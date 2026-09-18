Piala Super Spanyol 2027: venue di Istanbul, tanggal pertandingan, dan pengumuman RFEF

Berbicara di markas Federasi Sepak Bola Turki, Louzan memuji gairah terhadap sepak bola yang dimiliki bersama oleh Spanyol dan Turki. Ia menekankan keinginannya agar kemitraan itu melampaui satu turnamen saja.

Ketua RFEF itu menyoroti kekuatan olahraga dalam menjembatani perbedaan budaya dalam presentasinya.

"Hari ini kami mempresentasikan jauh lebih dari sekadar kesepakatan untuk menyelenggarakan sebuah kompetisi," kata Louzan. "Ini lebih merupakan hubungan antara dua negara yang menjalani sepak bola dengan gairah yang luar biasa. Sepak bola memiliki keutamaan dan tanggung jawab itu: menyatukan negara-negara dan mendekatkan budaya."