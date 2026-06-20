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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Piala Dunia, Jerman vs Pantai Gading LIVE

Germany vs Ivory Coast
World Cup
Germany
Ivory Coast

Ikuti siaran langsung pertandingan Jerman vs Pantai Gading, laga yang termasuk dalam Grup E Piala Dunia

Setelah meraih kemenangan yang sangat meyakinkan pada laga perdana melawan Curaçao, tim Jerman asuhan Julian Nagelsman berupaya memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia saat menghadapi Pantai Gading, yang baru saja meraih kemenangan atas Ekuador. Pertandingan ini akan digelar di Toronto Stadium, Toronto, mulai pukul 22.00 dan dipimpin oleh wasit Juan Gabriel Benitez.




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