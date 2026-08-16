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Pesta ala Catalan: Barcelona pamer kekuatan dengan menggilas Basel

Basel vs Barcelona
Basel
Barcelona
Club Friendlies
H. Abdelkarim
L. Yamal
Swiss
Spanyol
Mesir

Barcelona meraih kemenangan besar atas klub Swiss, Basel, dengan skor 5-2, pada Minggu petang, sebagai bagian dari persiapan mereka menyongsong musim baru.

Lima gol Barca dicetak oleh Karim Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal, dan Bicho yang menyumbang dua gol.

Surat kabar Mundo Deportivo menyoroti momen-momen penting laga tersebut. Barcelona tidak butuh waktu lama untuk mendominasi pertandingan, dan dalam sepuluh menit pertama, mereka mengancam gawang Basel lewat kedua sisi sayap, setelah Gordon dan Adeyemi menciptakan sejumlah peluang berbahaya.

Espart juga mencoba mencetak gol dengan tembakan dari tepi kotak penalti, tetapi bola melambung di atas mistar.

Seiring berjalannya waktu, Basel berhasil meredam ancaman serangan tim tamu, bahkan nyaris membuka keunggulan melalui Aaron Maluda.

Namun, di saat Basel tengah menampilkan periode terbaiknya, gol Barcelona pun datang. Raphinha melepaskan umpan silang ke tiang jauh, dan Adeyemi tak ragu memanfaatkannya dengan tendangan kaki kirinya ke dalam gawang.

Menjelang akhir babak pertama, Raphinha dan Fermin mendapat dua peluang untuk mencetak gol, tetapi keduanya gagal memanfaatkannya, dan Barcelona pun harus membayar mahal akibat kegagalan itu.

Beberapa saat kemudian, Doucouré memanfaatkan pembuangan bola yang keliru dari lini pertahanan Barcelona, dan menyarangkan bola ke dalam gawang untuk mencetak gol penyeimbang, sekaligus menyulut kegembiraan para pendukung.

  • imago-sport-1081163328.jpgSports Press Photo

    Hamza Abdelkarim Kembalikan Barcelona ke Puncak

    Usai jeda, pelatih Hansi Flick melakukan sejumlah pergantian dengan tujuan membagi menit bermain. Ia membiarkan Joan Garcia, Eric Garcia, Balde, dan Gordon tetap di bangku cadangan, serta memasukkan Szczesny, Kounde, Bisker, dan Hamza Abdelkarim sebagai gantinya. Ia juga memindahkan Raphinha ke posisi sayap kiri.

    Pergantian tersebut segera membuahkan hasil, karena serangan pertama Barcelona di babak kedua menghasilkan gol kedua yang dicetak oleh Hamza Abdelkarim.

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  • FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Lamine Yamal mencuri perhatian

    Lamine Yamal mencuri perhatian

    Gol Hamza memberikan banyak ketenangan bagi Barcelona, dan para suporter tidak lagi menantikan apa pun selain satu hal, yaitu masuknya Lamine Yamal.

    Yamal telah menerima sorakan besar dari para suporter selama sesi pemanasan, dan mendapat sambutan meriah saat memasuki lapangan pada menit ke-65 bersama Dani Olmo.

    Setelah itu, ikut bermain juga Cubarsi, Brian Farinas, Bessou, dan Ibrima Toncara.

    Sepuluh menit sebelum akhir pertandingan, Kounde dilanggar di dalam kotak penalti, sehingga Barcelona mendapatkan tendangan penalti, yang dieksekusi dengan sukses oleh Lamine Yamal.

    Para suporter merayakan gol tersebut, tetapi pertandingan belum berakhir, karena Olaigbe berhasil mencetak gol kedua untuk Basel dari tendangan penalti yang diberikan setelah pelanggaran dari Farinas.

    Namun Barcelona kembali membalas dengan dua gol beruntun melalui Bessou.

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