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messi salah(C)Getty images

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Piala Dunia 2026, Argentina vs Mesir: Siaran Langsung

Argentina vs Egypt
World Cup
Argentina
Egypt

Ikuti siaran langsung ARGENTINA vs MESIR, pertandingan babak 16 besar

Setelah mengalami kekalahan telak dan tak terduga di babak 16 besar melawan Cape Verde, tim Argentina asuhan Leo Messi akan menghadapi laga di Atlanta yang akan menentukan siapa yang lolos ke perempat final Piala Dunia. Lawan yang akan dihadapi juara dunia bertahan ini adalah tim Mesir asuhan Mohamed Salah, yang pada babak sebelumnya berhasil menyingkirkan Australia melalui adu penalti.




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    ARGENTINA-MESIR


    PENCETAK GOL:


    ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez; Messi, Alvarez. Pelatih: Scaloni

    MESIR (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Lasheen, Ateya; Ashour, Salah, Marmoush; Ziko. Pelatih: Hassam


    WASIT: Letexier


    KARTU KUNING: -

    PEMAIN YANG DIKARTU MERAH: -

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