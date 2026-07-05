Piala Dunia mengubah dinamika... Ketenangan Real Madrid semakin memicu pertanyaan seputar Vinícius

Dia melanjutkan: “Tidak ada yang dapat mengubah arah dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam situasi kritis seperti ini yang diatur oleh kontrak. Dalam beberapa tahun terakhir, prioritasnya tetap sama: kepentingan klub dan tim adalah yang utama. Vinícius dan timnya menyadari hal itu, sama seperti manajemen Real Madrid yang memahami apa yang diinginkan sang penyerang.”

Dia menambahkan: “Ketenangan yang mutlak ini tidak berarti mengabaikan kenyataan pahit dari situasi ini. Setelah menyaksikan penampilan para bintang Real Madrid di Piala Dunia, para pejabat di Valdebebas berulang kali bertanya-tanya apa yang terjadi selama dua musim terakhir sehingga menghalangi mereka untuk menampilkan performa yang sama. Tidak ada ruang untuk membandingkan apa yang mereka tunjukkan saat mengenakan seragam Real Madrid dengan apa yang mereka tunjukkan saat mengenakan seragam tim nasional.”

Dia menegaskan: “Dari sinilah muncul keyakinan bahwa tim ini memiliki tiga dari lima pemain terbaik di dunia, dan agar situasi ini berhasil, diperlukan solusi, dan solusi tersebut terletak pada José Mourinho.”

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