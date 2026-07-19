Jeda antara babak pertama dan babak kedua final Piala Dunia ini, memang, akan berlangsung lebih lama dari 15 menit seperti biasanya dan diperkirakan akan mencapai sekitar 25 menit, seperti halnya pertunjukan paruh waktu (Halftime show)di Super Bowl. Selama jeda antara kedua babak tersebut, akan ada pertunjukan yang menampilkan sejumlah artis, di antaranya Coldplay, Madonna, Laura Pausini, dan banyak lagi.