Pesan-pesan menakutkan dari Bayern... Apakah Real Madrid menyadarinya?

Tim Bayern terbaik sepanjang sejarah

Pada malam bersejarah di Bundesliga, Bayern Munich menampilkan serangan yang memukau saat menghadapi St. Pauli, meraih kemenangan telak yang membantu mereka melampaui rekor bersejarah tahun 1972, hanya beberapa hari sebelum menjamu Real Madrid dalam leg kedua perempat final Liga Champions.

Bayern Munich sebelumnya telah mengalahkan Los Blancos di kandang mereka, Santiago Bernabéu, dengan skor 2-1, hasil yang membuka peluang untuk segala kemungkinan skenario.

Bayern Munich menghancurkan tuan rumah St. Pauli dengan skor telak 0-5, dalam laga pekan ke-29 Bundesliga.

  • Rumus Indeks... 1972

    Tim asuhan Vincent Kompany telah mencetak 105 gol dalam satu musim Bundesliga, melampaui rekor sebelumnya yang berjumlah 101 gol.

    Bayern Munich memasuki pertandingan dengan tekad untuk membuktikan keunggulannya di Bundesliga, setelah Dortmund tersandung, dan pasukan Kompany kini hanya selangkah lagi dari gelar juara.

    Menurut surat kabar Marca, "Mousiala hanya membutuhkan sembilan menit untuk mengalahkan kiper St. Pauli, menyamai rekor yang tercatat pada tahun 1972 dengan mencetak 101 gol dalam satu musim".

    Sejak saat itu, hasrat mereka untuk mencetak gol tak kunjung padam, di mana mereka mendapat dua peluang emas yang membentur tiang gawang, masing-masing dari Jackson dan Jamal Musiala, dan babak pertama berakhir tanpa gol.

    • Iklan

  • Momen bersejarah... 105 gol

    Bayern hanya membutuhkan 8 menit sejak awal babak kedua untuk memecahkan rekor tersebut, saat Goretzka mencetak gol ke-102 bagi tim Bavaria itu di Bundesliga musim ini, kemudian gol-gol berlanjut melalui Oliese, Jackson, dan Guerrero yang mencetak gol ke-105 Bayern di Bundesliga hingga saat ini.

    Bayern memiliki peluang untuk mencetak gol keenam setelah angka 100, melalui Goretzka, namun gol tersebut dianulir karena offside, beberapa saat sebelum peluit akhir dibunyikan.

  • Bayern-Keane: Rekor-rekor dengan umpan-umpan mematikan

    Menurut Marca, "Bayern Munich telah menjadi mesin pencetak gol sejati dan menorehkan babak baru dalam sejarah mereka serta sejarah Bundesliga. Prestasi bersejarah ini berkat trio penyerang yang mungkin akan menandai dimulainya era baru dominasi Jerman di Eropa: Olise, Luis Díaz, dan Harry Kane".

    Media tersebut menyoroti rekor-rekor Kane yang terus berlanjut dan mengatakan: "Penyerang Inggris ini memimpin perburuan Sepatu Emas (31 gol), dan juga mendekati rekor yang dipegang Lewandowski bersama Bayern Munich. Penyerang Polandia itu mencetak 41 gol di Bundesliga selama musim 2020-2021, namun rekornya terancam oleh Kane, yang hanya terpaut 10 gol untuk menyamai jumlah golnya."

    Dia menambahkan: "Dengan sisa lima pertandingan, pemain Inggris itu berpotensi melampaui pemain Polandia tersebut. Dengan 76 poin setelah 29 pertandingan, Bayern Munich mencatatkan musim terbaik ketiganya di Bundesliga hingga saat ini; angka ini hanya dikalahkan pada musim 2013-14 (78 poin) dan 2012-13 (78 poin)."

    Ia menambahkan: "Selain itu, tim Bavaria ini mempertahankan rekor tak terkalahkan di laga tandang dalam 24 pertandingan berturut-turut di Bundesliga, termasuk musim lalu (17 kemenangan dan 6 hasil imbang)."

    Dia menyimpulkan: "Juara Jerman ini belum pernah mencatatkan rentetan pertandingan tanpa kekalahan tandang terpanjang di Bundesliga kecuali antara tahun 1985 dan 1987 (26 pertandingan) serta antara tahun 2012 dan 2014 (33 pertandingan)."

    Angka-angka ini bagi Bayern dan top skornya tampak seperti pesan menakutkan bagi Real Madrid menjelang laga Eropa yang menentukan, terutama karena Los Blancos tampaknya tidak dalam performa terbaiknya belakangan ini, setelah kemarin tergelincir di La Liga dengan hasil imbang 1-1 melawan Girona, sehingga kini tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Barcelona.

    Pelatih Arbeloa harus mengerahkan segala upaya, begitu pula para bintang Real Madrid, untuk menghentikan kekuatan serangan Bayern yang dahsyat. Apakah Los Blancos akan waspada?