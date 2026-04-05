Perubahan mendadak... Real Madrid membatalkan rencana transfer gratis

Real Madrid memutuskan untuk tidak mempertimbangkan transfer pemain bertahan yang bebas transfer, yang akan tersedia pada bursa transfer musim panas mendatang.

Situs Fichajes melaporkan bahwa Real Madrid tidak berencana untuk terlibat dalam transfer Ibrahima Konaté, bintang Liverpool.

Kontrak Konaté dengan Liverpool akan berakhir pada musim panas 2026, dan namanya sering dikaitkan dengan perkuatan lini belakang Real Madrid.

Situs Spanyol tersebut menjelaskan bahwa Real Madrid memutuskan untuk mengabaikan perekrutan Konaté, karena tidak ingin terlibat dalam tawaran finansial yang besar. 

Kebijakan Real Madrid saat ini berfokus pada investasi yang terukur dan menghindari transfer yang dapat mengancam stabilitas keuangannya.

    Real Madrid mengincar bek Crystal Palace

    Mengingat situasi ini, Real Madrid mulai mempertimbangkan opsi baru di bursa transfer, yaitu bek asal Prancis Maxence Lacroix dari Crystal Palace.

    Lacroix dikenal karena kekuatan fisiknya, kecepatan, serta kemampuannya membaca permainan dan bertindak cepat, dan Real Madrid yakin ia mampu beradaptasi dengan cepat di level tim Los Blancos.

    Selain itu, transfer Lacroix akan lebih terjangkau secara finansial dibandingkan dengan Konaté, sehingga menjadikannya pilihan yang menarik baik dari segi keuangan maupun olahraga.

    Real Madrid berupaya merekrut bek yang memiliki ketangguhan yang dibutuhkan, sekaligus memiliki potensi untuk berkembang dan tumbuh, yang merupakan keunggulan Lacroix.

