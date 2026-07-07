Piala Dunia 2026, Argentina vs Mesir: Siaran Langsung

Setelah mengalami kekalahan telak dan tak terduga di babak 16 besar melawan Cape Verde, tim Argentina asuhan Leo Messi akan menghadapi laga di Atlanta yang akan menentukan siapa yang lolos ke perempat final Piala Dunia. Lawan yang akan dihadapi juara dunia bertahan ini adalah tim Mesir asuhan Mohamed Salah, yang pada babak sebelumnya berhasil menyingkirkan Australia melalui adu penalti.











