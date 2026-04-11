Perubahan mendadak... Akankah eksperimen baru Allegri berhasil membenahi Milan?

AC Milan vs Udinese
Kekalahan yang dialami AC Milan dari Napoli pekan lalu secara efektif mengakhiri harapan mereka untuk merebut gelar Serie A, sehingga Rossoneri kini harus waspada terhadap para pesaingnya dalam perebutan tiket ke Liga Champions.

Di tengah upayanya untuk mengembalikan keseimbangan teknis dalam tim, perhatian kini tertuju pada perubahan taktis yang mungkin diterapkan oleh pelatih Massimiliano Allegri untuk memulihkan efektivitas serangan secara khusus.

Hal ini sejalan dengan meningkatnya pembicaraan mengenai pendekatan baru yang mungkin akan membentuk arah fase berikutnya.

    Allegri menjelaskan latar belakang keputusan untuk mengandalkan formasi 4-3-3, dengan menegaskan bahwa hal ini bukanlah sekadar soal perubahan formasi itu sendiri, melainkan lebih berkaitan dengan pemahaman yang lebih luas mengenai kondisi tim secara mental dan teknis.

    Dia menjelaskan bahwa hari-hari awal setelah pertandingan melawan Napoli sangat sulit secara psikologis, dan menekankan pentingnya menghadapi fase tersebut dengan jernih dan tenang.

    Allegri mengatakan kepada Dazn menjelang laga melawan Udinese pada Sabtu malam ini, dalam rangkaian pekan ke-32 Serie A: "Kami kalah dalam dua dari tiga pertandingan terakhir, jadi kami tidak boleh terbawa suasana saat ini, melainkan menganalisis kesalahan dan bagaimana memperbaiki situasi."

    Dia melanjutkan: "Kami telah mendapatkan kembali beberapa pemain, dan kami tahu bahwa Udinese mampu membahayakan kami melalui serangan balik, jadi kami harus meminimalkan kesalahan sebanyak mungkin."

    Dengan akhirnya memiliki skuad yang hampir lengkap untuk dipilih, serta kembalinya Matteo Gabia ke bangku cadangan, Allegri mengubah taktiknya dari 3-5-2 menjadi 4-3-3 untuk pertama kalinya sejak awal musim.

    Tim ini menggunakan pemain yang kembali, Rafael Leão, sebagai penyerang palsu, dikelilingi oleh Christian Pulisic dan Alexis Salimakers, dengan masuknya Samuel Richie dan Zakari Atekam.

    Allegri mengatakan: "Atikami memiliki karakteristik yang berbeda dari Tomori, dan lebih condong ke sisi kanan. Tentu saja, Salimakers memainkan peran yang sama seperti yang selalu dilakukannya sebagai penyerang sayap; dia adalah pemain penting yang memberikan keseimbangan bagi tim."

    Dia menambahkan: "Kondisi fisik Rafa semakin membaik, dan sebagai penyerang murni, dia melakukan pergerakan yang bagus, tetapi tugas kami adalah memberikan umpan yang tepat kepadanya agar dia bisa mencetak gol."

    Dia melanjutkan: "Jimenez absen selama enam bulan, jadi dia belum bisa 100% siap, dan Volkrog baru saja bermain dalam dua pertandingan berturut-turut."

    Pelatih asal Italia itu mengisyaratkan bahwa peralihan ke formasi 4-3-3 tetap menjadi kemungkinan dalam pertandingan-pertandingan mendatang, sambil menekankan bahwa keputusan tersebut akan ditentukan sesuai dengan kebutuhan tim dan kesiapan para pemainnya.

