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Piccoli Cremonese FiorentinaGetty Images

Diterjemahkan oleh

Piccoli, tinggalkan Fiorentina: gabung Bologna, detailnya

Fiorentina
Bologna

Setelah Mateo Pellegrino meninggalkan Parma, ada pergerakan lain di antara para penyerang di Serie A, dengan Roberto Piccoli yang mengucapkan selamat tinggal kepada Fiorentina dan pindah ke Bologna.



  • Sang penyerang akan menelan biaya 18 juta plus bonus 2 juta, pinjaman dengan kewajiban pembelian yang dijamin jika Bologna bertahan di Serie A. Operasi ini dijalankan agen Lucci dan kini sudah tuntas antarklub, juga dengan sang pemain: setelah menangkap keinginan Bologna untuk benar-benar memfokuskan diri pada sang penyerang, kesepakatan prinsip dicapai dengan skema pinjaman dengan kewajiban pembelian, dengan syarat tetap bertahan di Serie A, senilai 18 juta plus 10% dari penjualan kembali di masa depan.


    LATAR BELAKANGNYA - Negosiasi ini dimulai diam-diam 15 hari lalu, Bologna menginginkan pinjaman dengan hak opsi: pekerjaan yang dilakukan adalah menemukan kesepakatan soal pinjaman dengan kewajiban pembelian untuk membuatnya pindah dari Florence.

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