Piala Dunia 2026, Norwegia vs Prancis: Siaran Langsung

Haaland melawan Mbappé, Odegaard melawan Olise. Sederhananya, ini adalah Norwegia melawan Prancis, pertandingan yang akan menutup babak penyisihan Grup I Piala Dunia edisi ini bersama dengan Senegal melawan Irak. Kedua tim nasional tersebut berada di puncak klasemen dengan raihan poin sempurna dan sama-sama berambisi untuk finis di posisi pertama agar bisa mendapatkan lawan yang lebih menguntungkan di babak 16 besar. Bagi Prancis, hasil imbang saja sudah cukup, mengingat selisih gol mereka sedikit lebih baik daripada Norwegia, +5 berbanding +4, sehingga Haaland dan rekan-rekannya harus meraih tiga poin penuh untuk menyalip juara dunia runner-up saat ini di klasemen.





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