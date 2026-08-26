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من مباراة الهلال والفيصلي في دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًاx/Alhilal_YT
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Pesona tak tertahankan: 5 nama yang mencuri perhatian pada pekan perdana Liga Joy

Al Taawoun U21 vs Al Najmah U21
Al Taawoun U21
Al Najmah U21
Jawwy Elite League U-21
Al Fayha U21 vs Al Ahli U21
Al Fayha U21
Al Ahli U21
Al Wehda U21 vs Al Riyadh U21
Al Wehda U21
Al Riyadh U21
Neom U21 vs Al Orobah U21
Neom U21
Al Orobah U21
Al-Tadamon U21 vs Al Ettifaq U21
Al-Tadamon U21
Al Ettifaq U21
Damac U21 vs Al Ittihad U21
Damac U21
Al Ittihad U21
Al Fateh U21 vs Al Ansar U21
Al Fateh U21
Al Ansar U21
Al Faisaly U21 vs Al Hilal U21
Al Faisaly U21
Al Hilal U21
Al Kholood U21 vs Al Okhdood U21
Al Kholood U21
Al Okhdood U21
Arab Saudi

Bakat-bakat luar biasa

Edisi kedua Liga "Joy" elite U-21 dimulai dengan tempo serangan yang mencolok, setelah putaran pertama menyaksikan terciptanya 36 gol dan kemunculan sejumlah bakat secara luar biasa yang menegaskan bahwa turnamen ini tidak hanya sebatas persaingan kolektif, tetapi juga menjadi panggung nyata untuk menemukan nama-nama yang mampu membuat perbedaan di masa depan.

Di antara kemenangan besar dan kekalahan mengejutkan sang juara bertahan Al-Hazm, terdapat lima pemain khususnya yang tampil menonjol dengan performa ofensif, setelah masing-masing dari mereka memiliki pengaruh langsung pada hasil timnya, baik melalui pencetakan gol, memimpin timnya menuju kemenangan, maupun menampilkan performa individu yang layak dipuji.

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  • Mohammed Al-Issa: Malam Tak Terlupakan bersama Al-Ettifaq

    Berbicara tentang bintang-bintang paling menonjol di pekan ini tak lengkap tanpa menempatkan Mohammed Al-Issa di urutan teratas, setelah ia tampil dalam salah satu laga paling menggetarkan secara individu, dan membawa Al-Ettifaq membantai Al-Tadamon dengan skor 10-1, dalam kemenangan terbesar yang terjadi pada pekan pembuka.

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    Al-Issa tak hanya mencetak satu atau dua gol, melainkan menjadikan dirinya sebagai judul utama pertandingan, setelah mencetak "super hat-trick" penuh, sehingga menjadi pemilik torehan gol terbanyak untuk satu pemain di pekan ini. 

    Ia menonjol dengan pergerakannya di dalam kotak penalti, kecepatan memanfaatkan peluang, dan ketenangan pada sentuhan akhir, membuktikan bahwa ia memiliki naluri mencetak gol yang istimewa serta kemampuan mengubah dominasi timnya menjadi angka di papan skor.

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  • الأهلي - دوري جوي للنخبةX/AlAhli_FC

    Ziyad Aba: Penyerang Al Ahli yang Mencuri Perhatian

    Ziad Aba juga tampil luar biasa dengan kostum Al Ahli, setelah mencetak hat-trick sempurna ke gawang Al Fayha, dan mengantar "Al Raqi" meraih kemenangan 3-1 dalam laga yang memperlihatkan kehadiran ofensifnya yang kuat.

    Gol-gol Aba tercipta pada menit ke-28, ke-58, dan ke-79, yang mencerminkan kemampuannya untuk tetap hadir sepanjang pertandingan dan tidak berpuas diri dengan satu momen bersinar. Selain itu, torehan golnya di lebih dari satu babak pertandingan menegaskan kesiapan fisik dan mentalnya serta kemampuannya memanfaatkan ruang dan muncul di tempat yang tepat.

    Hat-trick pada pekan ini menempatkan Aba sejak dini di antara nama-nama yang dijagokan untuk memainkan peran penting dalam perebutan gelar top skor, terutama karena pemain ini tidak membutuhkan banyak peluang untuk meninggalkan dampak yang jelas dan membawa timnya meraih tiga poin.

  • Al Nassr: trigol di tengah malam sulit Al Fateh

    Meskipun En Ras menjalani salah satu malam tersulit bersama timnya, setelah Al-Fateh kalah dari Al-Ansar dengan skor 6-0, sang penyerang berhasil meninggalkan jejak yang kuat pada level individu dan mencetak tiga gol, menjadikannya salah satu penampil serangan paling menonjol pada pekan ini.

    Trigol Ras memiliki nilai tersendiri karena tercipta dalam laga yang memperlihatkan Al-Ansar tampil dengan wajah serangan yang kuat, hal yang menegaskan bahwa sang pemain memiliki karakter menyerang dan kemampuan untuk menembus gawang bahkan ketika timnya menghadapi kondisi sulit.

    Memang benar gol-golnya tidak cukup untuk mengubah nasib pertandingan, tetapi penampilannya yang seperti ini menjadikannya sebuah nama yang layak diikuti, dan ia mungkin mampu menebus awal yang sulit bagi Al-Fateh pada pekan-pekan mendatang serta mengubah kilaunya secara individu menjadi hasil kolektif yang lebih baik.

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  • Youssef Al Salem: Ketegasan Jadi Tajuk Awal

    Yousef Al-Salem membawa Al-Taawoun ke awal yang sempurna setelah mencetak dua gol timnya dalam kemenangan 2-0 atas Al-Najma, sekaligus menegaskan bahwa seorang penyerang yang menentukan mungkin hanya membutuhkan sedikit peluang untuk meninggalkan jejaknya.

    Dua gol Al-Salem tercipta pada menit ke-19 dan ke-60, yang menjadikannya sosok paling menonjol dalam kemenangan Al-Taawoun, terutama karena ia membuka keunggulan lalu kembali mencetak gol di babak kedua untuk menegaskan superioritas timnya dan praktis menutup pertandingan.

    Penampilan Al-Salem ditandai dengan efektivitas dan ketenangan di depan gawang, sifat-sifat yang dibutuhkan oleh setiap penyerang yang ingin memainkan peran utama di timnya. Dan sementara pekan ini menyaksikan tercetaknya sejumlah besar gol, Al-Salem menjadi contoh berbeda dari seorang pemain yang tahu bagaimana menerjemahkan peluang yang datang kepadanya menjadi gol-gol yang menentukan.

  • Turki Al-Ghamil: Pahlawan kebangkitan Al-Hilal

    Pada laga Al Hilal melawan Al Faisaly, Turki Al Ghamdi tampil sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di pekan ini, setelah membawa "Sang Bos" membalikkan keadaan dari ketinggalan satu gol menjadi kemenangan 2-1, dan mencetak dua gol timnya hanya dalam waktu tiga menit.

    Al Faisaly memulai pertandingan dengan kuat dan mencetak gol keunggulan pada menit kedua, namun Al Ghamdi turun tangan di saat yang tepat dan mengembalikan Al Hilal ke dalam pertandingan lewat gol pada menit ke-26, kemudian hanya berselang tiga menit ia kembali menuntaskan remontada dan memberikan keunggulan bagi timnya.

    Apa yang ditampilkan Al Ghamdi tidak sebatas mencetak dua gol, tetapi juga mengungkap kemampuannya menghadapi tekanan dan tampil pada momen ketika timnya membutuhkan pemain yang mampu membuat perbedaan. Perubahannya dalam waktu tiga menit dari pemain yang mencari jalan untuk bangkit menjadi pahlawan yang membawa Al Hilal meraih kemenangan menjadikannya salah satu nama paling menonjol yang mencuri perhatian di pekan ini.