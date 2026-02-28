Getty Images Sport
Phil Parkinson memuji ketahanan luar biasa Wrexham saat Red Dragons mengambil langkah lain menuju babak playoff Championship
Rathbone membawa kemenangan untuk Wrexham
Performa apik dan kesuksesan Wrexham saat bertanding di kandang lawan terus berlanjut di London pada Sabtu lalu berkat gol Oliver Rathbone. Gelandang yang baru saja memperpanjang kontraknya di Racecourse Ground itu melepaskan tendangan rendah yang menembus kerumunan pemain dan masuk ke pojok kanan bawah gawang, membawa Red Dragons menuju kemenangan.
Tim tamu harus tetap solid dalam pertahanan setelah unggul dan mendapat tekanan besar dari tim Nathan Jones yang berusaha mencetak gol balasan. Wrexham, yang bertahan dengan baik dan menahan semua serangan Charlton, mampu mempertahankan keunggulan tipis mereka dan meraih hasil berharga di kandang lawan.
Parkinson memuji para penyerang.
Gol Rathbone sangat mengesankan, dengan gelandang tersebut mencetak gol dari tepi kotak penalti. Gol tersebut berawal dari aksi cerdas dari rekrutan termahal Nathan Broadhead, dan manajer Wrexham, Parkinson, dengan antusias memuji para penentu kemenangan timnya.
“Broadhead berhasil melewati pemain yang mengawalnya dan Rathbone telah melakukan apa yang sering dia lakukan untuk kami. Dia sangat tenang dalam situasi seperti itu. Itu adalah penyelesaian yang sangat baik,” katanya melalui Press Association. “Kami memiliki beberapa peluang emas di babak kedua, dan ketika Anda tidak memanfaatkannya, itu menciptakan tekanan. Tapi kami berhasil melewatinya dengan baik hari ini. Ketika Anda memasukkan pemain seperti Dan Scarr dan Zak Vyner, itu membantu tim lainnya.”
Pertahanan yang kokoh membawa Wrexham lolos.
Kunci kemenangan terletak pada pertahanan keunggulan 1-0. Setelah pertandingan, Parkinson mengakui bahwa Red Dragons berada di bawah tekanan besar, tetapi menunjukkan karakter yang luar biasa untuk mempertahankan kemenangan.
“Kami menunjukkan ketahanan yang luar biasa hari ini untuk meraih kemenangan,” katanya. “Ada beberapa momen krusial dalam pertandingan. Blok brilian dari [Issa] Kabore dan [George] Dobson – lalu penyelesaian brilian dari Ollie.
“Arthur melakukan penyelamatan dari tembakan pertama mereka ke gawang – tetapi penyelamatan itu luar biasa. Kami tahu Carey sangat berbahaya dalam situasi seperti itu. Dia menendang bola rendah dan keras, melewati kaki, dan Arthur melakukan penyelamatan yang menentukan kemenangan.”
Dia melanjutkan dengan menyebut cara Wrexham mempertahankan gawang mereka sebagai “luar biasa”, sebelum menambahkan: “Kami tahu, saat datang ke sini, bahwa ini akan tentang kontak pertama dari tendangan bebas dan permainan umum.
“Bayangkan berapa kali bola masuk ke kotak penalti hari ini dan keluar lagi dengan kepala pemain Wrexham atau bereaksi terhadap bola kedua.”
Chelsea menanti di Piala FA
Wrexham pasti sudah tidak sabar untuk kembali beraksi di lapangan dan akan menghadapi tantangan terbesar dalam kisah dongeng mereka sejauh ini saat berhadapan dengan Chelsea di Piala FA. The Blues telah memulai musim dengan stabil di bawah asuhan Liam Rosenior dan tentu tidak ingin mengalami kekecewaan tersingkir oleh tim dari divisi Championship.
Pedro Neto telah mengungkapkan keinginannya dan The Blues untuk memenangkan Piala FA musim ini, tetapi The Red Dragons tidak akan menjadi rintangan yang mudah untuk diatasi. Tim Parkinson adalah salah satu tim paling dalam performa terbaik di divisi kedua sepak bola Inggris dan akan berusaha memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh klub London Barat.
The Blues harus terlebih dahulu melewati laga Premier League melawan Arsenal, satu-satunya tim yang berhasil mengalahkan klub tersebut di bawah kepemimpinan Rosenior. The Gunners akan bertekad untuk kembali unggul lima poin dari Manchester City, yang kini berada di belakang mereka setelah menang di Leeds United.
