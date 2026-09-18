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Piala Super Spanyol 2027: venue di Istanbul, tanggal pertandingan, dan pengumuman RFEF
Istanbul turun tangan menjadi tuan rumah Piala Super Spanyol 2027
Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF) secara resmi mengumumkan bahwa Piala Super Spanyol 2027 akan berlangsung di Istanbul pada 2 hingga 6 Februari. Presiden RFEF Rafael Louzan menandatangani perjanjian tersebut di kota Turki itu pada Kamis, yang meresmikan langkah penting bagi kompetisi tersebut.
Turnamen ini menampilkan juara La Liga Barcelona, Real Madrid, pemenang Copa del Rey Real Sociedad, dan Atletico Madrid.
Istanbul menggantikan Arab Saudi untuk edisi 2027 karena bentrok jadwal dengan Piala Asia.
- AFP
Presiden RFEF memuji ikatan antara negara-negara tuan rumah
Berbicara di markas Federasi Sepak Bola Turki, Louzan memuji gairah terhadap sepak bola yang dimiliki bersama oleh Spanyol dan Turki. Ia menekankan keinginannya agar kemitraan itu melampaui satu turnamen saja.
Ketua RFEF itu menyoroti kekuatan olahraga dalam menjembatani perbedaan budaya dalam presentasinya.
"Hari ini kami mempresentasikan jauh lebih dari sekadar kesepakatan untuk menyelenggarakan sebuah kompetisi," kata Louzan. "Ini lebih merupakan hubungan antara dua negara yang menjalani sepak bola dengan gairah yang luar biasa. Sepak bola memiliki keutamaan dan tanggung jawab itu: menyatukan negara-negara dan mendekatkan budaya."
Stadion-stadion ikonik Turki menjadi tuan rumah pertarungan empat tim
Turnamen ini akan menggunakan tiga venue legendaris di Istanbul dengan kapasitas gabungan 150.000 penonton. Barcelona menghadapi Atletico Madrid pada semifinal pertama pada 2 Februari di Stadion Chobani milik Fenerbahce yang berkapasitas 48.000.
Real Sociedad bertemu Real Madrid keesokan harinya di Stadion Tupras milik Besiktas, yang dapat menampung 42.590 penonton.
Stadion Ali Sami Yen milik Galatasaray yang berkapasitas 52.000 akan menjadi tuan rumah final pada 6 Februari.
- AFLOSPORT
Durian runtuh finansial terus menopang sepak bola Spanyol
Kepindahan sementara ke Turki mempertahankan format modern yang menguntungkan dan diperkenalkan oleh RFEF. Pada edisi sebelumnya yang digelar di Arab Saudi, federasi menghasilkan €51 juta, yang didistribusikan di antara empat peserta dan sepak bola akar rumput Spanyol.
Penyelenggara berharap para pendukung Turki akan sepenuhnya menyambut spektakel empat tim itu pada Februari 2027.
Perhatian kini beralih ke logistik operasional saat raksasa-raksasa Spanyol bersiap bersaing memperebutkan trofi pertama musim ini di Istanbul.
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