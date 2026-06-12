Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ESPANYOLAFP

Diterjemahkan oleh

Perubahan mendadak... Barcelona mengubah sikapnya terhadap Torres

Transfers
LaLiga
F. Torres
Barcelona
Spanyol

Barcelona mengubah sikapnya sebelumnya terhadap pemainnya, Ferran Torres, yang kontraknya dengan klub Catalan tersebut akan berakhir pada musim panas 2027.

Awalnya, Barcelona lebih memilih untuk menunggu hingga September atau Oktober 2026 untuk memulai negosiasi perpanjangan kontrak sang pemain.

Namun, menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Barcelona dengan cepat memutuskan untuk memulai proses penawaran perpanjangan kontrak Torres.

Torres masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya saat ini, sehingga tawaran Barcelona mungkin akan diperpanjang hingga 3 atau 4 tahun lagi, yang juga akan ditentukan berdasarkan hasil negosiasi awal dengan agen sang pemain.

Dengan hengkangnya Robert Lewandowski, peran Ferran Torres semakin penting, yang juga diperkuat secara tidak langsung setelah opsi pembelian Marcus Rashford tidak diaktifkan.

  • CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Skenario Frenkie de Jong

    Barcelona memilih untuk bungkam selama beberapa bulan terakhir terkait masa depan Torres, karena dianggap masih ada cukup waktu untuk mulai membahas hal tersebut pada September atau Oktober mendatang, seperti yang terjadi pada Frenkie de Jong sebelum perpanjangan kontraknya yang terakhir. 

    Barcelona tidak merasa khawatir ketika gelandang asal Belanda itu memasuki tahun terakhir kontraknya, dan kesepakatan tercapai pada September 2025, sebelum ia menandatangani kontrak barunya pada 15 Oktober tahun yang sama.

    Niat klub adalah mengikuti pendekatan yang sama dengan Ferran Torres, namun kini mereka memutuskan untuk mempercepat jadwal dan memulai proses negosiasi lebih awal. 

    Baca juga

    Tindakan Atlético Madrid memicu kemarahan Álvarez

    • Iklan