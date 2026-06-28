Dari 35 pertandingan yang berhasil dimenangkan hak siarnya oleh Rai untuk Piala Dunia 2026 – yang tentu saja juga disiarkan secara bersamaan di DAZN, satu-satunya stasiun televisi di Italia yang memperoleh hak siar seluruh kompetisi – 6 di antaranya (satu pertandingan per hari) adalah pertandingan babak 16 besar, yang akan dimulai pada Minggu, 28 Juni dengan laga antara Afrika Selatan dan Kanada. Setelah 17 pertandingan yang disiarkan pada babak penyisihan grup, berikut adalah jadwal yang direncanakan untuk babak pertama sistem gugur Piala Dunia ini.
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Piala Dunia 2026, pertandingan babak 16 besar mana saja yang akan disiarkan langsung oleh Rai
PERTANDINGAN DI RAI UNO
Minggu, 28 Juni, pukul 21.00: AFRIKA SELATAN vs KANADA
Senin, 29 Juni, pukul 19.00: BRASIL vs JEPANG
Selasa, 30 Juni, pukul 23.00: Prancis vs Swedia
Rabu, 1 Juli, pukul 22.00: BELGIA vs SENEGAL
Kamis, 2 Juli, pukul 21.00: SPANYOL vs AUSTRIA
Jumat, 3 Juli, pukul 20.00: AUSTRALIA vs MESIR
SEMUA PERTANDINGAN LAINNYA DI DAZN
Enam pertandingan tersebut akan disiarkan secara gratis di Rai 1 dan sejalan dengan komitmen stasiun televisi milik negara tersebut untuk menayangkan pertandingan-pertandingan yang masuk dalam slot waktu 18.40-02.00, lengkap dengan liputan pra-pertandingan, pasca-pertandingan, dan konten analisis mendalam. Perlu diingat bahwa Rai juga menyajikan cuplikan pertandingan lainnya kepada pemirsa yang tidak ditayangkan di saluran tersebut dan yang secara eksklusif hanya tersedia di DAZN.
Berikut daftar pertandingan yang akan disiarkan secara eksklusif di Italia hanya di DAZN
Jerman vs Paraguay - 29 Juni 2026, pukul 22.30
Belanda vs Maroko - 30 Juni 2026, pukul 03.00
Pantai Gading vs Norwegia - 30 Juni 2026, pukul 19.00 di Dallas
Meksiko vs. Ekuador - 1 Juli 2026, pukul 03.00 di Kota Meksiko
Inggris vs Republik Demokratik Kongo - 1 Juli 2026, pukul 18.00 di Atlanta
Amerika Serikat vs Bosnia - 2 Juli 2026, pukul 02.00 di San Francisco
Portugal vs Kroasia - 3 Juli 2026, pukul 01.00 di Toronto
Swiss vs. Aljazair - 3 Juli 2026, pukul 05.00 di Vancouver
Argentina vs. Cape Verde - 4 Juli 2026, pukul 00.00 di Miami
Kolombia vs Ghana - 4 Juli 2026, pukul 03.30 di Kansas City