Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Kylian Mbappe France 2026Getty Images

Diterjemahkan oleh

Piala Dunia 2026, Prancis vs Senegal LIVE

France vs Senegal
France
Senegal
World Cup

Ikuti bersama kami secara LANGSUNG hari pertama Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026

Prancis vs Senegal

Pencetak Gol:


Tim favorit kedua untuk merebut gelar Piala Dunia ini akan memulai debutnya di Piala Dunia 2026. Setelah kekalahan mengejutkan Spanyol melawan Cape Verde dan sambil menanti debut Argentina sebagai juara bertahan—yang akan bertanding malam ini pukul 03.00 waktu Italia melawan Aljazair—kini giliran Prancis,runner-up Piala Dunia asuhan Didier Deschamps, untuk membuka turnamen mereka pada pukul 21.00, dalam laga pembuka Grup I yang juga mencakup Norwegia asuhan Haaland dan Irak, menjelang tengah malam: Mbappé, Olise, dan rekan-rekan akan bertanding di Meadowlands Stadium, East Rutherford, dalam pertandingan yang tak pernah biasa, melawan Senegal asuhan Pape Thiaw dan Sadio Mané, dengan sejarah gemilang tahun 2002 yang kembali terngiang di ingatan, saat Singa Teranga mampu mengalahkan juara bertahan saat itu dalam pertandingan pertama mereka di Piala Dunia. Namun, Les Bleus harus meraih tiga poin untuk memastikan posisi pertama di grup yang tidak mudah ini.







  • TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH UTAMA:

    • Iklan

  • LAPORAN PERTANDINGAN:

    Prancis-Senegal

    Pencetak gol:


    PRANCIS (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Rabiot, Tchouamenì; Olise, Dembelé, Doué; Mbappé. Pelatih: Deschamps


    SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Niakhatye, Diatta, Koulibaly, Malick Diouf; Gana Gueye, Camara, Pape Gueye; Mané, Nicholas Jackson, Ismaila Sarr. Pelatih: Pape Thiaw


    Pencetak gol:

    Kartu kuning:

    Dikeluarkan
    dari lapangan Assist:

    Wasit: Faghani (IRN)

World Cup
France crest
France
FRA
Senegal crest
Senegal
SEN