Pertandingan persahabatan musim panas Milan, Inter, dan Juventus di DAZN

Jadwal yang padat dengan berbagai acara ini akan semakin diperkaya sepanjang musim panas dengan pertandingan-pertandingan tambahan dan klub-klub lain yang turut ambil bagian, menemani para penggemar hingga kick-off musim 2026/27, yang akan dimulai di DAZN pada akhir pekan tanggal 22–23 Agustus.





Yang akan membuka musim pertandingan persahabatan di DAZN, sekaligus menandai dimulainya musim panas yang penuh dengan pertandingan persiapan, adalah Juventus asuhan Spalletti dengan pertandingan internasional pertamanya: pada 18 Juli pukul 15.30, skuad Bianconeri akan bertandang ke Swiss untuk pertandingan persahabatan melawan Basel. 23 tahun setelah pertemuan resmi terakhir mereka di Liga Champions, yang berlangsung pada Maret 2003, kedua tim kembali berhadapan di St. Jakob-Park.