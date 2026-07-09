Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
france moroccoGetty Images

Diterjemahkan oleh

Piala Dunia 2026: Prancis vs Maroko SIARAN LANGSUNG

France vs Morocco
World Cup
France
Morocco

Ikuti bersama kami siaran LANGSUNG babak perempat final Piala Dunia 2026.

Perempat Final Piala Dunia 2026

Prancis vs Maroko

Pencetak Gol:



Pertandingan yang tidak akan pernah sekadar soal sepak bola. Tim Prancis asuhan Didier Deschamps, salah satu favorit untuk meraih gelar juara, akan menghadapi tim Maroko asuhan Mohamed Ouahbi pada pukul 22.00 di Gilette Stadium, Foxborough, dalam pertandingan perempat final pertama Piala Dunia 2026. Pertandingan ini merupakan ulangan dari semifinal yang berlangsung di Qatar empat tahun lalu dan dimenangkan oleh Les Bleus dengan skor 2-0: sebuah pertandingan yang sarat makna budaya dan bukan hanya itu, mengingat beberapa pemain Maroko lahir di Prancis, tetapi yang terpenting, pertandingan ini menentukan tiket ke semifinal yang akan digelar pada Selasa, 14 Juli melawan pemenang pertandingan Spanyol-Belgia. Bertemu di lapangan adalah dua sahabat, Kylian Mbappé—yang telah mencetak 7 gol di turnamen ini—dan Achraf Hakimi, rekan setimnya di PSG.




  • TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH UTAMA:

    • Iklan

  • LAPORAN PERTANDINGAN:

    Prancis-Maroko

    Pencetak gol:


    Prancis (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Lucas Hernández; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Pelatih: Didier Deschamps.


    Maroko (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; En-Nesyri. Pelatih: Ouahbi


    Pemain yang mendapat kartu kuning:

    Dikeluarkan:

    Pemberi assist:

    Wasit: Tello (ARG)

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
World Cup
France crest
France
FRA
Morocco crest
Morocco
MAR