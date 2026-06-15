Piala Dunia 2026, Spanyol vs. Cape Verde LIVE

Piala Dunia 2026

Spanyol-Kap Verde

Pencetak Gol:









Yang pertama dari tiga favorit utama memulai debutnya di Piala Dunia 2026. Tim Spanyol asuhan Luis de la Fuente, yang bersama Prancis dan Argentina disebut-sebut sebagai salah satu dari tiga kandidat juara, memulai debutnya di Piala Dunia hari ini pukul 18.00, dalam pertandingan yang merupakan bagian dari hari pertama Grup H, yang juga mencakup Uruguay dan Arab Saudi, menjelang tengah malam. La Furie Rosse, juara Eropa saat ini, mengincar posisi pertama di grup dan memulai dengan menghadapi tim yang dianggap sebagai kuda hitam di grup ini, yaitu Cape Verde. Tim debutan di Piala Dunia ini dilatih oleh Bubista dan diperkuat oleh dua mantan pemain Serie A, Dailon Livramento dan Jovane Cabral.











