Phil Foden terancam kehilangan tempatnya di skuad Inggris untuk Piala Dunia, setelah gelandang Manchester City kembali ke titik awal setelah kebangkitan singkatnya

Masalahnya adalah Foden belum 'bermain bagus' sejak sebelum Natal, saat dia menjadi inspirasi City, membantu mereka meraih serangkaian kemenangan yang hampir tidak pantas mereka dapatkan.

Dia adalah pemain yang menyelamatkan City dari kekalahan melawan Leeds United pada November, golnya pada menit ke-91 menghindari kerumunan pemain di kotak penalti dan masuk ke gawang seolah-olah ditembakkan melalui lubang jarum, membawa kemenangan 3-2.

Dia juga mencetak gol pembuka City pada hari itu, dan dua gol lainnya, termasuk tendangan dengan kedua kaki, mengikuti dalam pertandingan berikutnya melawan Fulham, saat City beralih dari unggul 5-1 menjadi bertahan untuk kemenangan 5-4.

Sebuah gol tunggal dan assist datang saat City dengan mudah mengalahkan Sunderland 3-0, sementara tendangan khas kaki kiri dari tepi kotak penalti melawan Crystal Palace membuatnya mencetak enam gol dan satu assist dalam lima pertandingan. Anehnya, Guardiola memutuskan untuk menegur Foden setelah pertandingan itu.

"Hari ini dia tidak bermain baik, dia tidak bermain bagus," kata pelatih tersebut. "Dia kehilangan banyak bola, jadi terburu-buru dalam setiap aksi. Phil harus lebih tenang, lebih sabar, menjaga bola, passing – dan pada saat yang tepat, mengubah tempo. Pada saat yang tepat, melakukan ledakan.

"Tapi pada akhirnya, kita sering mengatakan, dia masih sangat muda. Pada akhirnya, dia memiliki ruang untuk berkembang, dia mendengarkan, dan mengatakan bahwa dia telah menjalani musim yang luar biasa dan hebat."

Guardiola menambahkan di Selhurst Park bahwa ada "mutlak, mutlak, mutlak" lebih banyak yang bisa diharapkan dari Foden, dan dia mendorongnya untuk meningkatkan pemahaman tentang permainan.