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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Piala Dunia 2026, AS vs Australia LIVE

World Cup
USA vs Australia
USA
Australia

Ikuti pertandingan hari kedua Piala Dunia 2026.

Segalanya sudah siap untuk kembalinya tuan rumah PialaDunia ini, Amerika Serikat, yang akan berhadapan dengan Australia: laga antara dua tim di Grup D yang sama-sama mengoleksi poin penuh. Tim yang menang akan langsung lolos ke babak berikutnya setelah hanya dua pertandingan. Pulisic absen, sementara Balogun dipastikan turun dan mengincar gelar top skor. Tim Australia tampil mengejutkan setelah mengalahkan Turki dan kini ingin terus membuat kejutan.

  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    AS-Australia 0-0


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    GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING -

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  • LAPORAN PERTANDINGAN

    AMERIKA SERIKAT (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pepi; Balogun. Pelatih: Mauricio Pochettino.
    Pemain cadangan: Turner, Brady, Trusty, Robinson, Arfsten, McKenzie, Scally, Reyna, Berhalter, Roldan, Aaronson, Wright, Weah, Zendejas.


    AUSTRALIA (3-4-3): Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O’Neill, Okon-Engstler; Bos; Leckie, Toure, Velupillay. Pelatih: Tony Popović.
    Pemain cadangan: Ryan, Izzo, Degenek, Geria, Trewin, Behich, Herrington, Metcalfe, Devlin, Irvine, Hrustic, Mabil, Irankunda, Volpato, Yengi.


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