Pertandingan Piala Dunia antara Inggris dan Skotlandia diragukan karena Tim Tiga Singa menghadapi kemungkinan pemindahan stadion

Dengan hanya 112 hari lagi hingga pertandingan pembuka Piala Dunia di Meksiko pada 11 Juni, ketidakpastian muncul seputar salah satu stadion utama turnamen dan semua tujuh pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Gillette Stadium terancam dipindahkan jika tidak ada kesepakatan dengan otoritas lokal Foxborough.

Seperti dilaporkan oleh The Sun, lisensi untuk stadion New England Patriots belum diperoleh, dan dengan pemilik Patriots, keluarga Kraft, menolak untuk menanggung biaya £6 juta untuk tenaga kerja dan biaya infrastruktur untuk pertandingan yang akan digelar di stadion tersebut selama turnamen, otoritas lokal dilaporkan telah memberikan FIFA batas waktu kurang dari empat minggu untuk menyediakan dana yang diperlukan.

Ketua Dewan Foxborough, Bill Yukna, mengatakan: “Kota ini akan mendukung permintaan dana untuk tenaga kerja dan beberapa item modal serta biaya.

“Dan jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, maka seperti yang telah dibahas oleh dewan ini sebelumnya, lisensi tidak akan diberikan. Kami akan sangat jelas mengenai hal itu.”