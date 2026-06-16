Piala Dunia 2026

Prancis vs Senegal

Pencetak Gol:





Tim favorit kedua untuk merebut gelar Piala Dunia ini akan memulai debutnya di Piala Dunia 2026. Setelah kekalahan mengejutkan Spanyol melawan Cape Verde dan sambil menanti debut Argentina sebagai juara bertahan—yang akan bertanding malam ini pukul 03.00 waktu Italia melawan Aljazair—kini giliran Prancis,runner-up Piala Dunia asuhan Didier Deschamps, untuk membuka turnamen mereka pada pukul 21.00, dalam laga pembuka Grup I yang juga mencakup Norwegia asuhan Haaland dan Irak, menjelang tengah malam: Mbappé, Olise, dan rekan-rekan akan bertanding di Meadowlands Stadium, East Rutherford, dalam pertandingan yang tak pernah biasa, melawan Senegal asuhan Pape Thiaw dan Sadio Mané, dengan sejarah gemilang tahun 2002 yang kembali terngiang di ingatan, saat Singa Teranga mampu mengalahkan juara bertahan saat itu dalam pertandingan pertama mereka di Piala Dunia. Namun, Les Bleus harus meraih tiga poin untuk memastikan posisi pertama di grup yang tidak mudah ini.























