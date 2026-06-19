Piala Dunia 2026, AS vs Australia LIVE

Segalanya sudah siap untuk kembalinya tuan rumah PialaDunia ini, Amerika Serikat, yang akan berhadapan dengan Australia: laga antara dua tim di Grup D yang sama-sama mengoleksi poin penuh. Tim yang menang akan langsung lolos ke babak berikutnya setelah hanya dua pertandingan. Pulisic absen, sementara Balogun dipastikan turun dan mengincar gelar top skor. Tim Australia tampil mengejutkan setelah mengalahkan Turki dan kini ingin terus membuat kejutan.