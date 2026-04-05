Perubahan mendadak... Real Madrid membatalkan rencana transfer gratis

Real Madrid memutuskan untuk tidak mempertimbangkan transfer pemain bertahan yang bebas transfer, yang akan tersedia pada bursa transfer musim panas mendatang.

Situs Fichajes melaporkan bahwa Real Madrid tidak berencana untuk terlibat dalam transfer Ibrahima Konaté, bintang Liverpool.

Kontrak Konaté dengan Liverpool akan berakhir pada musim panas 2026, dan namanya sering dikaitkan dengan perkuatan lini belakang Real Madrid.

Situs Spanyol tersebut menjelaskan bahwa Real Madrid memutuskan untuk mengabaikan perekrutan Konaté, karena tidak ingin terlibat dalam tawaran finansial yang besar.

Kebijakan Real Madrid saat ini berfokus pada investasi yang terukur dan menghindari transfer yang dapat mengancam stabilitas keuangannya.