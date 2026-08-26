Edisi kedua Liga "Joy" elite U-21 dimulai dengan tempo serangan yang mencolok, setelah putaran pertama menyaksikan terciptanya 36 gol dan kemunculan sejumlah bakat secara luar biasa yang menegaskan bahwa turnamen ini tidak hanya sebatas persaingan kolektif, tetapi juga menjadi panggung nyata untuk menemukan nama-nama yang mampu membuat perbedaan di masa depan.

Di antara kemenangan besar dan kekalahan mengejutkan sang juara bertahan Al-Hazm, terdapat lima pemain khususnya yang tampil menonjol dengan performa ofensif, setelah masing-masing dari mereka memiliki pengaruh langsung pada hasil timnya, baik melalui pencetakan gol, memimpin timnya menuju kemenangan, maupun menampilkan performa individu yang layak dipuji.