Pertandingan Piala Dunia antara Inggris dan Skotlandia diragukan karena Tim Tiga Singa menghadapi kemungkinan pemindahan stadion
Pertandingan antara Inggris dan Skotlandia diragukan akibat perselisihan terkait stadion.
Dengan hanya 112 hari lagi hingga pertandingan pembuka Piala Dunia di Meksiko pada 11 Juni, ketidakpastian muncul seputar salah satu stadion utama turnamen dan semua tujuh pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Gillette Stadium terancam dipindahkan jika tidak ada kesepakatan dengan otoritas lokal Foxborough.
Seperti dilaporkan oleh The Sun, lisensi untuk stadion New England Patriots belum diperoleh, dan dengan pemilik Patriots, keluarga Kraft, menolak untuk menanggung biaya £6 juta untuk tenaga kerja dan biaya infrastruktur untuk pertandingan yang akan digelar di stadion tersebut selama turnamen, otoritas lokal dilaporkan telah memberikan FIFA batas waktu kurang dari empat minggu untuk menyediakan dana yang diperlukan.
Ketua Dewan Foxborough, Bill Yukna, mengatakan: “Kota ini akan mendukung permintaan dana untuk tenaga kerja dan beberapa item modal serta biaya.
“Dan jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, maka seperti yang telah dibahas oleh dewan ini sebelumnya, lisensi tidak akan diberikan. Kami akan sangat jelas mengenai hal itu.”
Pemerintah daerah dan FIFA berselisih paham terkait perselisihan.
Ketua Dewan Yukna menyatakan dalam rapat terbaru mengenai hal tersebut: “Kami harus memastikan fasilitas tersebut tersedia selama 39 hari berturut-turut. Menurut saya, hal itu membutuhkan banyak tenaga kerja. Jadi, yang kami minta hanyalah kerja sama untuk mendapatkan jawaban mengenai siapa yang bertanggung jawab.”
Mengklaim bahwa kota tersebut telah mempersiapkan diri selama tiga tahun untuk menjadi tuan rumah pertandingan, ia menambahkan: “Kami memiliki empat minggu menurut kami. Tanpa jawaban tersebut dan tanpa kami memesan bahan-bahan yang dibutuhkan segera, akan mustahil bagi kami untuk melaksanakan rencana yang telah kami kembangkan.”
Namun, Kevin Clark, Direktur Operasional Venue Piala Dunia 2026 FIFA, tidak setuju bahwa keamanan pendanaan merupakan tanggung jawab badan pengatur sepak bola dunia.
Clark mengatakan: “Terkait perjanjian keuangan, kami harus menyerahkan keputusan kepada stadion dan kota tuan rumah. Kami tidak dalam posisi untuk berkomentar tentang persyaratan keuangan.”
Inggris dan Skotlandia berpotensi mengalami pemindahan pertandingan fase grup.
Dengan anggota dewan Foxborough dilaporkan merasa 'marah' atas biaya yang terlibat dalam menjadi tuan rumah turnamen, mereka dilaporkan akan meminta langsung kepada Pemerintah AS untuk dana federal tambahan guna menyelesaikan perselisihan dengan FIFA. Dana sebesar £6 juta yang dibutuhkan dilaporkan akan mewakili 10 persen dari anggaran kota untuk tahun 2026.
Gillette Stadium akan menjadi tuan rumah tujuh pertandingan di final Piala Dunia, termasuk pertandingan kedua Inggris di fase grup melawan Ghana dan kedua pertandingan pembuka Skotlandia melawan Haiti dan Maroko.
Stadion tersebut dijadwalkan menjadi tuan rumah tujuh pertandingan secara keseluruhan: lima pertandingan fase grup, tiga di antaranya melibatkan Inggris atau Skotlandia, satu pertandingan babak 32 besar, dan satu pertandingan perempat final. Foxborough terletak 22 mil sebelah barat daya Boston, dan jika ketujuh pertandingan tersebut dipindahkan pada tahap ini, hal itu akan menimbulkan beban signifikan bagi perencanaan FIFA terkait turnamen. Belum lagi dampaknya bagi para penggemar yang telah merencanakan perjalanan dan memesan akomodasi dengan tujuan saat ini.
Pihak berwenang berharap dapat mencapai kesepakatan seiring mendekatnya batas waktu Piala Dunia.
Semua pihak berharap agar masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat, karena hal ini dapat berdampak signifikan bagi para penggemar Inggris dan Skotlandia jika pertandingan fase grup mereka terpaksa dipindahkan ke tempat lain akibat masalah lisensi stadion.
Dengan kurang dari empat bulan sebelum turnamen musim panas yang dinanti-nantikan dimulai di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, otoritas berharap dapat menghindari masalah tambahan dalam persiapan turnamen tersebut saat mereka berupaya menyelenggarakan acara yang tak terlupakan di seluruh Amerika Utara.
