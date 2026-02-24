Getty Images Sport
Petugas keamanan Everton nyaris mengusir putra manajer Manchester United, Michael Carrick, di tengah kebingungan mengenai identitasnya
Manchester United memperkuat harapan untuk lolos ke Liga Champions.
Manchester United tetap berada dalam persaingan untuk lolos ke Liga Champions setelah kemenangandramatis atas Everton pada Senin. Pertandingan tersebut tanpa gol hingga menit ke-71 ketika pemain pengganti Sesko mencetak gol setelah masuk dari bangku cadangan, membawa Setan Merah masuk ke empat besar, tiga poin di atas Chelsea dan Liverpool yang berada di posisi kelima dan keenam masing-masing.
Kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Carrick sejak ditunjuk sebagai manajer United hingga akhir musim setelah pemecatan Ruben Amorim, dengan lima kemenangan dari enam pertandingan yang dipimpinnya sejauh ini.
Anak Carrick hampir dikeluarkan dari stadion.
Di antara mereka yang menyaksikan perayaan di markas United adalah Jacey Carrick, yang merupakan bagian dari tim U-18 United dan bepergian ke Merseyside untuk menonton tim senior.
Setelah pertandingan selesai, remaja berusia 15 tahun itu menunggu ayahnya menyelesaikan tugas pasca-pertandingan ketika dia didekati oleh anggota tim keamanan Everton, yang menanyakan apakah dia memiliki izin yang benar untuk berada di sana.
Selama pertemuan yang agak canggung itu, Jacey hanya menjawab: "Saya bersama Michael Carrick." Dia dilaporkan dibawa pergi sebentar sebelum diizinkan kembali untuk merayakan kemenangan bersama ayahnya.
Jacey berharap dapat meniru karier yang mengesankan ayahnya.
Jacey memiliki banyak hal yang harus dilakukan jika ia ingin memiliki karier senior yang sama suksesnya seperti ayahnya. Michael pertama kali meniti kariernya di West Ham United sebelum bergabung dengan Tottenham Hotspur, di mana ia bermain selama dua musim sebelum pindah ke United pada tahun 2006.
Carrick senior memenangkan lima gelar Premier League bersama Sir Alex Ferguson di United dan Liga Champions 2007-08, serta sejumlah gelar lainnya. Ia juga bermain 34 kali untuk Inggris, dengan banyak penggemar percaya ia seharusnya mendapatkan lebih banyak caps di level internasional.
Jacey, di sisi lain, pernah menjadi kapten tim U-16 United dan pernah bermain bersama Kai Rooney, putra legenda United dan Inggris, Wayne.
Keberanian Michael dipuji oleh bintang Manchester United.
Carrick senior telah memulai masa jabatannya sebagai manajer interim United dengan sangat impresif, membuat banyak pengamat bertanya-tanya apakah ia akan mengambil alih peran tersebut secara permanen jika performa tim terus membaik.
Ia mendapat pujian dari Matheus Cunha, yang baru-baru ini mengenang betapa terkesannya ia dengan keberanian mantan gelandang tersebut menjelang kemenangan di Arsenal pada akhir Januari.
Ia mengatakan: "Dia adalah seseorang yang pernah menjadi juara berkali-kali bersama Manchester United sebagai pemain. Dia memenangkan Premier League beberapa kali. Dia dilatih oleh Alex Ferguson, yang merupakan legenda olahraga ini. Dia tahu apa yang dibutuhkan untuk menang di sini. Saya percaya bahwa, lebih dari masalah taktik, Carrick memberikan banyak hal dari sudut pandang seseorang yang tahu jalan-jalan mewakili klub.
"Mereka [Arsenal] adalah tim yang sangat kuat, tetapi kami bermain dengan banyak keberanian di Emirates. Bahkan ketika kami tertinggal, kami tidak pernah menundukkan kepala atau menyerah pada rencana permainan kami. Ini tentang mentalitas menang, tentang percaya pada apa yang dipersiapkan pelatih selama seminggu. Kami membutuhkan itu, untuk percaya bahwa kami bisa menghadapi siapa pun. Ini adalah salah satu pertandingan yang menandai karier. Saya tidak akan pernah melupakannya."
Carrick tentu berharap masa-masa baik ini terus berlanjut hingga akhir musim. Pertandingan berikutnya dalam jadwal United adalah laga melawan Crystal Palace di Old Trafford sebelum mereka bertandang ke Newcastle United di St James' Park.
