Piala Dunia yang digelar di Amerika—melibatkan Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada—akan ditutup dengan sebuah terobosan penting yang diumumkan oleh FIFA. Pertandingan final yang dijadwalkan pada Minggu, 19 Juli di MetLife Stadium, East Rutherford (New Jersey, tidak jauh dari New York) akan menampilkan inovasi mutlak ala Super Bowl.
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Piala Dunia 2026 mengikuti jejak Super Bowl: pertunjukan di sela-sela pertandingan final, dengan Coldplay
Piala Dunia Seperti Super Bowl
Jeda antara babak pertama dan babak kedua final Piala Dunia ini, memang, akan berlangsung lebih lama dari 15 menit seperti biasanya dan diperkirakan akan mencapai sekitar 25 menit, seperti halnya pertunjukan paruh waktu (Halftime show)di Super Bowl. Selama jeda antara kedua babak tersebut, akan ada pertunjukan yang menampilkan sejumlah artis, di antaranya Coldplay, Madonna, Laura Pausini, dan banyak lagi.
KONFIRMASI DARI INFANTINO
Selama World Economic Summit, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa pertunjukan pada pertandingan final akan dipimpin oleh vokalis grup musik Inggris yang terkenal, Chris Martin: "Pertunjukannya? Bukan hanya satu, melainkan salah satu yang terbesar di dunia."
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