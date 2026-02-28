Kunci kemenangan terletak pada pertahanan keunggulan 1-0. Setelah pertandingan, Parkinson mengakui bahwa Red Dragons berada di bawah tekanan besar, tetapi menunjukkan karakter yang luar biasa untuk mempertahankan kemenangan.

“Kami menunjukkan ketahanan yang luar biasa hari ini untuk meraih kemenangan,” katanya. “Ada beberapa momen krusial dalam pertandingan. Blok brilian dari [Issa] Kabore dan [George] Dobson – lalu penyelesaian brilian dari Ollie.

“Arthur melakukan penyelamatan dari tembakan pertama mereka ke gawang – tetapi penyelamatan itu luar biasa. Kami tahu Carey sangat berbahaya dalam situasi seperti itu. Dia menendang bola rendah dan keras, melewati kaki, dan Arthur melakukan penyelamatan yang menentukan kemenangan.”

Dia melanjutkan dengan menyebut cara Wrexham mempertahankan gawang mereka sebagai “luar biasa”, sebelum menambahkan: “Kami tahu, saat datang ke sini, bahwa ini akan tentang kontak pertama dari tendangan bebas dan permainan umum.

“Bayangkan berapa kali bola masuk ke kotak penalti hari ini dan keluar lagi dengan kepala pemain Wrexham atau bereaksi terhadap bola kedua.”