Phil Foden England Man City
Richard Martin

Diterjemahkan oleh

Phil Foden terancam kehilangan tempatnya di skuad Inggris untuk Piala Dunia, setelah gelandang Manchester City kembali ke titik awal setelah kebangkitan singkatnya

Pep Guardiola telah menyarankan Phil Foden untuk bersantai di tengah penurunan performa terbarunya, namun hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pasalnya, posisinya dalam skuad Manchester City kini lebih tidak pasti dari sebelumnya, sementara statusnya di timnas Inggris juga terancam. Foden tampaknya telah melupakan kesulitan musim lalu pada akhir 2025, namun kini ia kembali mengalami penurunan performa pada waktu yang paling tidak tepat.

Foden hanya masuk dalam daftar cadangan City untuk tiga pertandingan Premier League berturut-turut. Pada pertandingan kedua dari ketiga pertandingan tersebut, ia masuk sebagai pengganti hanya selama dua menit saat City berusaha mengejar kemenangan di Tottenham. Pada kemenangan comeback yang menegangkan di Liverpool, ia bahkan tidak masuk ke lapangan.

Kekhawatiran tentang penurunan performa Foden sedikit mereda ketika ia mencetak gol pertamanya dalam 14 penampilan melawan Fulham, tetapi kekhawatiran itu kembali muncul saat ia tampil mengecewakan dalam kemenangan City yang sulit melawan Salford City dari League Two dalam laga Piala FA pada Sabtu.

Itu seharusnya menjadi kesempatan sempurna bagi Foden untuk menunjukkan bahwa dia memang kembali ke jalur pemulihan, tetapi sepertinya penampilannya melawan Fulham justru menjadi pengecualian yang membuktikan aturan bahwa dia terjebak dalam kebuntuan lainnya.

  Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Fourth Round

    Kesempatan yang terlewatkan

    Foden adalah pemain City dengan pengalaman kedua terbanyak di lapangan saat melawan Salford setelah John Stones, tetapi dia tidak menunjukkan hal itu karena gagal memberikan pengaruhnya pada pertandingan, melepaskan tiga tembakan ke gawang yang semuanya meleset dari sasaran.

    Dengan City yang tegang mempertahankan keunggulan satu gol melawan tim yang mereka hancurkan 8-0 lebih dari setahun yang lalu, Guardiola memutuskan untuk mengganti Foden demi mencari dorongan. Penggantinya, Antoine Semenyo, memberikan dorongan tersebut, membantu City memperketat permainan dan akhirnya mencetak gol kedua untuk memastikan tempat mereka di babak kelima.

    Guardiola pasti tahu pertanyaan tentang Foden akan muncul dalam wawancara pasca-pertandingannya, dan dia bersikeras bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

  Manchester City v Liverpool - Premier League

    'Tanpa keraguan'

    "Saya tidak punya sedikit pun keraguan tentang Phil," tegas pelatih asal Catalunya itu. "Dia harus pulih sepenuhnya dan fokus pada bermain sepak bola dan pergi memancing. Dia menyukai memancing dan itu saja. Ketika dia seperti itu, Phil akan kembali dan akan kembali.

    "Ini bukan 20 abad yang lalu ketika dia adalah pemain terbaik di Premier League. Itu terjadi tidak lama lalu. Itu tidak terlalu lama yang lalu. Ini adalah Phil Foden. Hanya untuk menenangkan pikirannya, kegembiraan, senyum, dan kebahagiaan, dan bermain, bermain, dan bermain. Dia akan bermain setiap hari. Dan ketika kamu memiliki bakat ini, hanya tenang dan lakukan saja."

  Manchester City v Leeds United - Premier League

    Kebangkitan yang singkat

    Masalahnya adalah Foden belum 'bermain bagus' sejak sebelum Natal, saat dia menjadi inspirasi City, membantu mereka meraih serangkaian kemenangan yang hampir tidak pantas mereka dapatkan.

    Dia adalah pemain yang menyelamatkan City dari kekalahan melawan Leeds United pada November, golnya pada menit ke-91 menghindari kerumunan pemain di kotak penalti dan masuk ke gawang seolah-olah ditembakkan melalui lubang jarum, membawa kemenangan 3-2.

    Dia juga mencetak gol pembuka City pada hari itu, dan dua gol lainnya, termasuk tendangan dengan kedua kaki, mengikuti dalam pertandingan berikutnya melawan Fulham, saat City beralih dari unggul 5-1 menjadi bertahan untuk kemenangan 5-4.

    Sebuah gol tunggal dan assist datang saat City dengan mudah mengalahkan Sunderland 3-0, sementara tendangan khas kaki kiri dari tepi kotak penalti melawan Crystal Palace membuatnya mencetak enam gol dan satu assist dalam lima pertandingan. Anehnya, Guardiola memutuskan untuk menegur Foden setelah pertandingan itu.

    "Hari ini dia tidak bermain baik, dia tidak bermain bagus," kata pelatih tersebut. "Dia kehilangan banyak bola, jadi terburu-buru dalam setiap aksi. Phil harus lebih tenang, lebih sabar, menjaga bola, passing – dan pada saat yang tepat, mengubah tempo. Pada saat yang tepat, melakukan ledakan.

    "Tapi pada akhirnya, kita sering mengatakan, dia masih sangat muda. Pada akhirnya, dia memiliki ruang untuk berkembang, dia mendengarkan, dan mengatakan bahwa dia telah menjalani musim yang luar biasa dan hebat."

    Guardiola menambahkan di Selhurst Park bahwa ada "mutlak, mutlak, mutlak" lebih banyak yang bisa diharapkan dari Foden, dan dia mendorongnya untuk meningkatkan pemahaman tentang permainan.

  Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Third Round

    Di antara cadangan

    Sulit untuk mengatakan apakah penurunan performa Foden saat ini disebabkan oleh upayanya untuk mengikuti saran Guardiola, tetapi komentar-komentar tersebut muncul sebelum rentetan 13 pertandingan tanpa gol atau assist, dan kini ia tampaknya telah menjadi bagian dari cadangan City, sering duduk di bangku cadangan dalam pertandingan-pertandingan krusial mereka sambil kembali ke starting lineup saat Guardiola melakukan rotasi pemain melawan lawan yang lebih lemah.

    Foden ditarik keluar pada babak pertama saat City kalah 2-0 di Manchester United pada Januari, dan penampilan starternya di Premier League sejak itu hanya terjadi melawan Fulham. Meskipun dia memulai tiga pertandingan terakhir City, dua di antaranya adalah pertandingan piala yang diharapkan mereka menangkan dengan mudah.

    Banyak pendukung City percaya Foden mendapat perlakuan istimewa dari Guardiola, yang telah membina pemain tersebut sejak ia debut di tim utama pada 2018. Guardiola tidak pernah menyembunyikan kekagumannya pada Foden, yang ia sebut sebagai 'pemain paling berbakat' yang pernah ia latih pada 2019, saat kebanyakan orang baru saja melihatnya bermain. Awal bulan ini, ia juga mengakui bahwa ia secara efektif melihat Foden sebagai anggota keluarga.

  Manchester City v Chelsea - Premier League

    Seperti seorang anak laki-laki

    "Dia anakku, dia anak kita," katanya. "Langkah demi langkah, dia akan kembali. Kita berusaha melindunginya dan membantunya kembali ke kondisi terbaiknya. Kita membutuhkan yang terbaik darinya untuk kembali ke posisi kita. Dia adalah manusia.

    "Delapan atau sembilan tahun karier, kadang-kadang ada naik turun. Itu saja. Aku tidak akan menjadi orang yang meragukan kualitas Phil dan seberapa pentingnya dia."

    Guardiola tahu harus berhati-hati dengan Foden mengingat perjuangan mentalnya selama setahun terakhir dan karena dia tahu apa yang dia mampu lakukan. Dan dalam skuad City yang telah mengalami perubahan besar dalam setahun terakhir, Foden adalah benang merah yang berharga antara masa lalu yang gemilang klub dan masa depannya, meskipun usianya baru 25 tahun.

    Namun, Foden tidak memiliki jaring pengaman yang sama saat membela Inggris. Dia jarang mampu menampilkan performa terbaiknya saat mengenakan seragam City di level internasional, mencetak hanya empat gol dan memberikan 10 assist dalam 47 penampilannya untuk The Three Lions, dengan hanya tiga kontribusi gol tersebut datang di turnamen besar.

  England v Iceland - International Friendly

    Tidak ada kepastian

    Dan sementara Sir Gareth Southgate, seperti Guardiola, terus menunjukkan kepercayaan pada Foden, Thomas Tuchel tidak memiliki alasan untuk merasa sama. Pelatih asal Jerman ini telah menjadikan ketidaksetiaannya pada siapa pun sebagai keunggulan utamanya saat mengambil pekerjaan ini, dan ia hanya memilih Foden untuk dua dari lima pemusatan latihan yang ia pimpin sebagai pelatih tim nasional.

    Foden meminta untuk tidak dimasukkan dalam skuad Inggris untuk pertandingan pada Juni agar ia dapat secara mental dan fisik segar untuk Piala Dunia Klub, yang membuat Tuchel mencoretnya dari pertandingan internasional September dan Oktober. Ia membawa Foden kembali ke skuad pada November dan menjanjikan ia akan memiliki "peran sentral", namun ia tidak memainkannya sebagai starter dalam kedua pertandingan melawan Serbia dan Albania, dan hanya memasukkannya sebagai pengganti selama 53 menit dari total 180 menit.

    Tuchel melihat Foden sebagai gelandang serang (No.10), bukan sayap, dan hal ini menempatkannya dalam persaingan ketat di antara gelandang serang Inggris. Jude Bellingham hampir pasti akan masuk skuad untuk Piala Dunia asalkan dia fit, meskipun bintang Real Madrid ini kemungkinan akan absen dalam pertandingan persahabatan melawan Uruguay dan Jepang sambil pulih dari cedera otot paha.

    Posisi Morgan Rogers di kamp berikutnya dan kemungkinan Piala Dunia juga hampir pasti, dan meskipun penurunan popularitas Eberechi Eze di Arsenal menjadi kabar baik bagi harapan Foden untuk dipanggil baik bulan depan maupun untuk Piala Dunia, pemain Arsenal itu, tidak seperti Foden, memanfaatkan kesempatan untuk bersinar melawan lawan yang lebih lemah akhir pekan lalu saat The Gunners menghancurkan Wigan Athletic.

    Foden harus memanfaatkan dua pekan tanpa pertandingan tengah pekan ini dan mengambil langkah yang sama seperti saat ia kembali ke performa terbaiknya di awal musim. Meskipun Guardiola mungkin ingin ia bersantai, ia tidak boleh lengah.

