Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Piala Dunia 2026, Argentina vs Austria: Siaran Langsung

Argentina vs Austria
Argentina
Austria
World Cup

Ikuti bersama kami secara LANGSUNG hari kedua Piala Dunia 2026.

Hari Kedua Piala Dunia 2026

Argentina vs Austria

Pencetak Gol:


Argentina, juara dunia bertahan asuhan Lionel Scaloni, kembali beraksi pada hari kedua Piala Dunia 2026, mulai pukul 19.00 di AT&T Stadium, Arlington, untuk menghadapi Austria asuhan Ralf Rangnick, dalam laga Grup J: Messi dan rekan-rekannya, setelah menang 3-0 atas Aljazair dengan hat-trick, mengincar posisi teratas di grup ini, melawan Arnautovic dan timnya, yang telah mengalahkan Yordania dan kini mengoleksi tiga poin, sama dengan Albiceleste. La Pulga berupaya menyalip Klose, mengingat keduanya sama-sama mengoleksi 14 gol, sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.





  • TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH UTAMA:

    • Iklan

  • LAPORAN PERTANDINGAN:

    Argentina-Austria

    Pencetak gol:


    ARGENTINA (4-3-2-1): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Almada, Messi; J. Alvarez. Pelatih: Scaloni.

    AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Schmid, Gregoritsch, Sabitzer; Arnautovic. Pelatih: Rangnick.


    Kartu kuning:

    Dikeluarkan:

    Wasit: Omar A. (Mesir)



World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Austria crest
Austria
AUT