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Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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Pertarungan Para Raksasa... 7 Rekor Terancam di Piala Dunia 2026

FEATURES
World Cup
K. Mbappe
L. Messi
C. Ronaldo
E. Haaland
H. Kane
D. Deschamps
France
Argentina
Portugal

Baru 10 hari sejak dimulainya Piala Dunia 2026, namun turnamen ini sudah berhasil menulis ulang sejarah sepak bola.

Karena tak ada yang mau kalah dari yang lain, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane, dan Erling Haaland memulai turnamen ini dengan gemilang, setelah mencetak gol dalam pertandingan pembuka tim nasional masing-masing.

BBC Sport merangkum rekor-rekor terkemuka yang telah dipecahkan di Piala Dunia ini, atau tampaknya akan segera dipecahkan.

Messi dan Rekor Pencetak Gol Terbanyak di Piala Dunia

Sejak tahun 2014, penyerang Jerman Miroslav Klose memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 16 gol.

Namun, hat-trick luar biasa Messi dalam kemenangan pembuka Argentina 3-0 atas Aljazair, telah mengangkat jumlah gol sang bintang peraih Ballon d’Or delapan kali ini menjadi 16 gol, sehingga menyamai Klose di puncak daftar sejarah, dan kini berada di ambang untuk memimpin sendirian.

Messi membutuhkan 27 pertandingan untuk mencapai 16 gol, yaitu 3 pertandingan lebih banyak daripada Klose, namun sang juara Piala Dunia 2022 tidak akan terlalu mempermasalahkannya.

Tepat di belakangnya ada pemain Prancis, Kylian Mbappé, dengan 14 gol, yang telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Les Bleus dengan 58 gol.

Sedangkan Harry Kane tertinggal empat gol dari keduanya, namun tampaknya selisih tersebut terlalu besar untuk dikejar dalam edisi ini.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Keane hampir memecahkan rekor Linker bersama Inggris

    Harry Kane telah mencetak 81 gol dalam 115 pertandingan internasional bersama tim nasional Inggris.

    Setelah menyaksikan Messi, Haaland, dan Mbappé mencetak gol, Harry Kane mengingatkan dunia sepak bola akan kemampuannya saat mencetak dua gol dalam kemenangan Inggris 4-2 atas Kroasia.

    Dengan dua gol tersebut, kapten “Tiga Singa” ini menambah koleksi golnya menjadi 10 gol di putaran final Piala Dunia, menyamai rekor Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak Inggris dalam sejarah turnamen tersebut.

    Dan menjelang pertandingan melawan Ghana, Harry Kane mungkin tidak akan bertahan lama dalam posisi sejajar dengan Lineker.

    Selain itu, pertandingan melawan Kroasia ini menjadikannya pemain Inggris kedua, setelah David Beckham (1998, 2002, dan 2006), yang mencetak gol di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda.

    Pertandingan tersebut juga menandai penampilan internasional ke-115 Harry Kane bersama Inggris, menyamai jumlah penampilan Beckham, dan menjadikannya salah satu pemain dengan penampilan terbanyak dalam seragam tim nasional Inggris.

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Memenangkan Sepatu Emas lebih dari sekali

    Kylian Mbappé merupakan pemenang Sepatu Emas Piala Dunia 2022, dan ia juga pernah menjuarai Piala Dunia bersama Prancis pada tahun 2018.

    Berbicara tentang Mbappé, apakah ia akan menjadi pemain pertama dalam sejarah yang memenangkan Sepatu Emas Piala Dunia lebih dari sekali? Atau apakah kapten Inggris, Harry Kane, yang akan mencapainya?

    Mbappé telah mencetak 8 gol, sehingga berhasil meraih Sepatu Emas di Piala Dunia Qatar 2022, namun ia menghadapi persaingan yang ketat untuk mempertahankan gelarnya.

    Sedangkan Kane, yang juga sedang mengejar berbagai rekor, pernah memenangkan penghargaan tersebut pada edisi 2018 setelah mencetak 6 gol.

    Saat ini, Messi, pemain Jerman Deniz Undav, dan pemain Kanada Jonathan David memimpin persaingan dengan masing-masing tiga gol, sementara Kane, Haaland, dan Mbappé hanya tertinggal satu gol dari mereka.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain yang paling sering tampil di edisi Piala Dunia terbanyak

    Cristiano Ronaldo telah mencetak 143 gol dalam 229 pertandingan internasional bersama Portugal.

    Meskipun penampilannya kurang memuaskan dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 antara Portugal dan Republik Demokratik Kongo, rekor-rekor baru selalu menanti Ronaldo.

    Pada tahun 2022, Ronaldo menjadi pemain pertama yang mencetak gol di 5 edisi berbeda Piala Dunia (2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022), namun Messi telah menyamainya.

    Namun, jika Ronaldo mencetak gol di edisi 2026, ia akan menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencetak gol di 6 edisi berbeda Piala Dunia, sebuah rekor baru bagi bintang pemenang Ballon d’Or lima kali ini.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Haaland dan pencetak gol bersejarah Norwegia di Piala Dunia

    Haaland tampil dalam pertandingan pertamanya di Piala Dunia, saat Norwegia mengalahkan Irak dengan skor 4-1.

    Haaland hanya membutuhkan 20 sentuhan untuk mencetak dua gol ke gawang Irak, dan menjadi pemain pertama yang mencetak dua gol untuk tim nasional Norwegia dalam sejarah Piala Dunia.

    Selain itu, ia hanya membutuhkan satu pertandingan untuk menyamai rekor pencetak gol terbanyak Norwegia di turnamen ini, sejajar dengan Kjetil Rikdal.

    Haaland berpotensi memecahkan rekor tersebut saat menghadapi Senegal pada pertandingan kedua babak penyisihan grup.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deschamps dan rekor sebagai pelatih dengan jumlah kemenangan terbanyak

    Pelatih Prancis, Didier Deschamps, kini hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menyamai rekor pelatih dengan kemenangan terbanyak di Piala Dunia.

    Pelatih asal Jerman, Helmut Schön, memimpin daftar historis tersebut dengan 16 kemenangan, sementara Deschamps akan menyamai angka tersebut jika Prancis mengalahkan Irak.

    Dan jika semuanya berjalan sesuai harapan, Deschamps akan memecahkan rekor tersebut dan mencapai 17 kemenangan pada pertandingan terakhir fase grup melawan Norwegia.

    Itu akan menjadi cara terbaik untuk mengakhiri kariernya sebagai pelatih tim nasional Prancis.

  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    Jumlah kartu merah terbanyak di Piala Dunia

    Piala Dunia 2022 hanya mencatat satu kartu merah langsung, sedangkan rekor jumlah kartu merah terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia adalah 28 kartu, yang tercatat pada edisi 2006.

    Pada edisi 2026, wasit telah mengeluarkan 8 kartu merah, 3 di antaranya terjadi saat Meksiko mengalahkan Afrika Selatan dalam pertandingan pembuka, sebelum diikuti oleh Tarek Maharmovic dari Bosnia dan Herzegovina, duo Qatar Asim Omar Madibo dan Hamam Al-Amin, Nathan Ngwiye dari Belgia, serta Miguel Almirón, bintang Paraguay.

    Jumlah ini melampaui total kartu merah yang dikeluarkan pada dua edisi sebelumnya secara gabungan di awal turnamen, karena Piala Dunia Qatar dan Rusia masing-masing hanya mencatat 4 kartu merah per edisi.

    Jalan menuju rekor tersebut masih panjang, namun masih banyak pertandingan yang akan berlangsung di turnamen ini.