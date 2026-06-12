Perubahan mendadak... Barcelona mengubah sikapnya terhadap Torres

Barcelona mengubah sikapnya sebelumnya terhadap pemainnya, Ferran Torres, yang kontraknya dengan klub Catalan tersebut akan berakhir pada musim panas 2027.

Awalnya, Barcelona lebih memilih untuk menunggu hingga September atau Oktober 2026 untuk memulai negosiasi perpanjangan kontrak sang pemain.

Namun, menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Barcelona dengan cepat memutuskan untuk memulai proses penawaran perpanjangan kontrak Torres.

Torres masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya saat ini, sehingga tawaran Barcelona mungkin akan diperpanjang hingga 3 atau 4 tahun lagi, yang juga akan ditentukan berdasarkan hasil negosiasi awal dengan agen sang pemain.

Dengan hengkangnya Robert Lewandowski, peran Ferran Torres semakin penting, yang juga diperkuat secara tidak langsung setelah opsi pembelian Marcus Rashford tidak diaktifkan.