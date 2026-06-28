Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Sondaggio Mondiali 2026

Diterjemahkan oleh

Piala Dunia 2026, pertandingan babak 16 besar mana saja yang akan disiarkan langsung oleh Rai

World Cup

Ada 6 pertandingan yang akan disiarkan oleh stasiun TV pemerintah melalui Rai 1; sedangkan 10 pertandingan lainnya hanya dapat disaksikan di DAZN

Dari 35 pertandingan yang berhasil dimenangkan hak siarnya oleh Rai untuk Piala Dunia 2026 – yang tentu saja juga disiarkan secara bersamaan di DAZN, satu-satunya stasiun televisi di Italia yang memperoleh hak siar seluruh kompetisi – 6 di antaranya (satu pertandingan per hari) adalah pertandingan babak 16 besar, yang akan dimulai pada Minggu, 28 Juni dengan laga antara Afrika Selatan dan Kanada. Setelah 17 pertandingan yang disiarkan pada babak penyisihan grup, berikut adalah jadwal yang direncanakan untuk babak pertama sistem gugur Piala Dunia ini.

  • PERTANDINGAN DI RAI UNO

    Minggu, 28 Juni, pukul 21.00: AFRIKA SELATAN vs KANADA


    Senin, 29 Juni, pukul 19.00: BRASIL vs JEPANG


    Selasa, 30 Juni, pukul 23.00: Prancis vs Swedia


    Rabu, 1 Juli, pukul 22.00: BELGIA vs SENEGAL


    Kamis, 2 Juli, pukul 21.00: SPANYOL vs AUSTRIA


    Jumat, 3 Juli, pukul 20.00: AUSTRALIA vs MESIR

    • Iklan

  • SEMUA PERTANDINGAN LAINNYA DI DAZN

    Enam pertandingan tersebut akan disiarkan secara gratis di Rai 1 dan sejalan dengan komitmen stasiun televisi milik negara tersebut untuk menayangkan pertandingan-pertandingan yang masuk dalam slot waktu 18.40-02.00, lengkap dengan liputan pra-pertandingan, pasca-pertandingan, dan konten analisis mendalam. Perlu diingat bahwa Rai juga menyajikan cuplikan pertandingan lainnya kepada pemirsa yang tidak ditayangkan di saluran tersebut dan yang secara eksklusif hanya tersedia di DAZN.


    Berikut daftar pertandingan yang akan disiarkan secara eksklusif di Italia hanya di DAZN


    Jerman vs Paraguay - 29 Juni 2026, pukul 22.30


    Belanda vs Maroko - 30 Juni 2026, pukul 03.00


    Pantai Gading vs Norwegia - 30 Juni 2026, pukul 19.00 di Dallas


    Meksiko vs. Ekuador - 1 Juli 2026, pukul 03.00 di Kota Meksiko


    Inggris vs Republik Demokratik Kongo - 1 Juli 2026, pukul 18.00 di Atlanta


    Amerika Serikat vs Bosnia - 2 Juli 2026, pukul 02.00 di San Francisco


    Portugal vs Kroasia - 3 Juli 2026, pukul 01.00 di Toronto


    Swiss vs. Aljazair - 3 Juli 2026, pukul 05.00 di Vancouver


    Argentina vs. Cape Verde - 4 Juli 2026, pukul 00.00 di Miami


    Kolombia vs Ghana - 4 Juli 2026, pukul 03.30 di Kansas City