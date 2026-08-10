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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Pertanyaan seputar transfer Araujo: Mengapa Barcelona melepasnya dan Liverpool bertaruh untuknya?

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Liverpool
Barcelona
R. Araujo
LaLiga
Premier League
Inggris
Spanyol
Uruguay

Peluang baru dan keputusan mengejutkan

Menjelang dimulainya musim baru Liga Premier Inggris, Liverpool masih terus bekerja untuk membangun kembali timnya, terutama di lini belakang.

Dua kekalahan dalam laga uji coba melawan Leeds United dan Monaco mengungkap kebutuhan tim akan opsi pertahanan tambahan, setelah mereka menyia-nyiakan keunggulan dua gol di kedua pertandingan tersebut.

Dalam konteks ini, Liverpool merekrut kapten Barcelona Ronald Araujo dengan status pinjaman selama satu musim, disertai opsi pembelian permanen atas kontraknya senilai 55 juta euro, sementara klub Inggris tersebut akan menanggung gajinya setelah sang pemain menyetujui pemotongan untuk memuluskan kepindahan, menurut laporan jaringan ESPN.

  • Bek yang mengawali karier sebagai penyerang: Beradaptasi dengan filosofi Barcelona

    Araujo memulai kariernya sebagai penyerang di klub Huracan de Rivera, sebelum berubah menjadi bek tengah bersama Rentistas di Divisi Kedua Liga Uruguay, lalu mencuri perhatian bersama Boston River di divisi utama, di mana sejumlah klub Spanyol mulai memantaunya.

    Barcelona menuntaskan transfer tersebut pada tahun 2018 dengan nilai awal 1,7 juta euro, meski ada minat dari klub-klub lain, termasuk Real Madrid menurut sumber ESPN.

    Setelah tampil gemilang bersama tim cadangan, khususnya dalam kecepatan merebut kembali bola dan penguasaan bola-bola atas, ia naik ke tim utama di bawah kepemimpinan Ernesto Valverde.

    Awal kariernya tidak mudah; ia diusir keluar lapangan pada pertandingan pertamanya melawan Sevilla pada tahun 2019, tetapi ia mampu melewati permulaan itu dan menjadi elemen utama bersama Ronald Koeman lalu Xavi Hernandez.

    Meski ada perdebatan mengenai kemampuannya dalam membangun serangan, Araujo berupaya mengembangkan aspek ini, dan ia menghabiskan waktu tambahan sebelum dan sesudah latihan untuk berlatih menerima bola serta mengembalikan operan dengan cepat dan akurat.

    Pada tahun 2023 ia mengatakan bahwa ia tidak terbiasa membangun serangan dari belakang, menembus lini, dan mencari pemain yang bebas dari kawalan, tetapi ia terpaksa beradaptasi dengan cepat pada filosofi Barcelona, sambil menegaskan bahwa kerja keras yang berkelanjutan membantunya membuktikan kemampuannya untuk bermain bagi klub tersebut.

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  • Dari pilar utama menjadi kapten... kemudian penurunan performa

    Araujo merupakan bagian penting dari skuad Barcelona yang meraih gelar La Liga musim 2022-2023, dan selama berada di klub tersebut ia mengoleksi tiga gelar liga, dua Copa del Rey, serta tiga gelar Piala Super Spanyol. Pada Januari 2026, ia menerima ban kapten Barcelona setelah kepergian Marc-Andre ter Stegen dengan status pinjaman, lalu menjalani laga ke-200 bersama klub pada Maret dalam kemenangan 3-0 atas Atletico Madrid.

    Beberapa tahun lalu, Araujo diklasifikasikan sebagai salah satu bek terbaik di dunia, hingga Barcelona memasang klausul pelepasan senilai satu miliar euro dalam kontraknya, di tengah ketertarikan dari klub-klub Liga Inggris, termasuk Liverpool. Namun, citranya di dalam tim berubah dalam beberapa musim terakhir.

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    Menurut Transfermarkt, ia mengalami 17 cedera terpisah sejak pindah ke Spanyol pada 2018, sementara secara rata-rata ia absen 103 hari per tahun selama lima musim terakhir bersama Barcelona dan timnas Uruguay. Cedera bukanlah satu-satunya faktor; sebab muncul pertanyaan sejak dini mengenai sejauh mana kecocokannya dengan gaya bermain Barcelona, dan penurunan kualitasnya dalam mengolah bola turut berperan dalam merosotnya posisinya di susunan pemain inti di bawah kepemimpinan Hansi Flick.

  • Mengapa Barcelona mengizinkan kepergian Araujo?

    Selain cedera dan menurunnya perannya, Araujo mendapat reputasi sebagai pemain yang terkadang ceroboh, setelah menerima dua kartu merah melawan Paris Saint-Germain dan Chelsea di Liga Champions Eropa.

    Pada November 2025, bek berusia 27 tahun itu menjauh untuk sementara waktu karena alasan yang berkaitan dengan kesehatan mental, dan bepergian ke Betlehem serta Yerusalem, kemudian menghabiskan waktu bersama keluarganya di Uruguay.

    Setelah kembali ke lapangan, Araujo berbicara tentang penderitaannya akibat kecemasan selama 18 bulan sebelum berubah menjadi depresi, menegaskan bahwa apa yang dialaminya tidak hanya berkaitan dengan sepak bola saja, tetapi juga mencakup aspek keluarga dan pribadi, dan bahwa kartu merah melawan Chelsea mendorongnya untuk menyadari kebutuhannya akan bantuan. Gaya permainan Barcelona juga turut berperan dalam menurunnya posisinya.

    Flick menjelaskan bahwa Araujo adalah "sosok yang luar biasa dan pemain yang menakjubkan", tetapi ia menunjukkan bahwa gaya Barcelona yang ingin ia terapkan sedikit berbeda, meskipun sang pemain memiliki kecepatan tinggi, kekuatan fisik, dan kemampuan yang baik dalam mengolah bola.

    Flick mengatakan bahwa ia tidak mampu memainkannya dengan cara yang ia inginkan, dan bahwa Araujo sendiri ingin menjalani pengalaman baru, sebelum ia melepasnya dengan harapan sukses bersama Liverpool, serta menegaskan bahwa ia adalah kapten yang hebat, pemain, dan sosok yang luar biasa.

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  • Mengapa Liverpool Membutuhkan Transfer Araujo Sekarang?

    Kedatangan Araujo terjadi di saat kebutuhan Liverpool untuk memperkuat lini belakang tampak jelas. Dalam laga persahabatan melawan Monaco, tim mengakhiri pertandingan dengan duet pertahanan yang terdiri dari Wataru Endo dan Luke Chambers, sementara Giovanni Leoni dan Joe Gomez absen karena cedera, dan Jeremie Frimpong tidak tampil selama masa persiapan setelah mengalami masalah kecil pada lututnya.

    Karena itu, Araujo tampak menjadi kandidat untuk bermain berdampingan dengan Virgil van Dijk, sebagai bek yang siap dan memiliki pengalaman besar, setelah menjalani lebih dari 200 pertandingan bersama Barcelona.

    Manfaatnya tidak terbatas pada posisi bek tengah; ia mampu bermain sebagai bek kanan, yang memberi Liverpool solusi tambahan di posisi yang menjadi masalah tim, seiring pemulihan Conor Bradley yang masih berlangsung serta penampilan Jeremie Frimpong yang belum meyakinkan hingga saat ini.

    Selain itu, Araujo memiliki kualitas kepemimpinan yang jelas, dan ia sebelumnya pernah mengatakan bahwa mengarahkan dan mengorganisasi rekan-rekannya adalah hal yang wajar baginya, meski hal itu menuntutnya untuk meninggikan suara kepada pemain yang lebih berpengalaman.

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  • Peluang baru untuk bek serba bisa

    Liverpool melihat Araujo lebih dari sekadar bek sementara; sumber ESPN menyebutkan bahwa di Barcelona ia bertugas membimbing para pemain muda ketika mereka bergabung dengan latihan tim utama, sesuatu yang bisa menjadi nilai tambah bagi tim yang memiliki sejumlah bakat muda.

    Ia juga sebelumnya pernah mendapat peran khusus selama era Xavi untuk menghadapi Vinicius Junior dalam laga-laga melawan Real Madrid, di mana ia berpindah ke posisi bek kanan untuk mengatasi bahaya sang winger asal Brasil tersebut.

    Dengan berlanjutnya absennya Bradley, dan belum terkuncinya posisi bek kanan oleh Frimpong, kemampuan Araujo untuk bermain di dua posisi memberi Liverpool fleksibilitas tambahan.

    Darwin Nunez, rekannya di timnas Uruguay dan mantan penyerang Liverpool, menjadi salah satu orang pertama yang mengucapkan selamat atas kepindahannya, dengan menggambarkan klub tersebut sebagai klub yang memiliki orang-orang dan suporter luar biasa yang akan mendukungnya sejak hari pertama.

    Meski demikian, ESPN mengisyaratkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan Araujo untuk mengembalikan level yang diharapkan darinya beberapa tahun lalu, dan kepindahannya ke Liverpool bisa menjadi peluang untuk membangkitkan kembali kariernya, di saat klub Inggris itu mendapatkan seorang bek yang memiliki pengalaman, kepemimpinan, dan keragaman taktik, sementara Barcelona menganggap kepergiannya memenuhi keinginan sang pemain dan memberinya kesempatan menjalani pengalaman baru.

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