Sementara Piala Dunia FIFA 2026 telah memasuki babak gugur, di DAZN, aksi sepak bola kelas atas semakin memanas dengan pertandingan persahabatan pramusim klub-klub Serie A Enilive yang mulai mempersiapkan musim baru melalui uji coba musim panas pertama mereka. Selama bulan Juli dan Agustus, semua pelanggan paket DAZN Family dan Full dapat menyaksikan, yang sudah termasuk dalam langganan mereka, pertandingan persahabatan musim panas terbaik, termasuk semua pertandingan klub-klub besar Serie A: Inter, Juventus, Milan, Lazio, dan Roma.
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Pertandingan persahabatan musim panas Milan, Inter, dan Juventus di DAZN
KITA MULAI DENGAN JUVENTUS
Jadwal yang padat dengan berbagai acara ini akan semakin diperkaya sepanjang musim panas dengan pertandingan-pertandingan tambahan dan klub-klub lain yang turut ambil bagian, menemani para penggemar hingga kick-off musim 2026/27, yang akan dimulai di DAZN pada akhir pekan tanggal 22–23 Agustus.
Yang akan membuka musim pertandingan persahabatan di DAZN, sekaligus menandai dimulainya musim panas yang penuh dengan pertandingan persiapan, adalah Juventus asuhan Spalletti dengan pertandingan internasional pertamanya: pada 18 Juli pukul 15.30, skuad Bianconeri akan bertandang ke Swiss untuk pertandingan persahabatan melawan Basel. 23 tahun setelah pertemuan resmi terakhir mereka di Liga Champions, yang berlangsung pada Maret 2003, kedua tim kembali berhadapan di St. Jakob-Park.
MILAN DI GLASGOW BERSAMA CELTIC
Pertandingan perdana Milan dijadwalkan pada 25 Juli (waktu belum ditentukan) di Celtic Park, Glasgow, melawan Celtic: bagi klub ini, ini akan menjadi laga pertama musim panas Rossoneri dan debut tim asuhan Rúben Amorim dalam rangkaian pertandingan persahabatan yang akan menemani mereka menjelang dimulainya musim resmi.
INTER VS KARLSRUHER
Sementara itu, Inter akan menjalani pertandingan perdananya pada 26 Juli di BBBank Wildpark, Karlsruhe, melawan Karlsruher SC, dengan kick-off dijadwalkan pada pukul 16.30. Pertandingan antara Inter dan Karlsruher SC ini akan menjadi pertemuan pertama: kedua tim memang belum pernah saling berhadapan, baik dalam pertandingan resmi maupun persahabatan.
TUR DI AUSTRALIA
Kalender musim panas ini akan semakin semarak dengan dua pertandingan pramusim yang paling dinantikan, yang keduanya dijadwalkan pada pukul 13.00. Di Australia, pada 5 Agustus, Milan dan Inter akan membawa pesona Derby Milan ke luar negeri, sedangkan pada 8 Agustus giliran Juventus dan Inter yang akan mengulang pertandingan bersejarah yang tetap mempertahankan prestise-nya bahkan dalam konteks persiapan musim panas.
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