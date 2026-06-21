Pertarungan Para Raksasa... 7 Rekor Terancam di Piala Dunia 2026

Baru 10 hari sejak dimulainya Piala Dunia 2026, namun turnamen ini sudah berhasil menulis ulang sejarah sepak bola.

Karena tak ada yang mau kalah dari yang lain, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane, dan Erling Haaland memulai turnamen ini dengan gemilang, setelah mencetak gol dalam pertandingan pembuka tim nasional masing-masing.

BBC Sport merangkum rekor-rekor terkemuka yang telah dipecahkan di Piala Dunia ini, atau tampaknya akan segera dipecahkan.

Messi dan Rekor Pencetak Gol Terbanyak di Piala Dunia

Sejak tahun 2014, penyerang Jerman Miroslav Klose memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 16 gol.

Namun, hat-trick luar biasa Messi dalam kemenangan pembuka Argentina 3-0 atas Aljazair, telah mengangkat jumlah gol sang bintang peraih Ballon d’Or delapan kali ini menjadi 16 gol, sehingga menyamai Klose di puncak daftar sejarah, dan kini berada di ambang untuk memimpin sendirian.

Messi membutuhkan 27 pertandingan untuk mencapai 16 gol, yaitu 3 pertandingan lebih banyak daripada Klose, namun sang juara Piala Dunia 2022 tidak akan terlalu mempermasalahkannya.

Tepat di belakangnya ada pemain Prancis, Kylian Mbappé, dengan 14 gol, yang telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Les Bleus dengan 58 gol.

Sedangkan Harry Kane tertinggal empat gol dari keduanya, namun tampaknya selisih tersebut terlalu besar untuk dikejar dalam edisi ini.