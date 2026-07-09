Piala Dunia 2026: Prancis vs Maroko SIARAN LANGSUNG

Perempat Final Piala Dunia 2026

Prancis vs Maroko

Pencetak Gol:









Pertandingan yang tidak akan pernah sekadar soal sepak bola. Tim Prancis asuhan Didier Deschamps, salah satu favorit untuk meraih gelar juara, akan menghadapi tim Maroko asuhan Mohamed Ouahbi pada pukul 22.00 di Gilette Stadium, Foxborough, dalam pertandingan perempat final pertama Piala Dunia 2026. Pertandingan ini merupakan ulangan dari semifinal yang berlangsung di Qatar empat tahun lalu dan dimenangkan oleh Les Bleus dengan skor 2-0: sebuah pertandingan yang sarat makna budaya dan bukan hanya itu, mengingat beberapa pemain Maroko lahir di Prancis, tetapi yang terpenting, pertandingan ini menentukan tiket ke semifinal yang akan digelar pada Selasa, 14 Juli melawan pemenang pertandingan Spanyol-Belgia. Bertemu di lapangan adalah dua sahabat, Kylian Mbappé—yang telah mencetak 7 gol di turnamen ini—dan Achraf Hakimi, rekan setimnya di PSG.











