Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah klub papan atas Eropa telah dikaitkan dengan penyerang berusia 21 tahun dari Club Brugge tersebut. Di antaranya adalah Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Arsenal, dan Tottenham Hotspur.
Pesaing bagi BVB? Atletico Madrid tampaknya sedang memburu pemain timnas U-21 Jerman
Tresoldi berasal dari akademi Hannover 96. Musim panas lalu, ia pindah ke Club Brugge di Belgia dengan nilai transfer 7,5 juta euro dan langsung tampil gemilang di sana. Di semua kompetisi, ia mencetak 19 gol dan tujuh assist dalam 56 pertandingan resmi. Kontraknya masih berlaku hingga 2029. Brugge dilaporkan meminta biaya transfer sekitar 30 juta euro.
Tresoldi lahir di Cagliari pada tahun 2004 sebagai anak dari seorang ibu asal Argentina dan ayah asal Italia, dan pindah ke Jerman bersama keluarganya pada tahun 2017. Dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport, ia pernah mengungkapkan klub impiannya - yang bukan berasal dari Bundesliga atau bernama Atletico Madrid. "Impian untuk bermain di Milan ada di benak saya. Saya memikirkannya setiap pagi setelah bangun tidur," kata Tresoldi. "Itulah impian yang membuat saya bekerja keras setiap hari."
Nicolo Tresoldi akan menghadapi persaingan yang ketat di Atletico Madrid
Di level tim nasional, secara teori Tresoldi memenuhi syarat untuk membela Argentina, Italia, dan Jerman. Namun, hingga saat ini ia hanya pernah membela DFB. Saat ini ia bermain untuk tim U-21, di mana ia telah mencetak dua belas gol dalam 24 pertandingan internasional. Baru-baru ini, beberapa pihak mendesak agar ia dimasukkan ke dalam skuad Piala Dunia asuhan Julian Nagelsmann.
Jika Tresoldi benar-benar pindah ke Atletico, ia harus bersiap menghadapi persaingan ketat di lini depan: Dengan Julian Alvarez (26) dan Alexander Sörloth (30), pelatih Diego Simeone memiliki dua penyerang tengah berkualitas tinggi. Namun, Antoine Griezmann (35) akan meninggalkan klub pada musim panas ini untuk bergabung dengan Orlando City.