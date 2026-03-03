"Pertemuan pertamaku dengan Cristiano tidak ramah!" - Konfrontasi dengan Ronaldo yang 'marah' diungkap oleh lulusan akademi Manchester United

Lapangan latihan United yang legendaris telah menjadi saksi ribuan pertarungan, namun sedikit pemain muda akademi yang berani menantang otoritas Ronaldo selama masa keduanya di klub. Kambwala, bagaimanapun, terbukti menjadi pengecualian. Bek asal Prancis itu baru-baru ini mengungkapkan bahwa pertemuannya pertama kali dengan pemenang Ballon d'Or lima kali itu jauh dari pertemuan yang penuh hormat dan kagum seperti yang diharapkan dari seorang remaja yang bertemu idola.

Pendekatan fisik dan sifat tak kenal kompromi Kambwala dalam duel pertahanan segera menjadi sumber ketegangan selama sesi latihan tim utama. Sementara banyak pemain muda akan mengalah pada status Ronaldo, pemain yang kini bermain untuk Villarreal itu menolak untuk mengurangi agresivitasnya, menyebabkan suhu di lapangan meningkat secara nyata. Benturan mentalitas ini membuat striker senior itu kehilangan ketenangannya saat pemain muda itu menolak memberikan "perlakuan legenda" yang biasanya diberikan kepada pemain sekelasnya.

Ketegangan mencapai puncaknya saat pertukaran fisik tertentu membuat Ronaldo terlihat marah karena keteguhan pemain akademi tersebut. "Kontak pertama saya dengan Cristiano tidak ramah," kata Kambwala kepada Orange Sport.