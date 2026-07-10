Piala Dunia 2026, Spanyol vs Belgia LIVE

Spanyol dan Belgia akan bertanding di SoFi Stadium, Inglewood, Los Angeles, untuk memperebutkan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Kick-off pertandingan perempat final kedua ini dijadwalkan pada pukul 21.00 waktu Italia hari ini, Jumat, 10 Juli.





Tim La Roja asuhan Luis de la Fuente tiba di pertandingan ini dengan rekor pertahanan yang bersejarah: belum kebobolan satu gol pun sepanjang turnamen, enam clean sheet berturut-turut di Piala Dunia, dan rentetan 35 pertandingan tanpa kekalahan. Kiper Unai Simón telah mencetak rekor baru menit tanpa kebobolan, yaitu 609 menit.





Tim Belgia asuhan Rudi Garcia, di sisi lain, menempuh perjalanan yang lebih berliku, namun tak kalah efektif. Setelah dua hasil imbang di fase grup melawan Mesir dan Iran, Setan Merah mulai tancap gas dengan kemenangan 5-1 atas Selandia Baru, kemenangan 3-2 yang penuh perjuangan di babak perpanjangan waktu melawan Senegal, dan, yang terpenting, demonstrasi kekuatan yang brutal: 4-1 atas Amerika Serikat, tuan rumah turnamen, di Seattle.





SPANYOL-BELGIA

PENCETAK GOL:



