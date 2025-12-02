"Sudah Punya Gaun Pengantin" - Arsenal Diharapkan Benar-Benar Akhirnya Juara Premier League & Mendominasi Liga Selama 20 Tahun Ke Depan

Morgan, dalam wawancara dengan Sky Sports, mengatakan: "Selama 21, hampir 22 tahun, itu adalah penderitaan yang diperparah oleh fakta bahwa dalam tiga tahun terakhir kita sudah tiga kali menjadi pengiring, tetapi tidak pernah menjadi mempelai yang seharusnya.

"Sekarang kita bisa merasakannya, sekarang kita bisa merasakannya, sekarang kita sudah mendapatkan gaun pengantin.

"Sekarang kita berasumsi kita memiliki peluang terbaik untuk menjadi mempelai dan pesan saya untuk Arsenal adalah: Tolong, tolong, menangkan liga.

"Tutup mulut semua pesaing kita. Berikan saya sesuatu. Karena ini adalah peluang terbaik yang kita miliki."

Dia juga percaya mereka dapat melanjutkan untuk menjadi salah satu tim terbaik yang pernah ada di liga, seperti The Invincibles.

Dia menambahkan: "Saya akan memberitahu Anda. Ini adalah skuad terbaik yang pernah saya tahu dimiliki Arsenal sepanjang hidup saya mendukung mereka. Jadi ini sejak 1971, saya belum pernah melihat skuad yang lebih baik dalam hal kedalaman.

"Dan saya pikir dalam hal pemain tertentu, [Bukayo] Saka, Declan Rice, [William] Saliba, Gabriel [Magalhaes], [David] Raya, mungkin beberapa lainnya, mungkin [Viktor] Gyokeres, kita lihat saja, kita bisa memiliki pemain yang akhirnya menjadi legenda Arsenal.

"Beberapa sudah dalam perjalanan mereka dan saya baru-baru ini memilih tim Invincibles dan tim saat ini. Berapa banyak yang akan masuk ke tim gabungan? Enam-lima Invincibles saat ini.

"Itu bisa berubah jika kita memenangkan liga. Waktu yang mengasyikkan untuk menjadi penggemar Arsenal."