir. Namun, Morgan mungkin benar bahwa klub London utara tidak akan pernah memiliki kesempatan yang lebih baik untuk akhirnya mengakhiri kekeringan panjang. Mereka berhasil melewati ujian berat akhir pekan lalu, bermain imbang 1-1 dengan Chelsea dalam derby yang intens dan penuh emosi.
Arteta telah menyerukan kepada basis penggemar klub untuk mendukung mereka sampai garis akhir, dengan mengatakan kepada wartawan: "Ini adalah kesempatan besok untuk berada di Emirates, bersemangat dan menyalurkan energi untuk memenangkan pertandingan.
"Pukul 7.30 malam. Seperti binatang, semua orang di Emirates, untuk melanjutkan dan mengalahkan Brentford. Itu adalah kesempatan. Vital. Besar."
"Motivasi kami datang dari persiapan, mencoba menjadi lebih baik dari lawan. Dan di liga dengan apa yang kami lakukan, kami tidak membutuhkan motivasi lebih dari itu."
Apa yang terjadi selanjutnya?
Arsenal akan menghadapi derby London melawan Brentford pada pertengahan minggu sebelum bertanding melawan Aston Villa tandang akhir pekan ini. Mereka juga terus bersaing di Liga Champions, dan akan menghadapi Club Brugge di Belgia minggu depan. Mereka kemudian akan menghadapi Wolves, dan tetap bersaing untuk Piala EFL dan Piala FA. Akhir musim yang gemilang mungkin saja terjadi, tetapi apakah itu akan terjadi masih harus dilihat.
