Piala Dunia, Jerman vs Pantai Gading LIVE

Setelah meraih kemenangan yang sangat meyakinkan pada laga perdana melawan Curaçao, tim Jerman asuhan Julian Nagelsman berupaya memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia saat menghadapi Pantai Gading, yang baru saja meraih kemenangan atas Ekuador. Pertandingan ini akan digelar di Toronto Stadium, Toronto, mulai pukul 22.00 dan dipimpin oleh wasit Juan Gabriel Benitez.











