Hari Ketiga Piala Dunia 2026

Jerman vs Ekuador

Pencetak Gol:





Tim Jerman asuhan Julian Nagelsmann akan bertanding pada pukul 22.00 dalam pertandingan hari ketiga Grup E melawan tim Ekuador asuhan Sebastian Beccacece, di Meadowlands Stadium, East Rutherford, New York: tim Jerman, setelah meraih dua kemenangan atas Curacao dan Pantai Gading, yang saling berhadapan dalam pertandingan lain di grup ini, telah lolos ke babak 16 besar sebagai pemuncak klasemen, dan sudah mengetahui bahwa mereka akan bertanding pada Senin, 29 pukul 22.30 melawan tim peringkat ketiga di babak gugur pertama, sementara tim Amerika Selatan ini sangat membutuhkan tiga poin untuk mencoba menggeser Pantai Gading dari posisi kedua atau setidaknya mengumpulkan 4 poin untuk menempati posisi ketiga, dengan peluang besar untuk lolos melalui jalur wildcard.











