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Super Bowl LX: New England Patriots v Seattle SeahawksGetty Images Sport

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Piala Dunia 2026 mengikuti jejak Super Bowl: pertunjukan di sela-sela pertandingan final, dengan Coldplay

World Cup
USA

Pertandingan final Piala Dunia yang dijadwalkan berlangsung di New York akan menampilkan jeda sekitar 25 menit yang mirip dengan pertunjukan paruh waktu Super Bowl

Piala Dunia yang digelar di Amerika—melibatkan Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada—akan ditutup dengan sebuah terobosan penting yang diumumkan oleh FIFA. Pertandingan final yang dijadwalkan pada Minggu, 19 Juli di MetLife Stadium, East Rutherford (New Jersey, tidak jauh dari New York) akan menampilkan inovasi mutlak ala Super Bowl.

  • Piala Dunia Seperti Super Bowl

    Jeda antara babak pertama dan babak kedua final Piala Dunia ini, memang, akan berlangsung lebih lama dari 15 menit seperti biasanya dan diperkirakan akan mencapai sekitar 25 menit, seperti halnya pertunjukan paruh waktu (Halftime show)di Super Bowl. Selama jeda antara kedua babak tersebut, akan ada pertunjukan yang menampilkan sejumlah artis, di antaranya Coldplay, Madonna, Laura Pausini, dan banyak lagi.

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  • KONFIRMASI DARI INFANTINO

    Selama World Economic Summit, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa pertunjukan pada pertandingan final akan dipimpin oleh vokalis grup musik Inggris yang terkenal, Chris Martin: "Pertunjukannya? Bukan hanya satu, melainkan salah satu yang terbesar di dunia."

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