Piala Dunia 2026: Prancis vs Spanyol LIVE

Piala Dunia 2026





Prancis vs Spanyol

Pencetak Gol:









Piala Dunia 2026 menghadirkan semifinal pertama yang sangat seru: pada pukul 21.00, Prancis dan Spanyol akan bertanding di AT&T Stadium, Arlington, Texas, memperebutkan satu tempat di final yang akan digelar pada Minggu, 19, di MetLife, East Rutherford, New York,melawan Argentina atau Inggris—yang akan bertanding besok malam—untuk menjadi Juara Dunia, masing-masing untuk ketiga atau kedua kalinya dalam sejarah mereka.





Tim Les Bleus asuhan Didier Deschamps tiba di pertandingan ini setelah meraih enam kemenangan beruntun di turnamen ini dan belum kebobolan gol di babak gugur: kemenangan 2-0 atas Maroko di perempat final menegaskan kokohnya tim yang telah mencetak total 16 gol dan dengan tegas mengincar final ketiga berturut-turut, dipimpin oleh Kylian Mbappé, bintang utama Piala Dunia ini. dengan 8 gol yang dicetak dalam enam pertandingan, sama seperti Lionel Messi. Jika ia mencetak gol melawan Spanyol, ia akan mencapai angka 21 gol di Piala Dunia, menyamai rekor pemain Argentina tersebut dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa kompetisi ini.





Spanyol, juara Eropa bertahan, tiba di Dallas dengan perjalanan yang nyaris sempurna: setelah hasil imbang yang mengejutkan di babak penyisihan grup melawan Cape Verde, tim asuhan Luis de la Fuente telah menemukan ritme dan keyakinan, mengeliminasi Austria, Portugal, dan Belgia. Lamine Yamal diperkirakan akan menjadi salah satu bintang utama, berkat tiga gol yang dicetaknya dalam dua pertandingan sebelumnya melawan Prancis.





Ini bukan pertama kalinya kedua tim nasional ini bertemu di fase krusial sebuah turnamen: Spanyol mengalahkan Prancis 2-1 di semifinal Euro 2024 dan menang 5-4 di final Nations League 2025, namun pertemuan terakhir mereka di Piala Dunia terjadi pada babak 16 besar tahun 2006, ketika Zidane dan rekan-rekannya menang 3-1.















