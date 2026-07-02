Petković Memastikan Luka Zidane Akan Turut Bermain Melawan Swiss

Tim nasional Aljazair bersiap menghadapi Swiss, besok Jumat, tepat pukul enam pagi waktu Makkah, dalam babak 32 besar Piala Dunia.

Para “Pejuang Gurun”, di bawah asuhan pelatih Vladimir Petković, bertekad untuk memastikan tiket ke babak 16 besar dan menunggu pemenang dari pertandingan antara Kolombia dan Ghana.

Situs La Gazette du Fennec menyebutkan bahwa Petković telah cukup mantap menentukan susunan pemain timnas Aljazair untuk menghadapi Swiss.

Situs tersebut juga menyoroti bahwa pertandingan terakhir melawan Austria, yang berakhir imbang 3-3, membantu Petković menentukan susunan pemain idealnya, dengan kemungkinan melakukan beberapa penyesuaian terbatas.

Meskipun kiper Osama Ben Bout tampil dalam pertandingan terakhir, penampilannya yang kurang memuaskan tidak menguntungkannya; oleh karena itu, Luka Zidane kemungkinan akan kembali menjadi kiper utama saat menghadapi Swiss.

Di lini pertahanan, Petković diperkirakan akan mempertahankan duet bek tengah yang terdiri dari Issa Mandi dan Rami Ben Sebaïni.