Pesan-pesan menakutkan dari Bayern... Apakah Real Madrid menyadarinya?

Menurut Marca, "Bayern Munich telah menjadi mesin pencetak gol sejati dan menorehkan babak baru dalam sejarah mereka serta sejarah Bundesliga. Prestasi bersejarah ini berkat trio penyerang yang mungkin akan menandai dimulainya era baru dominasi Jerman di Eropa: Olise, Luis Díaz, dan Harry Kane".

Media tersebut menyoroti rekor-rekor Kane yang terus berlanjut dan mengatakan: "Penyerang Inggris ini memimpin perburuan Sepatu Emas (31 gol), dan juga mendekati rekor yang dipegang Lewandowski bersama Bayern Munich. Penyerang Polandia itu mencetak 41 gol di Bundesliga selama musim 2020-2021, namun rekornya terancam oleh Kane, yang hanya terpaut 10 gol untuk menyamai jumlah golnya."

Dia menambahkan: "Dengan sisa lima pertandingan, pemain Inggris itu berpotensi melampaui pemain Polandia tersebut. Dengan 76 poin setelah 29 pertandingan, Bayern Munich mencatatkan musim terbaik ketiganya di Bundesliga hingga saat ini; angka ini hanya dikalahkan pada musim 2013-14 (78 poin) dan 2012-13 (78 poin)."

Ia menambahkan: "Selain itu, tim Bavaria ini mempertahankan rekor tak terkalahkan di laga tandang dalam 24 pertandingan berturut-turut di Bundesliga, termasuk musim lalu (17 kemenangan dan 6 hasil imbang)."

Dia menyimpulkan: "Juara Jerman ini belum pernah mencatatkan rentetan pertandingan tanpa kekalahan tandang terpanjang di Bundesliga kecuali antara tahun 1985 dan 1987 (26 pertandingan) serta antara tahun 2012 dan 2014 (33 pertandingan)."

Angka-angka ini bagi Bayern dan top skornya tampak seperti pesan menakutkan bagi Real Madrid menjelang laga Eropa yang menentukan, terutama karena Los Blancos tampaknya tidak dalam performa terbaiknya belakangan ini, setelah kemarin tergelincir di La Liga dengan hasil imbang 1-1 melawan Girona, sehingga kini tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Barcelona.

Pelatih Arbeloa harus mengerahkan segala upaya, begitu pula para bintang Real Madrid, untuk menghentikan kekuatan serangan Bayern yang dahsyat. Apakah Los Blancos akan waspada?