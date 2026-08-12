Piccoli, tinggalkan Fiorentina: gabung Bologna, detailnya

Sang penyerang akan menelan biaya 18 juta plus bonus 2 juta, pinjaman dengan kewajiban pembelian yang dijamin jika Bologna bertahan di Serie A. Operasi ini dijalankan agen Lucci dan kini sudah tuntas antarklub, juga dengan sang pemain: setelah menangkap keinginan Bologna untuk benar-benar memfokuskan diri pada sang penyerang, kesepakatan prinsip dicapai dengan skema pinjaman dengan kewajiban pembelian, dengan syarat tetap bertahan di Serie A, senilai 18 juta plus 10% dari penjualan kembali di masa depan.





LATAR BELAKANGNYA - Negosiasi ini dimulai diam-diam 15 hari lalu, Bologna menginginkan pinjaman dengan hak opsi: pekerjaan yang dilakukan adalah menemukan kesepakatan soal pinjaman dengan kewajiban pembelian untuk membuatnya pindah dari Florence.