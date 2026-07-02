Piala Eropa U-19, Kroasia vs Italia LIVE

32' ITALIA MENGGERAKKAN SERANGAN TAPI BELUM BISA MENEMBUS: bola dikirim ke tengah kotak penalti Kroasia, yang langsung disambut oleh Liberali lalu Idrissou, namun kedua tembakan tersebut berhasil diblok.





22' SALA HAMPIR MEMBUKA SKOR 1-0: Serangan gencar Azzurri, kali ini dari sayap kanan, yang berujung pada tendangan kapten kami dari tepi kotak penalti, namun bola melebar tipis ke kanan gawang Kostopec.





16' COLETTA HAMPIR MENCETAK GOL KEUNGGULAN: Italia menciptakan ancaman lain dari sayap kiri melalui umpan silang antara Cocchi dan Mosconi yang membuat Mosconi melepaskan tendangan silang; bola yang diblok tersebut disambut oleh mantan pemain Roma itu, namun tendangannya meleset dari gawang.





12' ITALIA BERBAHAYA: setelah tendangan bebas yang dieksekusi dari sisi kiri oleh Cocchi, Sala mengembalikan bola ke tengah dan nyaris menemukan Mosconi di depan gawang, namun gagal karena selisih yang sangat tipis, dihalangi di garis gawang oleh bek Kroasia Zebic