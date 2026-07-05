Piala Dunia mengubah dinamika... Ketenangan Real Madrid semakin memicu pertanyaan seputar Vinícius

Vinícius Júnior kembali ke puncak. Tak ada yang berani meragukannya setelah penampilan menakjubkan yang ditunjukkan pemain Brasil itu sejak awal Piala Dunia 2026, yang menempatkannya di antara lima pemain terbaik dunia dan menjadikannya kandidat kuat untuk semua penghargaan individu, termasuk Ballon d’Or. Ketegasan dan kepemimpinannya telah membuktikan peran krusialnya di setiap pertandingan, yang sangat membahagiakan pelatihnya, Carlo Ancelotti.
Namun di sisi lain, surat kabar AS melaporkan bahwa tidak ada yang berubah sama sekali terkait statusnya di Real Madrid. Di Valdebebas, suasana tetap tenang seputar masa depannya.