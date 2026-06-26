Perubahan besar di kubu Uruguay... Valverde memimpin para bintang "La Celeste" untuk memberontak

Pusat latihan tim nasional Uruguay sedang dilanda gejolak internal yang belum pernah terjadi sebelumnya menjelang pertandingan penentu melawan Spanyol di kualifikasi Piala Dunia 2026, setelah bocoran informasi mengungkap adanya pertemuan yang tegang antara pelatih Marcelo Bielsa dengan empat bintang utama tim.

Para pemain melontarkan kritik tajam terhadap metode latihan dan strategi taktis, yang berujung pada keluarnya mereka secara massal dari rapat tim saat sang pelatih masih berbicara.

Rincian yang disiarkan oleh program Uruguay “Las Voces del Fútbol” menegaskan bahwa krisis ini telah melampaui batas diskusi teknis dan berubah menjadi bentrokan langsung antara Bielsa dan para pemimpin ruang ganti.

Sementara tim nasional bersiap menghadapi pertandingan terpentingnya di babak kualifikasi, kekompakan tim kini dipertaruhkan, di tengah kekhawatiran bahwa ketegangan tersebut akan berdampak pada performa di lapangan.