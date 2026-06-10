Sambut Piala Dunia 2026, Home Of World Cup Adidas Hadir Di Tiga Mall Jakarta Sekaligus

Kegiatan Home of World Cup di Senayan City pada Kamis (9/6) siang WIB dihadiri sejumlah selebriti dan pegiat sepakbola Tanah Air. Beberapa nama tenar seperti Irfan Bachdim, Kim Kurniawan Arthur Irawan, Atta Halilintar, Ganindra Bimo, hingga Sabreena Dressler ikut hadir memeriahkan acara tersebut. Mereka hadir mengenakan jersey negara peserta Piala Dunia untuk mengikuti kegiatan talkshow dan 2x2 football game.

"Tentu acara adidas selalu luar biasa, saya sudah lama bagian dari keluarga adisas dan setiap acara yang saya hadiri selalu meriah sangat fun dan keren, adidas menurut saya brand olahraga terbaik," ungkap Arthur Irawan.

"Sangat luar biasa, seluruh masyarakat Indonesia punya tim favorit dan sudah siap menyambut Piala Dunia dan event ini luar biasa. Sangat luar biasa, demam sepakbola ada disini semua sudah siap untuk Piala Dunia," kata Irfan Bachdim.