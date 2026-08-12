Paris Saint-Germain dan Aston Villa saling berhadapan di Red Bull Arena, Salzburg, untuk Piala Super UEFA, duel tradisional antara pemenang Liga Champions dan pemenang Liga Europa. Juara Eropa asuhan Luis Enrique akan menghadapi Villans besutan Unai Emery. PSG datang ke laga ini dengan modal gelar Liga Champions yang diraih musim lalu, yang kedua secara beruntun. Aston Villa ingin menyempurnakan musim luar biasa dengan mengangkat trofi lain. Baik PSG maupun Aston Villa sama-sama punya satu gelar di ajang ini: klub Prancis itu menang pada 2025, mengalahkan Tottenham 6-5 lewat adu penalti, sementara klub Inggris itu menang pada 1982, menundukkan Barcelona dalam final dua leg (0-1 dan 3-0 setelah perpanjangan waktu).





Kick-off pukul 21.00, dipimpin wasit Somalia Omar Artan, yang sebelumnya secara mengejutkan dikeluarkan dari Piala Dunia karena visanya ditolak Amerika Serikat untuk masuk ke negara tersebut.





PSG-ASTON VILLA 0-0

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