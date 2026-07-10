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yamal Tielemans(C)Getty images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Piala Dunia 2026, Spanyol vs Belgia LIVE: susunan pemain resmi

Spain vs Belgium
World Cup
Spain
Belgium

Ikuti siaran langsung pertandingan perempat final kedua Piala Dunia

Spanyol dan Belgia akan bertanding di SoFi Stadium, Inglewood, Los Angeles, untuk memperebutkan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Kick-off pertandingan perempat final kedua ini dijadwalkan pada pukul 21.00 waktu Italia hari ini, Jumat, 10 Juli.


Tim La Roja asuhan Luis de la Fuente datang ke pertandingan ini dengan rekor pertahanan yang bersejarah: belum pernah kebobolan satu gol pun sepanjang turnamen, enam clean sheet berturut-turut di Piala Dunia, dan rentetan 35 pertandingan tanpa kekalahan. Kiper Unai Simón telah mencetak rekor baru untuk menit terbanyak tanpa kebobolan, yaitu 609 menit.


Tim Belgia asuhan Rudi Garcia, di sisi lain, menempuh perjalanan yang lebih berliku, namun tak kalah efektif. Setelah dua hasil imbang di fase grup melawan Mesir dan Iran, Setan Merah mulai tancap gas dengan kemenangan 5-1 atas Selandia Baru, kemenangan 3-2 yang penuh perjuangan di babak perpanjangan waktu melawan Senegal, dan, yang terpenting, demonstrasi kekuatan yang brutal: 4-1 atas Amerika Serikat, tuan rumah turnamen, di Seattle.


SPANYOL-BELGIA

PENCETAK GOL:


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  • SPANYOL-BELGIA, SUSUNAN PEMAIN RESMI DAN LAPORAN PERTANDINGAN

    SPANYOL-BELGIA

    PENCETAK GOL:


    SPANYOL (4-3-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Pelatih: De la Fuente.


    BELGIA (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Pelatih: Garcia.


    WASIT: Oliver (ING)

    DIKARTU MERAH:

    KARTU KUNING:



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