Piala Dunia 2026, Belanda vs Jepang: Siaran Langsung

Piala Dunia 2026

Belanda vs Jepang

Pencetak Gol:





Giliran Belanda asuhan Ronald Koeman yang akan membuka Piala Dunia mereka, dengan pertandingan puncak Grup F: Oranje akan bertanding pada pukul 22.00 waktu Italia melawan Jepang asuhan Hajime Moriyasu, di AT&T Stadium di Arlington, Virginia. Pertandingan besar antara dua favorit grup ini akan mempertemukan Malen, Dumfries, dan rekan-rekan mereka melawan tim Jepang, yang diprediksi menjadi kuda hitam turnamen dan bertekad melaju sejauh mungkin. Pertandingan malam ini kemungkinan besar akan menentukan posisi pertama di grup, sambil menunggu hasil pertandingan Swedia vs Tunisia yang dijadwalkan pada malam hari.











