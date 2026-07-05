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Piala Dunia mengubah dinamika... Ketenangan Real Madrid semakin memicu pertanyaan seputar Vinícius

Transfers
Brazil vs Norway
Brazil
Norway
World Cup
Real Madrid
Vinicius Junior
J. Mourinho
Brasil
Norwegia
AS
Spanyol
Portugal

Solusinya ada di tangan Mourinho

Vinícius Júnior kembali ke puncak. Tak ada yang berani meragukannya setelah penampilan menakjubkan yang ditunjukkan pemain Brasil itu sejak awal Piala Dunia 2026, yang menempatkannya di antara lima pemain terbaik dunia dan menjadikannya kandidat kuat untuk semua penghargaan individu, termasuk Ballon d’Or. Ketegasan dan kepemimpinannya telah membuktikan peran krusialnya di setiap pertandingan, yang sangat membahagiakan pelatihnya, Carlo Ancelotti.

Namun di sisi lain, surat kabar AS melaporkan bahwa tidak ada yang berubah sama sekali terkait statusnya di Real Madrid. Di Valdebebas, suasana tetap tenang seputar masa depannya.

  • "Situasi ini perlu dicari solusinya"

    Dia melanjutkan: “Tidak ada yang dapat mengubah arah dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam situasi kritis seperti ini yang diatur oleh kontrak. Dalam beberapa tahun terakhir, prioritasnya tetap sama: kepentingan klub dan tim adalah yang utama. Vinícius dan timnya menyadari hal itu, sama seperti manajemen Real Madrid yang memahami apa yang diinginkan sang penyerang.”

    Dia menambahkan: “Ketenangan yang mutlak ini tidak berarti mengabaikan kenyataan pahit dari situasi ini. Setelah menyaksikan penampilan para bintang Real Madrid di Piala Dunia, para pejabat di Valdebebas berulang kali bertanya-tanya apa yang terjadi selama dua musim terakhir sehingga menghalangi mereka untuk menampilkan performa yang sama. Tidak ada ruang untuk membandingkan apa yang mereka tunjukkan saat mengenakan seragam Real Madrid dengan apa yang mereka tunjukkan saat mengenakan seragam tim nasional.”

    Dia menegaskan: “Dari sinilah muncul keyakinan bahwa tim ini memiliki tiga dari lima pemain terbaik di dunia, dan agar situasi ini berhasil, diperlukan solusi, dan solusi tersebut terletak pada José Mourinho.”

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  • Keyakinan yang besar... Vinícius tidak terburu-buru

    Kembali ke Vinícius, pesannya kepada rekan-rekan senegaranya dari Brasil adalah bahwa ia tidak terburu-buru. Ia yakin akan mencapai kesepakatan dengan klub, karena ia belum siap untuk hengkang dan pindah ke klub lain mana pun.

    Laporan dari pemimpin redaksi surat kabar tersebut, José Félix Díaz, melanjutkan: “Vinícius yakin bahwa masa depannya ada di tangannya sendiri, dan ia akan mengambil keputusan setelah mendengarkan penjelasan manajemen Real Madrid sekali lagi, namun dari posisi yang lebih kuat, seperti yang ia tunjukkan selama bermain di Amerika Serikat.”

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  • Sepak bola tidak selalu memahami perasaan

    Ia menegaskan: "Masa depan Vinícius bergantung pada pertemuan berikutnya dengan Florentino Pérez. Presiden selalu menjadi tokoh sentral dalam segala hal yang berkaitan dengan sang penyerang, dan bintang tim nasional Brasil ini mengakui kekagumannya terhadap presiden atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepadanya sejak kedatangannya di Madrid."

    Ia menyimpulkan: “Dan salah satu fakta lain yang semakin jelas sejak dimulainya Piala Dunia adalah, suasana di sekitar setiap langkah yang diambil pemain Brasil ini sangat berbeda dibandingkan dengan di La Liga. Di sini, ia terkadang mengenakan ban kapten, merasakan tanggung jawab yang ia harapkan dapat dipikulnya di Real Madrid pada musim depan. Namun, ia juga menyadari bahwa dunia sepak bola tidak selalu memahami perasaan, melainkan fakta, dan kontraknya hampir berakhir.”

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