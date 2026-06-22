Piala Dunia 2026, Argentina vs Austria: Siaran Langsung

Hari Kedua Piala Dunia 2026

Argentina vs Austria

Pencetak Gol:





Argentina, juara dunia bertahan asuhan Lionel Scaloni, kembali beraksi pada hari kedua Piala Dunia 2026, mulai pukul 19.00 di AT&T Stadium, Arlington, untuk menghadapi Austria asuhan Ralf Rangnick, dalam laga Grup J: Messi dan rekan-rekannya, setelah menang 3-0 atas Aljazair dengan hat-trick, mengincar posisi teratas di grup ini, melawan Arnautovic dan timnya, yang telah mengalahkan Yordania dan kini mengoleksi tiga poin, sama dengan Albiceleste. La Pulga berupaya menyalip Klose, mengingat keduanya sama-sama mengoleksi 14 gol, sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.















