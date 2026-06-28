Piala Dunia 2026, pertandingan babak 16 besar mana saja yang akan disiarkan langsung oleh Rai

Enam pertandingan tersebut akan disiarkan secara gratis di Rai 1 dan sejalan dengan komitmen stasiun televisi milik negara tersebut untuk menayangkan pertandingan-pertandingan yang masuk dalam slot waktu 18.40-02.00, lengkap dengan liputan pra-pertandingan, pasca-pertandingan, dan konten analisis mendalam. Perlu diingat bahwa Rai juga menyajikan cuplikan pertandingan lainnya kepada pemirsa yang tidak ditayangkan di saluran tersebut dan yang secara eksklusif hanya tersedia di DAZN.





Berikut daftar pertandingan yang akan disiarkan secara eksklusif di Italia hanya di DAZN





Jerman vs Paraguay - 29 Juni 2026, pukul 22.30





Belanda vs Maroko - 30 Juni 2026, pukul 03.00





Pantai Gading vs Norwegia - 30 Juni 2026, pukul 19.00 di Dallas





Meksiko vs. Ekuador - 1 Juli 2026, pukul 03.00 di Kota Meksiko





Inggris vs Republik Demokratik Kongo - 1 Juli 2026, pukul 18.00 di Atlanta





Amerika Serikat vs Bosnia - 2 Juli 2026, pukul 02.00 di San Francisco





Portugal vs Kroasia - 3 Juli 2026, pukul 01.00 di Toronto





Swiss vs. Aljazair - 3 Juli 2026, pukul 05.00 di Vancouver





Argentina vs. Cape Verde - 4 Juli 2026, pukul 00.00 di Miami





Kolombia vs Ghana - 4 Juli 2026, pukul 03.30 di Kansas City