Pesawat jet pribadi Cristiano Ronaldo meninggalkan Arab Saudi menuju Madrid setelah Kedutaan Besar AS diserang oleh drone Iran

Kedutaan Besar AS di Riyadh diserang oleh drone perusak selama serangan malam hari, dengan media pemerintah Iran mengklaim bahwa sebuah bangunan di Bahrain juga telah hancur. Warga negara asing mulai meninggalkan Timur Tengah karena kekhawatiran akan keselamatan mereka.

Ronaldo mungkin menjadi bagian dari eksodus massal tersebut, bersama pasangannya Georgina Rodriguez dan kelima anaknya, dengan Daily Mail di antara media yang melaporkan bahwa pesawat pribadi mewahnya telah meninggalkan Arab Saudi dan menuju Eropa.

Pelacak penerbangan menunjukkan pesawat Bombardier Global Express menghabiskan tujuh jam di udara sebelum tiba di Madrid. Pesawat tersebut berangkat pada pukul 8:00 malam dan mendarat di ibu kota Spanyol tepat sebelum pukul 1:00 pagi waktu setempat. Flightradar24 menunjukkan jet Ronaldo terbang melintasi Mesir dan Laut Mediterania sebelum mencapai tujuannya.

Warga Amerika Serikat yang berdomisili di beberapa negara Timur Tengah telah diimbau oleh Departemen Luar Negeri AS untuk meninggalkan wilayah tersebut akibat risiko keamanan yang terus berlanjut. Dikabarkan ada 94.000 warga Inggris yang mencari cara untuk keluar dari Dubai, dengan sejumlah selebriti terjebak dalam serangan mengerikan tersebut - dengan pembaruan dibagikan di media sosial.