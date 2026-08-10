Araujo memulai kariernya sebagai penyerang di klub Huracan de Rivera, sebelum berubah menjadi bek tengah bersama Rentistas di Divisi Kedua Liga Uruguay, lalu mencuri perhatian bersama Boston River di divisi utama, di mana sejumlah klub Spanyol mulai memantaunya.

Barcelona menuntaskan transfer tersebut pada tahun 2018 dengan nilai awal 1,7 juta euro, meski ada minat dari klub-klub lain, termasuk Real Madrid menurut sumber ESPN.

Setelah tampil gemilang bersama tim cadangan, khususnya dalam kecepatan merebut kembali bola dan penguasaan bola-bola atas, ia naik ke tim utama di bawah kepemimpinan Ernesto Valverde.

Awal kariernya tidak mudah; ia diusir keluar lapangan pada pertandingan pertamanya melawan Sevilla pada tahun 2019, tetapi ia mampu melewati permulaan itu dan menjadi elemen utama bersama Ronald Koeman lalu Xavi Hernandez.

Meski ada perdebatan mengenai kemampuannya dalam membangun serangan, Araujo berupaya mengembangkan aspek ini, dan ia menghabiskan waktu tambahan sebelum dan sesudah latihan untuk berlatih menerima bola serta mengembalikan operan dengan cepat dan akurat.

Pada tahun 2023 ia mengatakan bahwa ia tidak terbiasa membangun serangan dari belakang, menembus lini, dan mencari pemain yang bebas dari kawalan, tetapi ia terpaksa beradaptasi dengan cepat pada filosofi Barcelona, sambil menegaskan bahwa kerja keras yang berkelanjutan membantunya membuktikan kemampuannya untuk bermain bagi klub tersebut.