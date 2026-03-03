AFP
"Pertemuan pertamaku dengan Cristiano tidak ramah!" - Konfrontasi dengan Ronaldo yang 'marah' diungkap oleh lulusan akademi Manchester United
Perlawanan muda bertemu dengan temperamen legendaris
Lapangan latihan United yang legendaris telah menjadi saksi ribuan pertarungan, namun sedikit pemain muda akademi yang berani menantang otoritas Ronaldo selama masa keduanya di klub. Kambwala, bagaimanapun, terbukti menjadi pengecualian. Bek asal Prancis itu baru-baru ini mengungkapkan bahwa pertemuannya pertama kali dengan pemenang Ballon d'Or lima kali itu jauh dari pertemuan yang penuh hormat dan kagum seperti yang diharapkan dari seorang remaja yang bertemu idola.
Pendekatan fisik dan sifat tak kenal kompromi Kambwala dalam duel pertahanan segera menjadi sumber ketegangan selama sesi latihan tim utama. Sementara banyak pemain muda akan mengalah pada status Ronaldo, pemain yang kini bermain untuk Villarreal itu menolak untuk mengurangi agresivitasnya, menyebabkan suhu di lapangan meningkat secara nyata. Benturan mentalitas ini membuat striker senior itu kehilangan ketenangannya saat pemain muda itu menolak memberikan "perlakuan legenda" yang biasanya diberikan kepada pemain sekelasnya.
Ketegangan mencapai puncaknya saat pertukaran fisik tertentu membuat Ronaldo terlihat marah karena keteguhan pemain akademi tersebut. "Kontak pertama saya dengan Cristiano tidak ramah," kata Kambwala kepada Orange Sport.
KTT perdamaian tertutup yang diadakan secara rahasia
Dampak dari perselisihan di lapangan latihan tidak berakhir di lapangan, karena Ronaldo membawa keluhannya ke staf pelatih. Bagi Kambwala, melihat ikon global mengeluh tentang fisiknya adalah pil pahit yang harus ditelan, yang mengakibatkan kedua pemain saling mengabaikan satu sama lain selama sisa sesi.
Namun, psikologi elit yang telah menguasai karier historis Ronaldo segera muncul di lingkungan yang tidak terduga. Dalam langkah yang mengejutkan sang bek muda, kapten Portugal itu mencari penyelesaian pribadi di luar kamera dan tim lainnya. "Pertemuan damai" ini terjadi di ruang sauna klub, di mana standar kompetitif sejati Ronaldo akhirnya terungkap kepada sang pemain Prancis.
Mentoring yang lahir dari konfrontasi
Menjelaskan detail pertukaran tersebut, Kambwala mencatat bahwa insting alaminya dalam bertarunglah yang pada akhirnya membuat legenda itu terkesan. "Hal itu sedikit mengganggunya. Saya mendorongnya sedikit dan dia marah. Dia pergi menemui pelatih, dan saya juga tidak suka itu," katanya. "Setelah latihan, kami bertemu di sauna. Saya berdiri untuk pergi dan dia meminta saya untuk tinggal. Kami berbicara seolah-olah tidak ada yang terjadi. Itu luar biasa. Dia mengatakan dia mengagumi intensitas dan agresivitas saya."
Pujian ini memiliki bobot yang signifikan mengingat frustrasi Ronaldo terhadap mentalitas "mudah" generasi muda saat ini.
"Saya tidak bermaksud mereka tidak menghormati pemain yang lebih berpengalaman atau pemain yang lebih tua, tapi mereka hidup di era yang berbeda," kata Ronaldo di Talk TV. "Saya melihat anak saya yang berusia 12 tahun. Mentalitasnya berbeda, mereka tidak menderita. Rasa lapar mereka berbeda. Saya pikir mereka mendapatkan segalanya dengan lebih mudah, semuanya mudah, mereka tidak menderita -- dan tidak peduli. Saya tidak bermaksud hanya beberapa di Manchester United, tapi semua tim, di semua liga di dunia, para pemuda tidak sama dengan generasi saya."
Masalah kebugaran Kambwala di Villarreal
Sejak kepindahannya senilai £9,6 juta ke Villarreal pada 2024, Kambwala telah fokus untuk menerapkan pelajaran berharga yang ia peroleh di Carrington ke dalam tuntutan taktis La Liga, namun ia menghadapi berbagai kendala. Musim debutnya terganggu oleh masalah kebugaran, dan ia belum tampil untuk Villarreal musim ini akibat cedera otot paha yang ia alami pada Agustus tahun lalu. Namun, ia kembali berlatih bersama rekan-rekannya pada Januari dan sedang berupaya untuk pulih sepenuhnya.
