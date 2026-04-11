Perubahan mendadak... Akankah eksperimen baru Allegri berhasil membenahi Milan?

Dengan akhirnya memiliki skuad yang hampir lengkap untuk dipilih, serta kembalinya Matteo Gabia ke bangku cadangan, Allegri mengubah taktiknya dari 3-5-2 menjadi 4-3-3 untuk pertama kalinya sejak awal musim.

Tim ini menggunakan pemain yang kembali, Rafael Leão, sebagai penyerang palsu, dikelilingi oleh Christian Pulisic dan Alexis Salimakers, dengan masuknya Samuel Richie dan Zakari Atekam.

Allegri mengatakan: "Atikami memiliki karakteristik yang berbeda dari Tomori, dan lebih condong ke sisi kanan. Tentu saja, Salimakers memainkan peran yang sama seperti yang selalu dilakukannya sebagai penyerang sayap; dia adalah pemain penting yang memberikan keseimbangan bagi tim."

Dia menambahkan: "Kondisi fisik Rafa semakin membaik, dan sebagai penyerang murni, dia melakukan pergerakan yang bagus, tetapi tugas kami adalah memberikan umpan yang tepat kepadanya agar dia bisa mencetak gol."

Dia melanjutkan: "Jimenez absen selama enam bulan, jadi dia belum bisa 100% siap, dan Volkrog baru saja bermain dalam dua pertandingan berturut-turut."

Pelatih asal Italia itu mengisyaratkan bahwa peralihan ke formasi 4-3-3 tetap menjadi kemungkinan dalam pertandingan-pertandingan mendatang, sambil menekankan bahwa keputusan tersebut akan ditentukan sesuai dengan kebutuhan tim dan kesiapan para pemainnya.