Pesaing bagi BVB? Atletico Madrid tampaknya sedang memburu pemain timnas U-21 Jerman

Tresoldi berasal dari akademi Hannover 96. Musim panas lalu, ia pindah ke Club Brugge di Belgia dengan nilai transfer 7,5 juta euro dan langsung tampil gemilang di sana. Di semua kompetisi, ia mencetak 19 gol dan tujuh assist dalam 56 pertandingan resmi. Kontraknya masih berlaku hingga 2029. Brugge dilaporkan meminta biaya transfer sekitar 30 juta euro.

Tresoldi lahir di Cagliari pada tahun 2004 sebagai anak dari seorang ibu asal Argentina dan ayah asal Italia, dan pindah ke Jerman bersama keluarganya pada tahun 2017. Dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport, ia pernah mengungkapkan klub impiannya - yang bukan berasal dari Bundesliga atau bernama Atletico Madrid. "Impian untuk bermain di Milan ada di benak saya. Saya memikirkannya setiap pagi setelah bangun tidur," kata Tresoldi. "Itulah impian yang membuat saya bekerja keras setiap hari."