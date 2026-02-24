Petugas keamanan Everton nyaris mengusir putra manajer Manchester United, Michael Carrick, di tengah kebingungan mengenai identitasnya

Carrick senior telah memulai masa jabatannya sebagai manajer interim United dengan sangat impresif, membuat banyak pengamat bertanya-tanya apakah ia akan mengambil alih peran tersebut secara permanen jika performa tim terus membaik.

Ia mendapat pujian dari Matheus Cunha, yang baru-baru ini mengenang betapa terkesannya ia dengan keberanian mantan gelandang tersebut menjelang kemenangan di Arsenal pada akhir Januari.

Ia mengatakan: "Dia adalah seseorang yang pernah menjadi juara berkali-kali bersama Manchester United sebagai pemain. Dia memenangkan Premier League beberapa kali. Dia dilatih oleh Alex Ferguson, yang merupakan legenda olahraga ini. Dia tahu apa yang dibutuhkan untuk menang di sini. Saya percaya bahwa, lebih dari masalah taktik, Carrick memberikan banyak hal dari sudut pandang seseorang yang tahu jalan-jalan mewakili klub.

"Mereka [Arsenal] adalah tim yang sangat kuat, tetapi kami bermain dengan banyak keberanian di Emirates. Bahkan ketika kami tertinggal, kami tidak pernah menundukkan kepala atau menyerah pada rencana permainan kami. Ini tentang mentalitas menang, tentang percaya pada apa yang dipersiapkan pelatih selama seminggu. Kami membutuhkan itu, untuk percaya bahwa kami bisa menghadapi siapa pun. Ini adalah salah satu pertandingan yang menandai karier. Saya tidak akan pernah melupakannya."

Carrick tentu berharap masa-masa baik ini terus berlanjut hingga akhir musim. Pertandingan berikutnya dalam jadwal United adalah laga melawan Crystal Palace di Old Trafford sebelum mereka bertandang ke Newcastle United di St James' Park.