Phil Foden terancam kehilangan tempatnya di skuad Inggris untuk Piala Dunia, setelah gelandang Manchester City kembali ke titik awal setelah kebangkitan singkatnya

Foden hanya masuk dalam daftar cadangan City untuk tiga pertandingan Premier League berturut-turut. Pada pertandingan kedua dari ketiga pertandingan tersebut, ia masuk sebagai pengganti hanya selama dua menit saat City berusaha mengejar kemenangan di Tottenham. Pada kemenangan comeback yang menegangkan di Liverpool, ia bahkan tidak masuk ke lapangan.
Kekhawatiran tentang penurunan performa Foden sedikit mereda ketika ia mencetak gol pertamanya dalam 14 penampilan melawan Fulham, tetapi kekhawatiran itu kembali muncul saat ia tampil mengecewakan dalam kemenangan City yang sulit melawan Salford City dari League Two dalam laga Piala FA pada Sabtu.
Itu seharusnya menjadi kesempatan sempurna bagi Foden untuk menunjukkan bahwa dia memang kembali ke jalur pemulihan, tetapi sepertinya penampilannya melawan Fulham justru menjadi pengecualian yang membuktikan aturan bahwa dia terjebak dalam kebuntuan lainnya.