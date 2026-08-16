Barcelona meraih kemenangan besar atas klub Swiss, Basel, dengan skor 5-2, pada Minggu petang, sebagai bagian dari persiapan mereka menyongsong musim baru.

Lima gol Barca dicetak oleh Karim Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal, dan Bicho yang menyumbang dua gol.

Surat kabar Mundo Deportivo menyoroti momen-momen penting laga tersebut. Barcelona tidak butuh waktu lama untuk mendominasi pertandingan, dan dalam sepuluh menit pertama, mereka mengancam gawang Basel lewat kedua sisi sayap, setelah Gordon dan Adeyemi menciptakan sejumlah peluang berbahaya.

Espart juga mencoba mencetak gol dengan tembakan dari tepi kotak penalti, tetapi bola melambung di atas mistar.

Seiring berjalannya waktu, Basel berhasil meredam ancaman serangan tim tamu, bahkan nyaris membuka keunggulan melalui Aaron Maluda.

Namun, di saat Basel tengah menampilkan periode terbaiknya, gol Barcelona pun datang. Raphinha melepaskan umpan silang ke tiang jauh, dan Adeyemi tak ragu memanfaatkannya dengan tendangan kaki kirinya ke dalam gawang.

Menjelang akhir babak pertama, Raphinha dan Fermin mendapat dua peluang untuk mencetak gol, tetapi keduanya gagal memanfaatkannya, dan Barcelona pun harus membayar mahal akibat kegagalan itu.

Beberapa saat kemudian, Doucouré memanfaatkan pembuangan bola yang keliru dari lini pertahanan Barcelona, dan menyarangkan bola ke dalam gawang untuk mencetak gol penyeimbang, sekaligus menyulut kegembiraan para pendukung.