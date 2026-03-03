Getty
Diterjemahkan oleh
Pesawat jet pribadi Cristiano Ronaldo meninggalkan Arab Saudi menuju Madrid setelah Kedutaan Besar AS diserang oleh drone Iran
Pesawat jet Ronaldo meninggalkan Arab Saudi dan menuju Madrid.
Kedutaan Besar AS di Riyadh diserang oleh drone perusak selama serangan malam hari, dengan media pemerintah Iran mengklaim bahwa sebuah bangunan di Bahrain juga telah hancur. Warga negara asing mulai meninggalkan Timur Tengah karena kekhawatiran akan keselamatan mereka.
Ronaldo mungkin menjadi bagian dari eksodus massal tersebut, bersama pasangannya Georgina Rodriguez dan kelima anaknya, dengan Daily Mail di antara media yang melaporkan bahwa pesawat pribadi mewahnya telah meninggalkan Arab Saudi dan menuju Eropa.
Pelacak penerbangan menunjukkan pesawat Bombardier Global Express menghabiskan tujuh jam di udara sebelum tiba di Madrid. Pesawat tersebut berangkat pada pukul 8:00 malam dan mendarat di ibu kota Spanyol tepat sebelum pukul 1:00 pagi waktu setempat. Flightradar24 menunjukkan jet Ronaldo terbang melintasi Mesir dan Laut Mediterania sebelum mencapai tujuannya.
Warga Amerika Serikat yang berdomisili di beberapa negara Timur Tengah telah diimbau oleh Departemen Luar Negeri AS untuk meninggalkan wilayah tersebut akibat risiko keamanan yang terus berlanjut. Dikabarkan ada 94.000 warga Inggris yang mencari cara untuk keluar dari Dubai, dengan sejumlah selebriti terjebak dalam serangan mengerikan tersebut - dengan pembaruan dibagikan di media sosial.
- Getty/X
Pesawat pribadi Ronaldo bernilai £61 juta.
Ronaldo tampaknya telah mengikuti saran pemerintah dalam mencari alternatif tempat tinggal, dengan pemenang Ballon d’Or lima kali ini berada dalam posisi beruntung untuk dapat mengatur kepergiannya dengan cepat.
Pada tahun 2024, pemain internasional Portugal ini membeli jet Bombardier Global Express 6500 senilai £61 juta ($81 juta) setelah menjual Gulfstream G200 yang ia beli pada tahun 2015 seharga £16 juta ($21 juta).
Pesawat tersebut mampu menampung hingga 15 penumpang dan dilengkapi dengan area duduk yang dilengkapi meja dan sofa, serta area tidur dengan tempat tidur ganda dan area mandi terpisah. Jet Ronaldo dipersonalisasi dengan logo merek CR7-nya dan sering digunakan oleh Georgina saat menghadiri acara-acara mewah di seluruh penjuru dunia.
Istirahat pertandingan: Ronaldo cedera saat pertandingan ditunda.
Ronaldo tidak mengalami kesulitan dalam membiayai fasilitas perjalanan mewah, karena ia terus menggarap kontrak paling menguntungkan di dunia sepak bola - dengan kontraknya di Al-Nassr dilaporkan menghasilkan sekitar £500.000 per hari.
Legenda sepak bola ini saat ini tidak dapat menjalankan tugas utamanya - setelah baru saja kembali dari aksi mogok kerja yang mengejutkan - akibat cedera yang dialaminya dalam pertandingan terakhirnya di Saudi Pro League melawan Al-Fahya. Kekhawatiran telah muncul terkait tingkat keparahan cedera otot tersebut.
Ronaldo dan timnya, bagaimanapun, mendapat jeda dalam jadwal mereka karena pertandingan perempat final Liga Champions Asia 2 melawan Al-Wasl ditunda akibat kekerasan yang meningkat di Timur Tengah.
Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menyatakan dalam sebuah pernyataan: “Mengingat situasi yang berkembang di Timur Tengah, AFC telah mengonfirmasi bahwa pertandingan leg pertama babak 16 besar AFC Champions League Elite 2025/26 di Wilayah Barat, yang semula dijadwalkan pada 2-3 Maret 2026, akan dijadwal ulang.
“Selain itu, pertandingan leg pertama babak perempat final Liga Champions AFC Two dan Liga Tantangan AFC yang melibatkan tim-tim dari Wilayah Barat, yang semula dijadwalkan pada 3-4 Maret 2026, juga ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut.
“Pertandingan yang melibatkan klub-klub dari Wilayah Timur di semua kompetisi klub AFC akan tetap berlangsung sesuai jadwal semula. AFC akan terus memantau situasi yang berkembang dengan cepat ini dan tetap berkomitmen untuk memastikan keselamatan dan keamanan semua pemain, tim, ofisial, dan penggemar.”
- Getty
Hubungan Ronaldo dengan Real Madrid
Ronaldo kini kembali ke lingkungan yang familiar, setelah menghabiskan sembilan tahun yang tak terlupakan sebagai pemain Real Madrid antara 2009 dan 2018 - mencetak 450 gol selama periode kemenangan Liga Champions tersebut dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Real Madrid. Selama masa baktinya di Santiago Bernabeu, CR7 juga bertemu dengan calon istrinya, Georgina - pasangan bahagia ini mulai merencanakan pernikahan setelah mengumumkan pertunangan mereka pada Agustus 2025.
Iklan