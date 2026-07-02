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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Petković Memastikan Luka Zidane Akan Turut Bermain Melawan Swiss

Switzerland vs Algeria
Switzerland
Algeria
World Cup
L. Zidane
V. Petkovic
Aljazair

Tim nasional Aljazair bersiap menghadapi Swiss, besok Jumat, tepat pukul enam pagi waktu Makkah, dalam babak 32 besar Piala Dunia.

Para “Pejuang Gurun”, di bawah asuhan pelatih Vladimir Petković, bertekad untuk memastikan tiket ke babak 16 besar dan menunggu pemenang dari pertandingan antara Kolombia dan Ghana.

Situs La Gazette du Fennec menyebutkan bahwa Petković telah cukup mantap menentukan susunan pemain timnas Aljazair untuk menghadapi Swiss.

Situs tersebut juga menyoroti bahwa pertandingan terakhir melawan Austria, yang berakhir imbang 3-3, membantu Petković menentukan susunan pemain idealnya, dengan kemungkinan melakukan beberapa penyesuaian terbatas.

Meskipun kiper Osama Ben Bout tampil dalam pertandingan terakhir, penampilannya yang kurang memuaskan tidak menguntungkannya; oleh karena itu, Luka Zidane kemungkinan akan kembali menjadi kiper utama saat menghadapi Swiss.

Di lini pertahanan, Petković diperkirakan akan mempertahankan duet bek tengah yang terdiri dari Issa Mandi dan Rami Ben Sebaïni.

  • FBL-WC-2026-MATCH69-ALG-AUTAFP

    Awar, Mahrez, dan Guiri di lini depan

    Di kedua sayap, Belkalai kemungkinan besar akan mengisi posisi bek kanan setelah penampilannya yang jelas meningkat, sementara Rayan Ait Nouri diperkirakan akan kembali ke posisinya di sayap kiri.

    Di lini tengah, duet Fares Chaibi dan Nabil Bentaleb menampilkan performa yang meyakinkan saat melawan Austria, sehingga keduanya berpeluang besar untuk tetap masuk dalam susunan pemain inti.

    Pilihan taktis ini kemungkinan besar akan membuat Hicham Boudoua kembali duduk di bangku cadangan.

    Sedangkan Ibrahim Mazza, yang dianggap sebagai salah satu pemain kunci timnas Aljazair, akan bertugas sebagai pengatur serangan di posisi yang lebih maju di belakang para penyerang.

    Di lini depan, dengan absennya Mohamed Lamine Amoura akibat cedera, Hossam Aouar diperkirakan akan mempertahankan posisinya di sayap kiri, bersama Amin Gouiri di lini depan, dan kapten tim Riyad Mahrez di sayap kanan.

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